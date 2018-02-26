Обзор Thermaltake TR2 S 700W. Недорогой блок питания с высокой мощностью

Очень часто при сборке системы пользователи сталкиваются с проблемой ограниченных средств на сборку системы. Неудивительно, что, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, основной объем продаж и интереса приходится на бюджетный сегмент. И если речь заходит про источники питания, компания Thermaltake предлагает серию TR2 S, в которую входит семь моделей мощностью от 350W до 700W. Мы уже затрагивали эту серию на примере Thermaltake TR2 S 600W, который был рекомендован нами как для игровых, так и рабочих станций. Сегодня в центре внимание будет флагманская модель этой серии - Thermaltake TR2 S 700W.
Thermaltake TR2 S 700W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений по традиции, представлен в таблице, собранной на основе данных Яндекс.Маркет.
Thermaltake TR2 S 700W обзор
КомплектацияПоставляется Thermaltake TR2 S 700W в коробке из плотного картона, оформленной в черно-белой стилистике. На крышке приведена информация по трехлетней гарантии и поддержке технологий энергосбережения процессоров Intel. Здесь же можно обратить внимание на сертификат 80 Plus 230V.
На обратной стороне находится описание доступных разъемов, таблицы эффективности и мощности по линиям. Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видБлок питания Thermaltake TR2 S 700W оформлен в той же стилистике, что и упаковочная коробка. Габариты стандартны для форм-фактора ATX.
Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. На боковые стенки нанесены декоративные наклейки с названием серии, логотипом производителя и указанием мощности.
Тыльная стенка с механическим выключателем, разъемом питания и вентиляционной решеткой в виде сот.
Вентилятор защищает решетка гриль, закрепленная при помощи четырех винтов.
Все кабеля у Thermaltake TR2 S 700W идут в защитной оплетке. Используются провода с сечением 18AWG.
Набор включает: четыре разъема питания видеокарт (6+2), один питания платы (20+4), один процессора (4+4), пять SATA, четыре MOLEX и один FDD.
Длина провода питания материнской платы 51 см, длина питания провода питания процессора 57 см. Проблем со сборкой в ATX корпусах не возникнет. На нижнюю стенку блока питания нанесена наклейка с паспортными данными этого блока питания.
НачинкаВ Thermaltake TR2 S 700W используется качественная элементная база. Элементы равномерно распределены по печатной плате. Два радиатора с дополнительной гребенкой. Применяется схема групповой стабилизации.
На входе фильтр электромагнитных помех. Активный корректор фактора мощности и LC-фильтр. X и Y-конденсаторы. ШИМ-контроллер CM6800.
Стабилизация линий 5 и 12, отдельная катушка под канал 3.3. Осуществляется контроль выходных напряжений.
Для активного охлаждения используется вентилятор Thermaltake с регулируемой скоростью вращения.
Тесты Thermaltake TR2 S 700W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|27
|Нагрузка
|48
КПД
|Данные
|150W
|81
|250W
|85
|350W
|83
|450W
|83
|700W
|81
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|700W
|12
|12,16
|11,95
|11,89
|5
|5.05
|5.04
|5.02
|3,3
|3.37
|3.35
|3.32
Итоги по Thermaltake TR2 S 700WВ недорогом сегменте, Thermaltake TR2 S 700W выступает отличным вариантом при поиске блока питания под игровую систему, построенную на базе одной или двух видеокарт. Его мощности достаточно для проведения разгона старших процессоров Intel и AMD. К плюсам отнесем три года гарантийного обслуживания, бесшумную работу, качественные компоненты. Для тех, кто находится в поиске недорогого блока питания с частично модульной проводкой, рекомендуем обратить внимание на обзор Thermaltake TR2 RX 650W.
Thermaltake TR2 S 700W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".