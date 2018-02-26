Обзор Thermaltake TR2 S 700W. Недорогой блок питания с высокой мощностью

Очень часто при сборке системы пользователи сталкиваются с проблемой ограниченных средств на сборку системы. Неудивительно, что, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, основной объем продаж и интереса приходится на бюджетный сегмент. И если речь заходит про источники питания, компания Thermaltake предлагает серию TR2 S, в которую входит семь моделей мощностью от 350W до 700W. Мы уже затрагивали эту серию на примере Thermaltake TR2 S 600W , который был рекомендован нами как для игровых, так и рабочих станций. Сегодня в центре внимание будет флагманская модель этой серии - Thermaltake TR2 S 700W.

Thermaltake TR2 S 700W обзор

Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений по традиции, представлен в таблице, собранной на основе данных Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake TR2 S 700W в коробке из плотного картона, оформленной в черно-белой стилистике. На крышке приведена информация по трехлетней гарантии и поддержке технологий энергосбережения процессоров Intel. Здесь же можно обратить внимание на сертификат 80 Plus 230V.

Внешний вид

На обратной стороне находится описание доступных разъемов, таблицы эффективности и мощности по линиям. Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.Блок питания Thermaltake TR2 S 700W оформлен в той же стилистике, что и упаковочная коробка. Габариты стандартны для форм-фактора ATX.

Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. На боковые стенки нанесены декоративные наклейки с названием серии, логотипом производителя и указанием мощности.

Тыльная стенка с механическим выключателем, разъемом питания и вентиляционной решеткой в виде сот.

Вентилятор защищает решетка гриль, закрепленная при помощи четырех винтов.

Все кабеля у Thermaltake TR2 S 700W идут в защитной оплетке. Используются провода с сечением 18AWG.

Набор включает: четыре разъема питания видеокарт (6+2), один питания платы (20+4), один процессора (4+4), пять SATA, четыре MOLEX и один FDD.

Начинка

Длина провода питания материнской платы 51 см, длина питания провода питания процессора 57 см. Проблем со сборкой в ATX корпусах не возникнет. На нижнюю стенку блока питания нанесена наклейка с паспортными данными этого блока питания.В Thermaltake TR2 S 700W используется качественная элементная база. Элементы равномерно распределены по печатной плате. Два радиатора с дополнительной гребенкой. Применяется схема групповой стабилизации.

На входе фильтр электромагнитных помех. Активный корректор фактора мощности и LC-фильтр. X и Y-конденсаторы. ШИМ-контроллер CM6800.

Стабилизация линий 5 и 12, отдельная катушка под канал 3.3. Осуществляется контроль выходных напряжений.

Для активного охлаждения используется вентилятор Thermaltake с регулируемой скоростью вращения.

Тесты Thermaltake TR2 S 700W

Уровень шума:

Данные Простой 27 Нагрузка 48

КПД

Данные 150W 81 250W 85 350W 83 450W 83 700W 81

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 700W 12 12,16 11,95 11,89 5 5.05 5.04 5.02 3,3 3.37 3.35 3.32

Итоги по Thermaltake TR2 S 700W