Обзор Triangle Strategy. Неклассическая jRPG

Главным поставщиком игр жанра jRPG, безусловно, является Square Enix, которая с завидным постоянством радует нас новыми приключениями в мирах Final Fantasy и Dragon Quest. В этот же раз компания решила поэкспериментировать, отойдя от своих же собственных канонов. Triangle Strategy – это сюжетно ориентированная ролевая игра с тактическими боями и необычной графикой. Хотя проект является эксклюзивом Nintendo Switch, его суммарные мировые продажи уже превысили 800 тыс. копий, а рейтинг игры на Metacritic составляет 82 балла. Разберемся, что же из себя представляет новый хит.

Разработчики предлагают нам окунуться в «игру престолов» континента Норзелия, где три могучих королевства Гленбрук, Хизанте и Эсфрост после долгих лет разрушительной войны за ресурсы, наконец, договорились скрепить союзный договор. Главный герой – молодой лорд Сереноа Вольффорт, волей судьбы оказавшийся в эпицентре событий: темные заговоры и махинации не только рушат его помолвку, но и ставят под удар шаткий мир между народами. Вместе с компаньонами, его ждут не только битвы, но и клубок интриг, которые предстоит распутать, чтобы обеспечить безопасность своих подданных.

Боевая система пошаговая, и чем-то напомнила мне Final Fantasy Tactics. Персонажи передвигаются по квадратам, а их взаимное расположение играет весомую роль. Так, стоящий выше лучник выстрелит дальше, а если окружить противника, то его полоска жизни будет «таять» намного быстрее. Иногда врага придется даже сталкивать с клетки, чтобы тот оказался в невыгодной позиции или же вовсе упал с платформы.

Вместо привычной маны, герои каждый ход накапливают специальные очки, которые затем тратятся на классовые умения и заклинания. Поскольку вначале поединка у всех только по одному пункту, то и наиболее мощные способности применить сразу не получиться. Впрочем, один раз за бой может быть использовано «секретное оружие», которое дает дополнительные очки или другое улучшение.

Одним из аспектов боевой системы является взаимодействие стихий. Чтобы лучше понять суть, приведу простой пример. Маг замораживает отряд противника ледяным заклинанием, затем кидает в них огненный шар, которым растапливает лед, и все персонажи в радиусе поражения оказываются стоять в луже. Осталось запустить туда молнию, которая нанесет урон не одной цели, а всем, кто находится в воде. Взрывом можно не только топить снег, но и разрушать окружение, чтобы освободить место для маневра. Во время путешествия встретится персонаж, который способен управлять погодой, что даст еще больше простора для творчества.

Создатели решили сделать игру максимально дружелюбной. Рядом с каждым умением стоит иконка, информирующая, атакующее ли оно или защитное. Перед ударом можно увидеть, насколько здоровье врага снизится, хотя, конечно, никто не исключает промаха или критического удара. При передвижении подсвечивается радиус действия врагов, поэтому можно достаточно легко понять, какая точка окажется безопасной. Внизу показана линейка инициативы, а если приелись красочные анимации, то можно их ускорить.

На поле битвы дают управлять не только главным персонажем, но и его спутниками. Каждый принадлежит к определенному классу, но это совершенно не означает, что геймплей, скажем, за одного лучника будет точно таким же, как и за другого. Для каждого класса имеется своя экипировка, а оружие можно улучшаеть у кузнецов за ресурсы.

После каждого успешного попадания, персонажи накапливают опыт, а затем повышают уровень. По мере прохождения кампании, вполне можно собрать в свой отряд пару десятков человек. Бои получились разнообразными, но довольно трудными, поэтому хорошо, что разработчики позволили выбирать уровень сложности перед началом компании.

Если вы подумали, что в игре вас ждут лишь одни битвы, то спешу опровергнуть это умозаключение. Диалоги здесь занимают времени не меньше, причем иногда персонажи успевают перекинуться парой фраз прямо в процессе боя, например, можно просто заболтать вражеских солдат, чтобы отвлечь их.

Авторы позволяют выбирать варианты ответа, что вообще-то не свойственно для jRPG. Последствия сказывается на мировоззрении главного героя, которое можно развивать в одном из трех направлений: пользы, морали или свободы. Решения влияют на сюжет, и, зачастую, приходится склонятся к одному из двух зол: отдать своего друга врагам, чтобы армия противника не стала нападать, а может помочь плохим парням, чтобы те взамен поставили гуманитарную помощь вашим подданным.

В самые же ответственные моменты, игроку придется считаться и с мнением сопартийцев, принимая коллегиальное решение, впрочем, всегда есть шанс переубедить своих компаньонов. Хотя тут стоит учитывать, что одни понимают призывы, основанные на чести и верности, а другие привыкли трезво оценивать ситуацию, ища выгоду – придется лавировать и подбирать «ключик» к каждому. Естественно, при таком раскладе, игроков ждет несколько концовок истории. Все это действительно очень здорово, но наверняка некоторые сочтут игру перегруженной текстом. Стоит добавить сюда и тот факт, что локализации на русский не предвидится.

Что касается графики, то она больше всего напоминает таковую из игры Octopath Traveler. Пиксельные персонажи отлично вписаны в трехмерное окружение, а дополняют картинку объемные тени и красивые эффекты. Игра использует свободную камеру, которую можно вращать в разные стороны, поэтому для каждого пиксельного объекта художникам пришлось вырисовать по восемь ракурсов. Тексты отлично читаются, а сражения с участием десятков персонажей не лагают как в портативном, так и стационарном режимах. Выглядит игра весьма красиво, хотя присутствует и немного «мыла». Дополняет атмосферу роскошный оркестровый саундтрек.

Triangle Strategy наверняка по достоинству оценят все любители классических ролевок с тактическими боями. В игре много интересных диалогов и интригующий сюжет в духе «Игры престолов» с возможностью влиять на него. Проект вполне можно назвать увлекательной интерактивной книгой, поэтому будьте готовы много читать. С другой стороны, присутствуют и интересные бои с уймой тактических возможностей: игрокам предстоит внимательно продумывать каждым ход, ведь искусственный интеллект врагов здесь весьма хорош. Все перечисленное завернуто в обертку из весьма необычной, но приятной глазу графики и прекрасного саундтрека. К сожалению, без хорошего знания английского, в полной мере насладиться игрой вряд ли получится.

Сейчас электронная версия Triangle Strategy временно недоступна для российских пользователей, но ее все еще можно приобрести на физическом носителе, а также еще остались в продаже коллекционные издания с клевым мерчем. Как только eShop вновь заработает, также можно будет оценить все прелести игры при помощи демоверсии.