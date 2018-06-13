Обзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелями

2018-06-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W; [175]
Не так давно мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W с поддержкой программного мониторинга, модульной проводкой и RGB-подсветкой. Сейчас же в центре внимания будет близкая к ней серия Toughpower Grand RGB Gold, которая также может похвастаться сертификатом 80 Plus Gold, полностью модульным кабель-менеджментом, RGB-подсветкой, но без программного мониторинга. Изучать будем на примере Thermaltake Toughpower DPS G RGB 650W, помимо него в серию входят решения с мощностью 750 и 850W.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Эта модель тнаходится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake Toughpower DPS G RGB 650W с отметками о предоставлении 10 летней гарантии и 100% использовании японских конденсаторов. Внутри блок питания зафиксирован в вспененную подложку и дополнительно прикрыт декоративной тканью. Провода собраны в отдельной сумке, которую и в дальнейшем можно будет использовать для хранения не используемых линий. В комплекте покупатель получает силовой кабель, весь набор съемных кабелей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Внешний вид

Визуально по дизайну он напоминает рассмотренный ранее Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W, продемонстрировавший высокую эффективность в производительных системах.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Выполнен в корпусе со строгим и выверенным дизайном. Вместо решетки гриль, здесь вся поверхность верхней крышки отвечает за приток воздуха к вентилятору.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Также такая конструктивная особенность Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W хорошо подчеркивает установленный внутри RGB-вентилятор с круговой подсветкой.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Немалое число читателей может возразить и сказать то, что подсветка в блоке питания будет не видна пользователю после монтажа. Но не будем забывать, что сейчас выходит и доступно большое количество корпусов с нижним расположением блока питания или такие решения, как Thermaltake Core P90 TG, где каждый компонент влияет на общее визуальное восприятие сборки.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Хотя и при размещении в закрытом корпусе, с учетом наличия вентиляционной решетки снизу, эта подсветка тоже будет видна, создавая эффект ауры под корпусом.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Вентиляционные решетки на корпусе также присутствуют на части боковых стенок. Оставшуюся часть же занимают декоративные наклейки.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Управление подсветкой в этой модели осуществляется без необходимости установки программного обеспечения, механическая кнопка расположена на тыльной стенке.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Переключаются цвета и эффекты. Выглядит интересно и со вкусом. Рядом с кнопкой выведен механический выключатель режима «ZERO FAN». Активировав его можно отключить вращение при низкой нагрузке на систему. Наклейка с соответствующим предупреждением по этому режиму закрывает силовое гнездо.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

На внутренней стенке Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W панель разъемов под кабели. Это полностью модульная система, линия материнской платы и процессора также съемные. В комплекте с блоком питания идут провода с сечением 16 AWG. Они с плоской оплеткой без дополнительной защиты. Аккуратный монтаж с ними не будет затруднителен.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Набор характерен для моделей этой мощности: один – 24PIN, один 4+4PIN CPU, четыре 6+2PIN PCI, четыре – MOLEX, девять – SATA.

Начинка

В Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W используется DC-DC преобразователи. Основной конденсатор Rubycon 400V 560 мКф. Номинальная сила тока для 12V составляет 54.2А. Она в этой модели одна. Для 3.3V и 5V по 22А, суммарной мощностью 120W.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Внутри компоненты распаяны на печатной плате черного цвета. Установлены несколько окрашенных в черный цвет радиаторов с верхним оребрением. Есть фильтр электромагнитных помех на входе.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

В схемотехнике этого блока питания используются конденсаторы Nippon Chemicon с высоким ресурсом службы. Не стали экономить и на вторичных цепях.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

За обдув отвечает вентилятор Thermaltake TT-1425 c регулируемой скоростью вращения.

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

ТестыThermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W

Уровень шума:

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Данные
Простой28
Нагрузка41

КПД

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

Данные
150W87
250W92
350W93
500W93
650W89

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold

150W350W650W
1212,1912,1712,11
55.055.055.02
3,333.343.333.3

Итоги по Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W продемонстрировал высокую стабильность, низкий уровень шума и производительность на широком диапазоне нагрузок. Его мощности будет достаточно для сборки игровой системы, построенной с использованием одной видеокарты. Наличие в нем подсветки не повлияло негативно на стоимость, это одно из самых доступных решений с этой мощностью и системой полного кабель-менеджмента из представленных на момент начала лета 2018 года.
Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелямиОбзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелями
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