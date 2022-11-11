Обзор Thermaltake SWAFAN 12 RGB (CL-F137-PL12SW-A). Тест вентиляторов с двумя сменными лопастями

Не так давно компания Thermaltake представила линейку вентиляторов SWAFAN, одной из особенностей которых стал комплект из двух сменных лопастей, позволяющих менять направление воздушного потока. Включает она два типоразмера – 120 и 140 мм, создающих высокое давление воздуха внутри корпуса или на радиаторе системы жидкостного охлаждения, а также поддерживающих управляемую подсветку с голосовым управлением.

Комплектация

Комплект из трех вентиляторов Thermaltake SWAFAN 12 RGB можно приобрести за 6100 рублей.

Упакованы в коробку из плотного картона с изображением вентиляторов с работающей подсветкой. На обратной стороне приведены схемы движения воздушных потоков и данные по характеристикам.

Внутри комплектующие разделяются на два отсека. Это вентиляторы, лопасти в отдельных пластиковых нишах, а также коробка с аксессуарами. Последние включают контроллер, винты для фиксации на стенке корпуса и радиаторе, интерфейсные кабели, тюбик со смазкой для подшипника.

Thermaltake SWAFAN 12 RGB обзор

Внешний вид

Как и отмечали выше, ключевая особенность это два комплекта лопастей для каждого из вентиляторов. Можно обратить внимание на то, что они отличаются расположением лопастей.

Ключевое же заключается в направлении воздуха, которое эти лопасти создают при вращении. Оба с прозрачной крышкой мотора и девятью лопастями.

Это решает проблему, связанную с тем, что при установке в корпусе часто видимой остается обратная сторона вентилятора, которая выглядит заметно хуже. Мелочь, но с учетом сборок, когда во внимание берется внешний вид системы, она портит общее впечатление.

Стандартная лопасть у Thermaltake SWAFAN 12 RGB создает воздушное давление до 2,58 мм H2O, реверсивные лопасти до 2,19 ммH2O . Такая разница является компромиссом, связанным с особенностью реверсивного движении воздуха.

Для снятия блока лопастей нужно приложить усилие с внутренней стороны. Удобнее это сделать, надавив пальцами одновременно в нескольких точках.

Ось металлическая. Ответная часть — это гидродинамический подшипник. При заменах рекомендуется добавлять немного смазывающего агента из комплектного тюбика.

Двигатель с четырьмя полюсами. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

Рамка у вентилятора с характерным исполнением для актуальной модельной линейки производителя. Черный пластик с прорезиненными накладками на местах крепления. Ширина 120 мм, толщина корпуса – 25 мм.

На каждом из них 30 светодиодов, которые можно использовать как для настройки вручную, так и выбирая предустановленный набор эффектов. Thermaltake SWAFAN 12 RGB подключается одним кабелем с собственным разъемом.

Это упрощает скрытый монтаж внутри корпуса, но и использовать их без специализированного контроллера Tt тоже не представляется возможным.

Комплектный выполнен в виде компактной коробки из черного пластика с матовым покрытием, на крышку которой нанесен логотип бренда. Включает он пять 9-контактных разъемов, распределенных по боковым граням.

Есть переключатель для выбора ID при подключении нескольких таких контроллеров в одной системе. Подключается к USB 2.0 разъему на материнской плате, питание подается через MOLEX.

Софт

Важной составляющей Thermaltake SWAFAN 12 RGB является программное обеспечение Tt RGB Plus 2.0, загружаемое с официального сайта. В нем контроллер выводится в виде плитки с отображением количества подключенных вентиляторов.

В окне управления можно выбирать каждый вентилятор в отдельности или задавать настройки общей группой. Есть набор эффектов подсветки, для которых можно выбрать направление съемки, скорость, а также выключить подсветку.

Все 30 светодиодов отображаются отдельными с возможностью выбора подсветки для каждого из них.

Есть отдельный инструмент для выбора режима работы: тихий, ручной и производительный. Выводится текущая скорость вращения. Для удобства вентиляторам можно присвоить свое имя, например, отметив сторону, на которой он размещен.

Тесты

Выводятся данные по температуре процессора, его загрузке и частотам. Видеокарте и оперативной памяти.Для начала замерим уровень шума в трех зафиксированных PWM: 550, 1400 и 2000 оборотов в минуту. Данные были получены со стандартными лопастями в условиях открытого стенда на расстоянии 50 сантиметров.

Отдельно замерили в тех же условиях, но с реверсивными лопастями. Согласно полученным данным, с ними уровень шума повышается. Это происходит на снижении создаваемого потока.

Итоги

При всех инновационных конструктивных особенностях и комплектации, набор Thermaltake SWAFAN 12 RGB предлагается за привлекательную стоимость относительно наборов от конкурентов. Особенность со съемными лопастями в них можно использовать как при кастомизации во время сборки, так и упрощения проведения очистки в ходе длительной эксплуатации. Сами же реверсивные лопасти тут являются компромиссом, который связан со снижением производительности и большим шумом. Хорошо исполнена подсветка, состоящая из 30 отдельных светодиодов, управляемых с помощью ПО от производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".