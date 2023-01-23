Обзор Tortuga: A Pirate’s Tale. Тактические морские сражения в Золотой эпохе пиратов Карибского моря

Пираты, дух морских приключений, романтика свободы – это тематика, которая привлекает к себе внимание. Сегодняшняя игра Tortuga: A Pirate’s Tale выполнена в жанре приключенческой стратегии и предлагает игрокам взять на себя командование флотом и заявить о себе в бассейне Карибского моря, затронув события и эпоху 17 века. Вышла она на консолях текущего и прошлого поколения, портативную Nintendo Switch и ПК. Создан проект студией Kalypso Media и разработчиком выступили Gaming Minds. Мы изучали ее на PlayStation 5 и сегодня готовы поделиться полученным опытом.

Сюжет

В игре есть полноценная история, занимающая около 25 часов. События ее проходят в Золотой век пиратства и расцвета четырех колониальных держав Старого света – Испании, Голландии, Франции и Англии. Вам как капитану пиратов, предлагается заявить о себе, грабя караваны, и собрать под своим началом флотилию пиратов, сорвав в итоге большой куш.

Перед началом путешествия игроку предлагается выбрать стартовый город у одной из держав, на него же в последующем будет проходить возраст при неудачах, а также здесь можно задать флаг и выбрать имя. Далее в ходе нескольких заданий идет ознакомление с базовыми механиками, занимает этот процесс совсем немного времени, открывая сразу на старте возможность свободно перемещаться по бассейну Карибского моря.

Помимо основной сюжетной линии, есть отдельные ветки по каждому из капитанов, всего их в игре шесть, включая главного героя, а также дополнительные, которые берутся в таверне и у губернаторов. Часть из этих заданий продвигает по сюжетной линии, а другая используется для заработка ресурсов и улучшения со стороны фракций.

Геймплей

В Tortuga: A Pirate’s Tale сочетается сразу несколько игровых механик. Так по миру путешествие идет свободным, весь флот отображается в виде одного юнита – флагманского корабля, который тут можно приблизить и рассмотреть в деталях.

А морские сражения уже идут пошаговыми. Корабли противника и свой флот отображаются на ограниченной по площади части моря, сначала ход делает нападающая сторона, потом обороняющаяся. Целью является или отправка противника на морское дно, или абордаж с последующим захватом судов. Первоначально в механике было разобраться сложно, но после череды неудач получилось разобраться и от сражений получали удовольствие.

Свободу путешествий будет ограничивать команда. Моряки не готовы к долгим путешествиям без дополнительных стимуляторов в виде разнообразия продовольствия и бочонков с ромом. Периодически нужно будет пришвартовываться и проводить дележку ресурсов в таверне. Сэкономить дуплоны можно, обещая команде выполнение отдельных задач, например, захват определенного количества кораблей, сбор ресурсов и др. Эту часть назовем спорной, из-за относительно большой карты и разброса событий по ней, немалую часть времени приходится тратить в перемещениях, на что уходит драгоценное игровое время. В итоге уже на средних этапах игры приходится отклоняться от сюжета, погружаясь в рутину с выполнением мелких задач для того, чтобы команда не разбежалась и микроменеджмент.

Флот

На средних и поздних этапах к этому добавляется еще балансировка между четырьмя фракциями, выполняя задачи, в которых усидеть на нескольких стульях не получится. Страны в заданиях просят уничтожать караваны враждебной фракции и как результат, будет ухудшаться отношение с ней. Плохой стендинг ограничит свободный доступ к городам, а хороший откроет дополнительные предложения по улучшению кораблей.Собственно кораблям в Tortuga: A Pirate’s Tale уделено хорошее внимание. Есть широкая линейка реально существовавших типов кораблей и оборудования. Начиная с простых посудин, при успешных боях можно прийти к линкорам. Основным источником для их получения является абордаж с захватом судна, заметили в море интересное соотношение по количеству и силе, лучше попробовать его захватить, при должной сноровке и удаче это можно будет сделать и на судне меньшего класса.

По кораблям можно в отдельных городах обращаться с целью проведения апгрейда и установки компонентов. Это пушки, абордажное оборудование, защитные элементы. Есть и декорации в виде русалок и фонарей, несколько вариантов цветовых схем. Как отмечали выше, наиболее интересные элементы дают после повышения отношения с фракцией.

Навыки

Чего не хватает в игре? Хотелось бы видеть внутреннюю энциклопедию с описанием кораблей, которые были получены в ходе абордажа или по квестам вместе с капитанами. Здесь этого нет, хотя видов кораблей действительно много, и по ним было бы интересно узнать как особенности, так и небольшие исторические отсылки.Помимо главного героя в Tortuga: A Pirate’s Tale идет присоединение к команде других капитанов, со своей сюжетной линией и особенностями, например, один из капитанов может не любить Англию, другой Испанию, а один предпочитает абордаж и не приемлет оставленную добычу после сражения.

Графика и музыка

Каждый капитан — это дополнительный корабль в рамках одного флота, разделять их нельзя, только общий кулак, наводящий ужас в карибах. У каждого из капитана есть возможность выбрать свои умения, которые можно будет использовать во время сражений. Сбор опыта проходит во время плаванья, но его зачисление только при дележе добычи в таверне. Поэтому даже при самом продуманном долгом плаванье, все равно придется проводить дележку ресурсов, именно это откроет возможность распределить полученный опыт по навыкам.В игре приятная визуальная атмосфера, передающая дух морских путешествий того времени. Ярко и сочно, при этом каких-то повышенных требований к системе нет. Работало на консоли стабильно.

Tortuga: A Pirate’s Tale обзор

Итоги

Хорошо подобрали и музыкальные композиции, это пиратские песни и отдельные мелодии с отсылкой на популярную кинофраншизу с Джеком Воробьем. Отметим и локализацию под русскоязычных пользователей, переведен как текст, так и голос.Tortuga: A Pirate’s Tale в целом больше понравилась, особенно с учетом того, что игр в этом сеттинге и жанре выходит мало. Привлекательная графика, тематическая музыка, разнообразие кораблей, открытый мир и необязательность следования только сюжету, построение сражений кораблей. Но и минусы тоже присутствуют, отметим однотипность геймплея, которая становится заметна на фоне постоянной необходимости траты времени на микроменеджмент и заработок ресурсов для удовлетворения команды даже на начальной сложности. Из того что хотелось бы видеть это встроенная энциклопедия с описанием кораблей, которые встречаются во время путешествия и полученными после захвата.