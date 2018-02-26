Обзор Thermaltake TR2 S 700W. Недорогой блок питания с высокой мощностью

2018-02-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake TR2 S 700W; [289]
Очень часто при сборке системы пользователи сталкиваются с проблемой ограниченных средств на сборку системы. Неудивительно, что, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, основной объем продаж и интереса приходится на бюджетный сегмент. И если речь заходит про источники питания, компания Thermaltake предлагает серию TR2 S, в которую входит семь моделей мощностью от 350W до 700W. Мы уже затрагивали эту серию на примере Thermaltake TR2 S 600W, который был рекомендован нами как для игровых, так и рабочих станций. Сегодня в центре внимание будет флагманская модель этой серии - Thermaltake TR2 S 700W.

Thermaltake TR2 S 700W

Блок питания находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений по традиции, представлен в таблице, собранной на основе данных Яндекс.Маркет.

Thermaltake TR2 S 700W обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake TR2 S 700W в коробке из плотного картона, оформленной в черно-белой стилистике. На крышке приведена информация по трехлетней гарантии и поддержке технологий энергосбережения процессоров Intel. Здесь же можно обратить внимание на сертификат 80 Plus 230V.

Thermaltake TR2 S 700W

На обратной стороне находится описание доступных разъемов, таблицы эффективности и мощности по линиям. Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Блок питания Thermaltake TR2 S 700W оформлен в той же стилистике, что и упаковочная коробка. Габариты стандартны для форм-фактора ATX.

Thermaltake TR2 S 700W

Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. На боковые стенки нанесены декоративные наклейки с названием серии, логотипом производителя и указанием мощности.

Thermaltake TR2 S 700W

Тыльная стенка с механическим выключателем, разъемом питания и вентиляционной решеткой в виде сот.

Thermaltake TR2 S 700W

Вентилятор защищает решетка гриль, закрепленная при помощи четырех винтов.

Thermaltake TR2 S 700W

Все кабеля у Thermaltake TR2 S 700W идут в защитной оплетке. Используются провода с сечением 18AWG.

Thermaltake TR2 S 700W

Набор включает: четыре разъема питания видеокарт (6+2), один питания платы (20+4), один процессора (4+4), пять SATA, четыре MOLEX и один FDD.

Thermaltake TR2 S 700W

Длина провода питания материнской платы 51 см, длина питания провода питания процессора 57 см. Проблем со сборкой в ATX корпусах не возникнет. На нижнюю стенку блока питания нанесена наклейка с паспортными данными этого блока питания.

Начинка

В Thermaltake TR2 S 700W используется качественная элементная база. Элементы равномерно распределены по печатной плате. Два радиатора с дополнительной гребенкой. Применяется схема групповой стабилизации.

Thermaltake TR2 S 700W

На входе фильтр электромагнитных помех. Активный корректор фактора мощности и LC-фильтр. X и Y-конденсаторы. ШИМ-контроллер CM6800.

Thermaltake TR2 S 700W

Thermaltake TR2 S 700W

Стабилизация линий 5 и 12, отдельная катушка под канал 3.3. Осуществляется контроль выходных напряжений.

Thermaltake TR2 S 700W

Для активного охлаждения используется вентилятор Thermaltake с регулируемой скоростью вращения.

Thermaltake TR2 S 700W

Тесты Thermaltake TR2 S 700W

Уровень шума:

Thermaltake TR2 S 700W

Данные
Простой27
Нагрузка48

КПД

Thermaltake TR2 S 700W

Данные
150W81
250W85
350W83
450W83
700W81

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake TR2 S 700W

150W350W700W
1212,1611,9511,89
55.055.045.02
3,33.373.353.32

Итоги по Thermaltake TR2 S 700W

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ недорогом сегменте, Thermaltake TR2 S 700W выступает отличным вариантом при поиске блока питания под игровую систему, построенную на базе одной или двух видеокарт. Его мощности достаточно для проведения разгона старших процессоров Intel и AMD. К плюсам отнесем три года гарантийного обслуживания, бесшумную работу, качественные компоненты. Для тех, кто находится в поиске недорогого блока питания с частично модульной проводкой, рекомендуем обратить внимание на обзор Thermaltake TR2 RX 650W.
Thermaltake TR2 S 700W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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