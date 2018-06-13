Обзор блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с подсветкой и съемными кабелями

Не так давно мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W с поддержкой программного мониторинга, модульной проводкой и RGB-подсветкой. Сейчас же в центре внимания будет близкая к ней серия Toughpower Grand RGB Gold, которая также может похвастаться сертификатом 80 Plus Gold, полностью модульным кабель-менеджментом, RGB-подсветкой, но без программного мониторинга. Изучать будем на примере Thermaltake Toughpower DPS G RGB 650W, помимо него в серию входят решения с мощностью 750 и 850W.

Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W обзор

Эта модель тнаходится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake Toughpower DPS G RGB 650W с отметками о предоставлении 10 летней гарантии и 100% использовании японских конденсаторов. Внутри блок питания зафиксирован в вспененную подложку и дополнительно прикрыт декоративной тканью. Провода собраны в отдельной сумке, которую и в дальнейшем можно будет использовать для хранения не используемых линий. В комплекте покупатель получает силовой кабель, весь набор съемных кабелей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально по дизайну он напоминает рассмотренный ранее Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W, продемонстрировавший высокую эффективность в производительных системах.

Выполнен в корпусе со строгим и выверенным дизайном. Вместо решетки гриль, здесь вся поверхность верхней крышки отвечает за приток воздуха к вентилятору.

Также такая конструктивная особенность Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W хорошо подчеркивает установленный внутри RGB-вентилятор с круговой подсветкой.

Немалое число читателей может возразить и сказать то, что подсветка в блоке питания будет не видна пользователю после монтажа. Но не будем забывать, что сейчас выходит и доступно большое количество корпусов с нижним расположением блока питания или такие решения, как Thermaltake Core P90 TG, где каждый компонент влияет на общее визуальное восприятие сборки.

Хотя и при размещении в закрытом корпусе, с учетом наличия вентиляционной решетки снизу, эта подсветка тоже будет видна, создавая эффект ауры под корпусом.

Вентиляционные решетки на корпусе также присутствуют на части боковых стенок. Оставшуюся часть же занимают декоративные наклейки.

Управление подсветкой в этой модели осуществляется без необходимости установки программного обеспечения, механическая кнопка расположена на тыльной стенке.

Переключаются цвета и эффекты. Выглядит интересно и со вкусом. Рядом с кнопкой выведен механический выключатель режима «ZERO FAN». Активировав его можно отключить вращение при низкой нагрузке на систему. Наклейка с соответствующим предупреждением по этому режиму закрывает силовое гнездо.

На внутренней стенке Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W панель разъемов под кабели. Это полностью модульная система, линия материнской платы и процессора также съемные. В комплекте с блоком питания идут провода с сечением 16 AWG. Они с плоской оплеткой без дополнительной защиты. Аккуратный монтаж с ними не будет затруднителен.

Начинка

Набор характерен для моделей этой мощности: один – 24PIN, один 4+4PIN CPU, четыре 6+2PIN PCI, четыре – MOLEX, девять – SATA.В Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W используется DC-DC преобразователи. Основной конденсатор Rubycon 400V 560 мКф. Номинальная сила тока для 12V составляет 54.2А. Она в этой модели одна. Для 3.3V и 5V по 22А, суммарной мощностью 120W.

Внутри компоненты распаяны на печатной плате черного цвета. Установлены несколько окрашенных в черный цвет радиаторов с верхним оребрением. Есть фильтр электромагнитных помех на входе.

В схемотехнике этого блока питания используются конденсаторы Nippon Chemicon с высоким ресурсом службы. Не стали экономить и на вторичных цепях.

За обдув отвечает вентилятор Thermaltake TT-1425 c регулируемой скоростью вращения.

ТестыThermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W

Уровень шума:

Данные Простой 28 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 87 250W 92 350W 93 500W 93 650W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,19 12,17 12,11 5 5.05 5.05 5.02 3,33 3.34 3.33 3.3

Итоги по Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W продемонстрировал высокую стабильность, низкий уровень шума и производительность на широком диапазоне нагрузок. Его мощности будет достаточно для сборки игровой системы, построенной с использованием одной видеокарты. Наличие в нем подсветки не повлияло негативно на стоимость, это одно из самых доступных решений с этой мощностью и системой полного кабель-менеджмента из представленных на момент начала лета 2018 года.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".