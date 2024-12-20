Симулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры Trading Card Shop Simulator

У NOSTRA GAMES есть сразу несколько простых симуляторов в которых игроку предлагается организовать магазин. Разные тематики, но общий принцип схож на все. Сегодня у нас Trading Card Shop Simulator с управлением лавочкой с коллекционными карточками, а также возможностями организовать продвинутую точку для коллекционеров.

Trading Card Shop Simulator

На старте предлагается небольшая арендная площадь и стартовый бюджет для покупки оборудования и первых коробок с карточками. После распределения по полкам товаров можно запускать магазин и обслуживать первых покупателей. Как и в большинстве симуляторов нужно постепенно застраивать и расширять магазин, распределяя имеющийся бюджет на развитие и закупку товаров.

Trading Card Shop Simulator

Основным товаром тут выступают коллекционные карточки. Покупают их пакетиками по 10 штук в каждом. При этом есть возможность вести и свою коллекцию. Дубликаты можно продавать, а также дать возможность клиентам играть с коллекционными карточками на специальных столах.

Trading Card Shop Simulator

Хотя подобные мероприятия никак не влияют на развитие магазина, только общая атмосфера. По сути, вы управляете своим магазином через свой телефон. Там вы покупаете товары, покупаете мебель, проверяете базу данных и планируете мероприятия.

Trading Card Shop Simulator

Когда клиент выбирает нужное ему количество товаров, он платит либо наличными, либо картой. Вручную выдаете сдачу или проводите оплату карточкой на терминале. Вначале это интересно, на поздних этапах подобная рутина уже утомляет.

Trading Card Shop Simulator

В целом, если вам нравятся симуляторы Trading Card Shop Simulator может вас увлечь и порадовать платиновым трофеем после выполнения не сложных условий по трофеям.
Обзор третьего дополнения Railway Empire 2: India. Песни, пл…
Спустя всего несколько месяцев вслед за DLC, посвященному электрификации железных дорог …
Квест со взломом хранилищ на PlayStation. Обзор Access Denie…
Так уж сложилось, что многие проекты от небольших студий сначала выходят в Steam, а уже позже издатели по…
Мышиная сага. Обзор игры MiceGard…
В центре внимания игра MiceGard от инди-студии Game Dynasty. Это приключение с исследованием мира, вдохно…
Медитативный симулятор с вниманием к деталям. Обзор Farming …
Не так давно на консолях и ПК вышла новая часть популярной серии игр Farming Simulator 25. Новый уровень …
Тактическая стратегия с косяками и клюквой. Обзор игры 63 Da…
Изометрические тактические стратегии сейчас редкий жанр, количество актуальных проектов можно посчитать п…
Визуальная новелла с восемью концовками. Обзор игры Find Lov…
Игры в жанре визуальной новеллы, оформленные в жанре аниме заняли свою нишу и в целом ряде регионов они п…
Ритм шутер в виртуальной реальности. Обзор Metal: Hellsinger…
С ритм-шутером Metal: Hellsinger познакомился благодаря подписке PS PLUS. Проект интересный по механикам …
Переиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman ZeroПереиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman Zero
Ностальгия по 8-битным консолям PlayStation и Nintendo. Обзор Felix The CatНостальгия по 8-битным консолям PlayStation и Nintendo. Обзор Felix The Cat
Красная шапка с 50 финальными концовками и платиной за час. Обзор Return of Red Riding HoodКрасная шапка с 50 финальными концовками и платиной за час. Обзор Return of Red Riding Hood
Мышиная сага. Обзор игры MiceGardМышиная сага. Обзор игры MiceGard
Впечатления по рогалику Без возврата. Обзор The Last of Us Part 2 RemasteredВпечатления по рогалику Без возврата. Обзор The Last of Us Part 2 Remastered
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor