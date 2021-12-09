Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700

Его средняя стоимость составляет 3500 рублей.
После этого вентилятор можно просто зафиксировать на радиаторе. Надежно и при этом при необходимости он снимается для удаления пыли или обслуживания. Удобнее, чем скобы.
Комплектуется система 120мм вентилятором со скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Воздушное давление 2.41mm-H2O.
Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM коннектором. Для него заявлен ресурс службы в 40 тысяч часов.
Состоит блок радиатора из металлических пластин. Они у Thermaltake ToughAir 110 ассиметричной формы. Расположен он горизонтально.
Пронизывают пластины четыре медные трубки с диаметром 6 мм. Концы запаяны. Эта сторона закрыта декоративной пластиковой заглушкой.
В районе контактной площадки они сошлифованы, осуществляя прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора.
Для усиления конструкции есть дополнительная металлическая скоба, предотвращающая пригибание блока радиатора, при возможном излишнем надавливании во время монтажа.
Высота система в сборе не превышает 138 мм. Как итог подходит даже для компактных корпусов.
Установка Thermaltake ToughAir 110 начинается с фиксации в усиливающей пластине четырех винтов. Со стороны сокета она фиксируется при помощи накатанных гаек.
А на них уже ставится опорная рамках. Она прижимается с четырех сторон. До завершения этих этапов не потребуется инструмент, все зажимается руками. Остается прижать радиатор к крышке процессора и установить вентилятор.
На материнской плате радиатор можно ориентировать в разных направлениях, учитывая особенности размещенных элементов на плате. Не перекрывает высокие модули оперативной памяти.
При чем с учетом направления воздушного потока, будут снижаться рабочие температурные режимы. И это же касается силовой цепи на плате.
Тесты На момент тестов в нашем распоряжении есть только процессор Intel Core i5-12600K. Его уровень TDP с повышением частот выходит за рамки рекомендованного для этой системы охлаждения.
Оптимальным будут процессоры с Core i5 с заблокированным разгоном, Core i3, а также AMD Ryzen 3.