Обзор Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync (CL-W232-PL12SW-A). Водяное охлаждение для компактных сборок

2019-09-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync; [165]
Если речь заходит про системы жидкостного охлаждения, очень часто подразумеваются классические сборки с материнскими платами форм-фактора ATX или E-ATX. Выбираются в пару к корпусам, располагающим достаточным объемом свободного места. Но эти системы хороши и в пару к micro-ITX платам, особенно в тех сценариях, когда есть сложности с установкой башенной системы охлаждения. Итак, предлагаем рассмотреть «живой» пример с Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Это новая система жидкостного охлаждения и она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением системы в сборе и данными по ее техническим характеристикам.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Комплект включает кабель с пультом управления, один 120 мм вентилятор, необслуживаемый контур в сборе, набор крепежа для Intel и AMD, пару клейких лент, усиливающую пластину, крепежные рамки, переходник для синхронизации подсветки, винты и шайбы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Внешний вид

С этим семейством СВО мы уже знакомились на примере Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync. Главные отличия касаются размера вентилятора.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

В Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync идет 120 мм алюминиевый радиатор, окрашенный в черный цвет. Рабочая толщина 16 мм.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

13 каналов с заполненным между ними пространством гофролентой. Место выхода трубок опрессовано и усилено.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Такой радиатор может быть установлен в большинство корпусов. В классических моделях оптимальным местом будет задняя стенка с выдувом теплого воздуха за пределы корпуса.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Помпа с водоблоком, выполненная в виде шайбы из черного пластика. Крышка с подсвечиваемым периметром и логотипом производителя.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Основание медное. На него изначально нанесен слой термопасты. Поверхность хорошо отполирована.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Помпа и радиатор соединены резиновыми трубками с армированием. В этом семействе отсутствует дополнительная тканевая защита.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

В комплекте идет один 120 мм вентилятор Pure 12 ARGB Sync. Мы его уже детально рассматривали, они часто используются в недорогих корпусах этого производителя. Так можно будет получить сеттинг в общей стилистике.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Девять прозрачных лопастей. В местах соединения есть резиновые уплотнители, гасящие вибрацию. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Помимо подключения к двум отдельным 3- и 4-пиновым коннекторам, на материнской плате для работы подсветки потребуется подача питания через SATA.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Водоблок и вентилятор подключаются к одному контроллеру, выполненному в виде компактного пульта на кабеле. Перебираются цвета и эффекты.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Неудобство касается сложности доступа к пульту в закрытом корпусе. В качестве решения предлагается синхронизировать подсветку, подключив элементы к 5V-разъему на материнской плате. Так управление будет проходить программными средствами платы.

Сборка

Систему с процессором Intel Core i5 и одной видеокартой мы собрали в корпусе Thermaltake Suppressor F1. Компактный корпус с горизонтальным размещением материнской платы. В нем мы смогли собрать систему под комфортный гейминг в Full HD и 2К-разрешениях, при этом корпус можно без затруднений взять с собой на LAN-пати с друзьями или разметить рядом с телевизором, удобно расположившись на диване.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync включает все необходимое для монтажа. Первым шагом ставим усиливающую пластину и фиксируем ее стойками. Устанавливаем крепежную рамку под сокет Intel или AMD. Прижимаем водоблок к процессору, термопаста уже нанесена ровным слоем на основание.

Закрепляем радиатор и вентилятор на стенке корпуса. Остается только подключить разъемы и запустить систему.

Тесты Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Процессор Intel Core i5 7400:

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Итоги по Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync отличный вариант для установки с максимальной совместимостью с корпусами разного форм-фактора. Удачная замена башенным системам охлаждения к процессору младшего и среднего сегмента. Так же, как показала практика, она позволит организовать эффективный отвод тепла в ограниченном пространстве. Многоцветная подсветка, простая установка, качественное исполнение.
Thermaltake Water 3.0 120 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync
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