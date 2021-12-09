Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700

Продолжая изучение решений для охлаждения процессоров Intel последнего поколения, сегодня мы рассмотрим Thermaltake ToughAir 110 формата Top Flow с заявленным уровнем TDP – 140 Вт. Из его особенностей выделяются прямой контакт с крышкой процессора, четыре медные трубки и 120мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 3500 рублей.Комплект включает усиливающую пластину, опорную планку, крепления для вентилятора, различные винты и гайки, тюбик с термопастой, лопатку для ее распределения, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе.

Внешний вид

Как и в рассмотренном ранее Thermaltake TOUGHAIR 310 для крепления используется удобный вариант с пластиковыми рамками. Они предварительно крепятся на рамке вентилятора.

После этого вентилятор можно просто зафиксировать на радиаторе. Надежно и при этом при необходимости он снимается для удаления пыли или обслуживания. Удобнее, чем скобы.

Комплектуется система 120мм вентилятором со скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Воздушное давление 2.41mm-H2O.

Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM коннектором. Для него заявлен ресурс службы в 40 тысяч часов.

Состоит блок радиатора из металлических пластин. Они у Thermaltake ToughAir 110 ассиметричной формы. Расположен он горизонтально.

Пронизывают пластины четыре медные трубки с диаметром 6 мм. Концы запаяны. Эта сторона закрыта декоративной пластиковой заглушкой.

В районе контактной площадки они сошлифованы, осуществляя прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.

Для усиления конструкции есть дополнительная металлическая скоба, предотвращающая пригибание блока радиатора, при возможном излишнем надавливании во время монтажа.

Высота система в сборе не превышает 138 мм. Как итог подходит даже для компактных корпусов.

Сборка

Поддерживаются все актуальные сокеты AMD и Intel. В комплекте есть все необходимое для проведения сборки, включая тюбик с термопастой, объема которой хватит на несколько сеансов монтажа.

Установка Thermaltake ToughAir 110 начинается с фиксации в усиливающей пластине четырех винтов. Со стороны сокета она фиксируется при помощи накатанных гаек.

А на них уже ставится опорная рамках. Она прижимается с четырех сторон. До завершения этих этапов не потребуется инструмент, все зажимается руками. Остается прижать радиатор к крышке процессора и установить вентилятор.

На материнской плате радиатор можно ориентировать в разных направлениях, учитывая особенности размещенных элементов на плате. Не перекрывает высокие модули оперативной памяти.

При чем с учетом направления воздушного потока, будут снижаться рабочие температурные режимы. И это же касается силовой цепи на плате.

Тесты На момент тестов в нашем распоряжении есть только процессор Intel Core i5-12600K. Его уровень TDP с повышением частот выходит за рамки рекомендованного для этой системы охлаждения.

Оптимальным будут процессоры с Core i5 с заблокированным разгоном, Core i3, а также AMD Ryzen 3.

Итоги

Систему охлаждения Thermaltake ToughAir 110, можно рекомендовать для рабочих станций и офисных ПК, собираемых в корпусах с ограниченным внутренним пространством. Простой монтаж, совместимость с актуальными сокетами, термопаста в комплекте, отвод тепла с силовой цепи и оперативной памяти, низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".