Обзор Tortuga: A Pirate’s Tale. Тактические морские сражения в Золотой эпохе пиратов Карибского моря

Пираты, дух морских приключений, романтика свободы – это тематика, которая привлекает к себе внимание. Сегодняшняя игра Tortuga: A Pirate’s Tale выполнена в жанре приключенческой стратегии и предлагает игрокам взять на себя командование флотом и заявить о себе в бассейне Карибского моря, затронув события и эпоху 17 века. Вышла она на консолях текущего и прошлого поколения, портативную Nintendo Switch и ПК. Создан проект студией Kalypso Media и разработчиком выступили Gaming Minds. Мы изучали ее на PlayStation 5 и сегодня готовы поделиться полученным опытом.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Сюжет

В игре есть полноценная история, занимающая около 25 часов. События ее проходят в Золотой век пиратства и расцвета четырех колониальных держав Старого света – Испании, Голландии, Франции и Англии. Вам как капитану пиратов, предлагается заявить о себе, грабя караваны, и собрать под своим началом флотилию пиратов, сорвав в итоге большой куш.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Перед началом путешествия игроку предлагается выбрать стартовый город у одной из держав, на него же в последующем будет проходить возраст при неудачах, а также здесь можно задать флаг и выбрать имя. Далее в ходе нескольких заданий идет ознакомление с базовыми механиками, занимает этот процесс совсем немного времени, открывая сразу на старте возможность свободно перемещаться по бассейну Карибского моря.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Помимо основной сюжетной линии, есть отдельные ветки по каждому из капитанов, всего их в игре шесть, включая главного героя, а также дополнительные, которые берутся в таверне и у губернаторов. Часть из этих заданий продвигает по сюжетной линии, а другая используется для заработка ресурсов и улучшения со стороны фракций.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Геймплей

В Tortuga: A Pirate’s Tale сочетается сразу несколько игровых механик. Так по миру путешествие идет свободным, весь флот отображается в виде одного юнита – флагманского корабля, который тут можно приблизить и рассмотреть в деталях.

Tortuga: A Pirate’s Tale

А морские сражения уже идут пошаговыми. Корабли противника и свой флот отображаются на ограниченной по площади части моря, сначала ход делает нападающая сторона, потом обороняющаяся. Целью является или отправка противника на морское дно, или абордаж с последующим захватом судов. Первоначально в механике было разобраться сложно, но после череды неудач получилось разобраться и от сражений получали удовольствие.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Свободу путешествий будет ограничивать команда. Моряки не готовы к долгим путешествиям без дополнительных стимуляторов в виде разнообразия продовольствия и бочонков с ромом. Периодически нужно будет пришвартовываться и проводить дележку ресурсов в таверне. Сэкономить дуплоны можно, обещая команде выполнение отдельных задач, например, захват определенного количества кораблей, сбор ресурсов и др. Эту часть назовем спорной, из-за относительно большой карты и разброса событий по ней, немалую часть времени приходится тратить в перемещениях, на что уходит драгоценное игровое время. В итоге уже на средних этапах игры приходится отклоняться от сюжета, погружаясь в рутину с выполнением мелких задач для того, чтобы команда не разбежалась и микроменеджмент.

Tortuga: A Pirate’s Tale

На средних и поздних этапах к этому добавляется еще балансировка между четырьмя фракциями, выполняя задачи, в которых усидеть на нескольких стульях не получится. Страны в заданиях просят уничтожать караваны враждебной фракции и как результат, будет ухудшаться отношение с ней. Плохой стендинг ограничит свободный доступ к городам, а хороший откроет дополнительные предложения по улучшению кораблей.

Флот

Собственно кораблям в Tortuga: A Pirate’s Tale уделено хорошее внимание. Есть широкая линейка реально существовавших типов кораблей и оборудования. Начиная с простых посудин, при успешных боях можно прийти к линкорам. Основным источником для их получения является абордаж с захватом судна, заметили в море интересное соотношение по количеству и силе, лучше попробовать его захватить, при должной сноровке и удаче это можно будет сделать и на судне меньшего класса.

Tortuga: A Pirate’s Tale

По кораблям можно в отдельных городах обращаться с целью проведения апгрейда и установки компонентов. Это пушки, абордажное оборудование, защитные элементы. Есть и декорации в виде русалок и фонарей, несколько вариантов цветовых схем. Как отмечали выше, наиболее интересные элементы дают после повышения отношения с фракцией.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Чего не хватает в игре? Хотелось бы видеть внутреннюю энциклопедию с описанием кораблей, которые были получены в ходе абордажа или по квестам вместе с капитанами. Здесь этого нет, хотя видов кораблей действительно много, и по ним было бы интересно узнать как особенности, так и небольшие исторические отсылки.

Навыки

Помимо главного героя в Tortuga: A Pirate’s Tale идет присоединение к команде других капитанов, со своей сюжетной линией и особенностями, например, один из капитанов может не любить Англию, другой Испанию, а один предпочитает абордаж и не приемлет оставленную добычу после сражения.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Каждый капитан — это дополнительный корабль в рамках одного флота, разделять их нельзя, только общий кулак, наводящий ужас в карибах. У каждого из капитана есть возможность выбрать свои умения, которые можно будет использовать во время сражений. Сбор опыта проходит во время плаванья, но его зачисление только при дележе добычи в таверне. Поэтому даже при самом продуманном долгом плаванье, все равно придется проводить дележку ресурсов, именно это откроет возможность распределить полученный опыт по навыкам.

Графика и музыка

В игре приятная визуальная атмосфера, передающая дух морских путешествий того времени. Ярко и сочно, при этом каких-то повышенных требований к системе нет. Работало на консоли стабильно.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Хорошо подобрали и музыкальные композиции, это пиратские песни и отдельные мелодии с отсылкой на популярную кинофраншизу с Джеком Воробьем. Отметим и локализацию под русскоязычных пользователей, переведен как текст, так и голос.

Tortuga: A Pirate’s Tale обзор

Итоги

Tortuga: A Pirate’s Tale в целом больше понравилась, особенно с учетом того, что игр в этом сеттинге и жанре выходит мало. Привлекательная графика, тематическая музыка, разнообразие кораблей, открытый мир и необязательность следования только сюжету, построение сражений кораблей. Но и минусы тоже присутствуют, отметим однотипность геймплея, которая становится заметна на фоне постоянной необходимости траты времени на микроменеджмент и заработок ресурсов для удовлетворения команды даже на начальной сложности. Из того что хотелось бы видеть это встроенная энциклопедия с описанием кораблей, которые встречаются во время путешествия и полученными после захвата.
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