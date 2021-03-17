Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы

Не так давно были анонсированы беспроводные наушники Tronsmart Apollo Q10 с активным шумоподавлением. Помимо этого для них производитель заявляет о 100 часах автономной работы. При этом рекомендованная стоимость для них составляет 60 долларов, для моделей с ANC-технологией невысокая стоимость.

Tronsmart Apollo Q10 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. На обратной стороне описаны основные особенности. Комплект включает тряпичный чехол, различную документацию, USB-кабель.

Внешний вид

Это наушники накладного типа, выполненные из черного пластика. Внешний вид аккуратный.

Невысокая стоимость не отразилась негативно на качестве исполнения. Конструкция устойчива к деформациям, но злоупотреблять не стоит.

Направляющие, отвечающие за изменение длины оголовья выполнены из пластика. Диапазон регулировки широкий.

Внешняя поверхность оголовья глянцевая. Она подвержена загрязнению следами пальцев и царапинами в ходе эксплуатации.

Чашки овальной формы. Их можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение и переноску в сумке. Напомним, в комплекте предусмотрели тряпичную сумку.

Поверхность чашек у Tronsmart Apollo Q10 матовое, практичнее, чем оголовье. На внешней стороне нанесен логотип производителя. С левой стороны находится сенсорная панель управления.

Чашки из экокожи. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью с пометками по правой и левой сторонам.

На внешней стороне каждой из чашек можно заметить металлическую сетку за которой скрываются дополнительные микрофоны, отвечающие за систему активного шумоподавления.

Разъем USB-C, используемый для зарядки, перемещен в верхнюю зону. При обычном ношении он остается скрытым под ножкой чашки, предотвращая попадание пыли.

Такое же расположение и кнопки включения со светодиодным индикатором активности. Ниже мультифункциональная клавиша.

Софт

Для смартфона доступно приложение Tronsmart. После успешного подключения на главный экран выводится изображение наушников с информацией по уровню заряда батареи.

С этого экрана переключаются режимы работы шумоподавления.

Эквалайзер с четырьмя пресетами: по умолчанию, глубокий бас, Hi-Fi и вокал.

Тестирование

Отдельная вкладка для настройки действий сенсорной панели.Для беспроводного подключения наушники используют протокол Bluetooth 5.0 с пониженным энергопотреблением. Мы тестирование проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. Поддерживается базовый набор кодеков. За время длительных тестов мы не обнаружили проблем со стабильностью соединения. Звук передавался без слышимых задержек и артефактов.

С помощью клавиши на чашке можно включать или выключать активное шумоподавление. Отдельно доступен третий режим с пропуском звуков окружающей среды, который будет полезен при прослушивании музыки при ходьбе или поездках на дорожках в мегаполисе.

Сенсорное управление жестами понравилось. Реагируют Tronsmart Apollo Q10 на касания корректно. Переключение треков, изменение громкости, смена статусов и все другие часто используемые функции. За воспроизведение в них отвечают 40 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 Гц до 20 кГЦ. Запас по громкости большой. Звуковая сцена насыщенная, есть эффект объемного звучания. Подходит для музыки, аудиоподкастов и видеороликов.

ANC продемонстрировала свою эффективность. При прослушивании музыки в общественном транспорте не слышан уличный шум и работу двигателя. Посторонних писков при этом нет.

В режиме использования «дом – работа – дом» зарядки хватает на всю неделю. Заявленные 100 часов работы можно получить выставив средний уровень громкости. Зарядка осуществляется через USB-C.

Встроенная группа микрофонов обеспечивает чистую передачу голоса, без искажений. Наушники можно использовать не только для ответа на входящие вызовы, но и для участия во время совещаний на удаленке.

Итоги по Tronsmart Apollo Q10

По удобству ношения проблем выявлено не было. Подойдут пользователям разного возраста. Уши амбушюры обхватывают полностью. Вес легкий.Tronsmart Apollo Q10 – беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Управление жестами, легкий вес, складываемые чашки и тряпичный мешок в комплекте, USB-C для зарядки, длительное время автономной работы, режим окружающего шума, Bluetooth 5, микрофон с чистой передачей голоса, приложение для смартфона. Не устроить могут маркое оголовье, запотевание ушей при длительном ношении в теплом помещении.