Обзор Thermaltake SWAFAN 12 RGB (CL-F137-PL12SW-A). Тест вентиляторов с двумя сменными лопастями

Комплект из трех вентиляторов Thermaltake SWAFAN 12 RGB можно приобрести за 6100 рублей.
Упакованы в коробку из плотного картона с изображением вентиляторов с работающей подсветкой. На обратной стороне приведены схемы движения воздушных потоков и данные по характеристикам.
Внутри комплектующие разделяются на два отсека. Это вентиляторы, лопасти в отдельных пластиковых нишах, а также коробка с аксессуарами. Последние включают контроллер, винты для фиксации на стенке корпуса и радиаторе, интерфейсные кабели, тюбик со смазкой для подшипника.
Ключевое же заключается в направлении воздуха, которое эти лопасти создают при вращении. Оба с прозрачной крышкой мотора и девятью лопастями.
Это решает проблему, связанную с тем, что при установке в корпусе часто видимой остается обратная сторона вентилятора, которая выглядит заметно хуже. Мелочь, но с учетом сборок, когда во внимание берется внешний вид системы, она портит общее впечатление.
Стандартная лопасть у Thermaltake SWAFAN 12 RGB создает воздушное давление до 2,58 мм H2O, реверсивные лопасти до 2,19 ммH2O . Такая разница является компромиссом, связанным с особенностью реверсивного движении воздуха.
Для снятия блока лопастей нужно приложить усилие с внутренней стороны. Удобнее это сделать, надавив пальцами одновременно в нескольких точках.
Ось металлическая. Ответная часть — это гидродинамический подшипник. При заменах рекомендуется добавлять немного смазывающего агента из комплектного тюбика.
Двигатель с четырьмя полюсами. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.
Рамка у вентилятора с характерным исполнением для актуальной модельной линейки производителя. Черный пластик с прорезиненными накладками на местах крепления. Ширина 120 мм, толщина корпуса – 25 мм.
На каждом из них 30 светодиодов, которые можно использовать как для настройки вручную, так и выбирая предустановленный набор эффектов. Thermaltake SWAFAN 12 RGB подключается одним кабелем с собственным разъемом.
Это упрощает скрытый монтаж внутри корпуса, но и использовать их без специализированного контроллера Tt тоже не представляется возможным.
Комплектный выполнен в виде компактной коробки из черного пластика с матовым покрытием, на крышку которой нанесен логотип бренда. Включает он пять 9-контактных разъемов, распределенных по боковым граням.
Есть переключатель для выбора ID при подключении нескольких таких контроллеров в одной системе. Подключается к USB 2.0 разъему на материнской плате, питание подается через MOLEX.
В окне управления можно выбирать каждый вентилятор в отдельности или задавать настройки общей группой. Есть набор эффектов подсветки, для которых можно выбрать направление съемки, скорость, а также выключить подсветку.
Все 30 светодиодов отображаются отдельными с возможностью выбора подсветки для каждого из них.
Есть отдельный инструмент для выбора режима работы: тихий, ручной и производительный. Выводится текущая скорость вращения. Для удобства вентиляторам можно присвоить свое имя, например, отметив сторону, на которой он размещен.
Выводятся данные по температуре процессора, его загрузке и частотам. Видеокарте и оперативной памяти.
Отдельно замерили в тех же условиях, но с реверсивными лопастями. Согласно полученным данным, с ними уровень шума повышается. Это происходит на снижении создаваемого потока.