Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы

Tronsmart Apollo Q10 обзор
КомплектацияУпакованы в коробку с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. На обратной стороне описаны основные особенности. Комплект включает тряпичный чехол, различную документацию, USB-кабель.
Внешний видЭто наушники накладного типа, выполненные из черного пластика. Внешний вид аккуратный.
Невысокая стоимость не отразилась негативно на качестве исполнения. Конструкция устойчива к деформациям, но злоупотреблять не стоит.
Направляющие, отвечающие за изменение длины оголовья выполнены из пластика. Диапазон регулировки широкий.
Внешняя поверхность оголовья глянцевая. Она подвержена загрязнению следами пальцев и царапинами в ходе эксплуатации.
Чашки овальной формы. Их можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение и переноску в сумке. Напомним, в комплекте предусмотрели тряпичную сумку.
Поверхность чашек у Tronsmart Apollo Q10 матовое, практичнее, чем оголовье. На внешней стороне нанесен логотип производителя. С левой стороны находится сенсорная панель управления.
Чашки из экокожи. Внутри мягкий наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью с пометками по правой и левой сторонам.
На внешней стороне каждой из чашек можно заметить металлическую сетку за которой скрываются дополнительные микрофоны, отвечающие за систему активного шумоподавления.
Разъем USB-C, используемый для зарядки, перемещен в верхнюю зону. При обычном ношении он остается скрытым под ножкой чашки, предотвращая попадание пыли.
Такое же расположение и кнопки включения со светодиодным индикатором активности. Ниже мультифункциональная клавиша.
Софт
Для смартфона доступно приложение Tronsmart. После успешного подключения на главный экран выводится изображение наушников с информацией по уровню заряда батареи.
С этого экрана переключаются режимы работы шумоподавления.
Эквалайзер с четырьмя пресетами: по умолчанию, глубокий бас, Hi-Fi и вокал.
Отдельная вкладка для настройки действий сенсорной панели.
ТестированиеДля беспроводного подключения наушники используют протокол Bluetooth 5.0 с пониженным энергопотреблением. Мы тестирование проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. Поддерживается базовый набор кодеков. За время длительных тестов мы не обнаружили проблем со стабильностью соединения. Звук передавался без слышимых задержек и артефактов.
С помощью клавиши на чашке можно включать или выключать активное шумоподавление. Отдельно доступен третий режим с пропуском звуков окружающей среды, который будет полезен при прослушивании музыки при ходьбе или поездках на дорожках в мегаполисе.
Сенсорное управление жестами понравилось. Реагируют Tronsmart Apollo Q10 на касания корректно. Переключение треков, изменение громкости, смена статусов и все другие часто используемые функции. За воспроизведение в них отвечают 40 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 Гц до 20 кГЦ. Запас по громкости большой. Звуковая сцена насыщенная, есть эффект объемного звучания. Подходит для музыки, аудиоподкастов и видеороликов.
ANC продемонстрировала свою эффективность. При прослушивании музыки в общественном транспорте не слышан уличный шум и работу двигателя. Посторонних писков при этом нет.
В режиме использования «дом – работа – дом» зарядки хватает на всю неделю. Заявленные 100 часов работы можно получить выставив средний уровень громкости. Зарядка осуществляется через USB-C.
Встроенная группа микрофонов обеспечивает чистую передачу голоса, без искажений. Наушники можно использовать не только для ответа на входящие вызовы, но и для участия во время совещаний на удаленке.
По удобству ношения проблем выявлено не было. Подойдут пользователям разного возраста. Уши амбушюры обхватывают полностью. Вес легкий.