Симулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры Trading Card Shop Simulator

У NOSTRA GAMES есть сразу несколько простых симуляторов в которых игроку предлагается организовать магазин. Разные тематики, но общий принцип схож на все. Сегодня у нас Trading Card Shop Simulator с управлением лавочкой с коллекционными карточками, а также возможностями организовать продвинутую точку для коллекционеров.

На старте предлагается небольшая арендная площадь и стартовый бюджет для покупки оборудования и первых коробок с карточками. После распределения по полкам товаров можно запускать магазин и обслуживать первых покупателей. Как и в большинстве симуляторов нужно постепенно застраивать и расширять магазин, распределяя имеющийся бюджет на развитие и закупку товаров.

Основным товаром тут выступают коллекционные карточки. Покупают их пакетиками по 10 штук в каждом. При этом есть возможность вести и свою коллекцию. Дубликаты можно продавать, а также дать возможность клиентам играть с коллекционными карточками на специальных столах.

Хотя подобные мероприятия никак не влияют на развитие магазина, только общая атмосфера. По сути, вы управляете своим магазином через свой телефон. Там вы покупаете товары, покупаете мебель, проверяете базу данных и планируете мероприятия.

Когда клиент выбирает нужное ему количество товаров, он платит либо наличными, либо картой. Вручную выдаете сдачу или проводите оплату карточкой на терминале. Вначале это интересно, на поздних этапах подобная рутина уже утомляет.

В целом, если вам нравятся симуляторы Trading Card Shop Simulator может вас увлечь и порадовать платиновым трофеем после выполнения не сложных условий по трофеям.