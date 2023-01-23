Обзор Tortuga: A Pirate’s Tale. Тактические морские сражения в Золотой эпохе пиратов Карибского моря

Перед началом путешествия игроку предлагается выбрать стартовый город у одной из держав, на него же в последующем будет проходить возраст при неудачах, а также здесь можно задать флаг и выбрать имя. Далее в ходе нескольких заданий идет ознакомление с базовыми механиками, занимает этот процесс совсем немного времени, открывая сразу на старте возможность свободно перемещаться по бассейну Карибского моря.
Помимо основной сюжетной линии, есть отдельные ветки по каждому из капитанов, всего их в игре шесть, включая главного героя, а также дополнительные, которые берутся в таверне и у губернаторов. Часть из этих заданий продвигает по сюжетной линии, а другая используется для заработка ресурсов и улучшения со стороны фракций.
А морские сражения уже идут пошаговыми. Корабли противника и свой флот отображаются на ограниченной по площади части моря, сначала ход делает нападающая сторона, потом обороняющаяся. Целью является или отправка противника на морское дно, или абордаж с последующим захватом судов. Первоначально в механике было разобраться сложно, но после череды неудач получилось разобраться и от сражений получали удовольствие.
Свободу путешествий будет ограничивать команда. Моряки не готовы к долгим путешествиям без дополнительных стимуляторов в виде разнообразия продовольствия и бочонков с ромом. Периодически нужно будет пришвартовываться и проводить дележку ресурсов в таверне. Сэкономить дуплоны можно, обещая команде выполнение отдельных задач, например, захват определенного количества кораблей, сбор ресурсов и др. Эту часть назовем спорной, из-за относительно большой карты и разброса событий по ней, немалую часть времени приходится тратить в перемещениях, на что уходит драгоценное игровое время. В итоге уже на средних этапах игры приходится отклоняться от сюжета, погружаясь в рутину с выполнением мелких задач для того, чтобы команда не разбежалась и микроменеджмент.
На средних и поздних этапах к этому добавляется еще балансировка между четырьмя фракциями, выполняя задачи, в которых усидеть на нескольких стульях не получится. Страны в заданиях просят уничтожать караваны враждебной фракции и как результат, будет ухудшаться отношение с ней. Плохой стендинг ограничит свободный доступ к городам, а хороший откроет дополнительные предложения по улучшению кораблей.
По кораблям можно в отдельных городах обращаться с целью проведения апгрейда и установки компонентов. Это пушки, абордажное оборудование, защитные элементы. Есть и декорации в виде русалок и фонарей, несколько вариантов цветовых схем. Как отмечали выше, наиболее интересные элементы дают после повышения отношения с фракцией.
Чего не хватает в игре? Хотелось бы видеть внутреннюю энциклопедию с описанием кораблей, которые были получены в ходе абордажа или по квестам вместе с капитанами. Здесь этого нет, хотя видов кораблей действительно много, и по ним было бы интересно узнать как особенности, так и небольшие исторические отсылки.
Каждый капитан — это дополнительный корабль в рамках одного флота, разделять их нельзя, только общий кулак, наводящий ужас в карибах. У каждого из капитана есть возможность выбрать свои умения, которые можно будет использовать во время сражений. Сбор опыта проходит во время плаванья, но его зачисление только при дележе добычи в таверне. Поэтому даже при самом продуманном долгом плаванье, все равно придется проводить дележку ресурсов, именно это откроет возможность распределить полученный опыт по навыкам.
Хорошо подобрали и музыкальные композиции, это пиратские песни и отдельные мелодии с отсылкой на популярную кинофраншизу с Джеком Воробьем. Отметим и локализацию под русскоязычных пользователей, переведен как текст, так и голос.