Обзор беспроводных наушников Tronsmart Encore Spunky – самой дешевой и самой крутой альтернативы Apple AirPods

Беспроводные «независимые» наушники – определенно главный «аудиотренд» последних лет. Началось все, понятное дело, с выпуска Apple AirPods в конце 2016. А дальше, как говорится, понеслось. Подобные не связанные друг с другом (потому мы и называем их независимыми) Bluetooth-наушники выпустили все, кому не лень. Sony, JBL, Meizu, Huawei и так далее по списку. Причем список этот будет очень длинным. Проблема лишь одна: «уши» такой конструкции/концепции пока довольно дорогие. В среднем тысяч 8 рублей. За такие деньги можно купить неплохой смартфон! Есть, конечно, на рынке и безымянные китайские «аналоги Apple AirPods». Стоят они до 3 тысяч рублей. Вроде бы дешево, но покупать их мы не советуем. Отвратительный звук, неудачная эргономика, слабые батарейки и так далее – всех их недостатков и не перечислишь.

Комплект поставки

В этом обзоре мы рассмотрим... китайские «аналоги Apple AirPods» ценой чуть больше 3 тысяч рублей. Стоп! Не пугайтесь и не паникуйте. Модель Encore Spunky Buds компании Tronsmart не имеет ничего общего с китайскими «ушами» из лавок в подземных переходах. Герой данного обзора – продукт вполне себе мирового уровня. Мирового уровня качества, мирового уровня дизайна и эргономики, мирового уровня функциональности. Если кто не в курсе, Tronsmart – это такой очень крупный китайский производитель аудиотехники, продавший за несколько лет более 100 миллионов аксессуаров по всему миру. Его официальным амбассадором (то есть лицом бренда) является легендарный нападающий испанской Барселоны Луис Суарес. Сами понимаете – несерьезная контора такого крутого и дорогого парня нанять амбассадором просто бы не смогла. Не хватило бы денег. А вот у Tronsmart деньги есть, потому что бизнес идет хорошо, а идет он хорошо, поскольку продукты хорошие.Откуда же такая низкая цена, если бренд крутой, а качество – серьезное? А просто нам, покупателям, повезло. Tronsmart менее года назад вышла на российский рынок. И сейчас как раз находится в процессе завоевания рыночной доли и формирования «армии» поклонников своей техники. Ну и ведет себя максимально дерзко – прямо как Луис Суарес на футбольном поле. Суарес любит покусать противников, а Tronsmart от души «кусает» конкурентов, демпингуя по полной программе. В качестве одного из болезненнейших укусов за филейные части Sony, JBL, Meizu, Huawei и пр. и стоит воспринимать выпуск Tronsmart Encore Spunky Buds. Эта модель является самой дешевой альтернативой Apple AirPods, не уступающей Apple AirPods по звуку. При этом по всем прочим параметрам она всем именитым конкурентам тоже не сливает. Так-то!В коробке с Tronsmart Encore Spunky Buds мы также обнаружили зарядный кейс, кабель MicroUSB и три пары силиконовых насадок для наушников – под уши разных размеров. Ну и, конечно, не обошлось без инструкции на нескольких языках (включая и русский) и гарантийного талона.

Конструкция

Особо выделим кейс. Такими вот аксессуарами комплектуются практически все беспроводные «независимые» наушники от серьезных производителей. Почему? А все очень просто. Наушники такого типа просто в силу габаритов не позволяют разместить в себе сколько-нибудь мощные батареи. Поэтому время автономной работы таких «ушей», как правило, небольшое – в районе 3 часов. А раз так, что хорошим тоном среди производителей стал следующий лайфхак. Подобные наушники поставляются с кейсами для подзарядки, в которых есть дополнительная батарея. Можно в дороге вставить наушники в кейс и подзарядить их три-четыре-пять раз. Tronsmart Encore Spunky Buds с помощью кейса можно зарядить в среднем четыре раза.Обратим внимание: наличие «зарядного кейса» – опция крайне желательная, но вовсе не обязательная. В продаже есть десятки моделей китайских «независимых» беспроводных наушников, которые идут без таких вот кейсов. Стоят подобные модели по 2-3 тысяч рублей. Можно ли их покупать? А как сами думаете? Работают такие «уши» часа два, а зарядить их можно только от розетки, USB-порта компьютера или внешней батареи. Короче, ужас. А учитывая, что очень даже брендовые и крутые Tronsmart Encore Spunky Buds стоят чуть-чуть дороже 3 тысяч рублей... Догадайтесь сами – что действительно стоит покупать, если бюджет ограничен.И вот еще что. Гарантия. Если покупать любое устройство Tronsmart в фирменном официальном магазине на AliExpress, то оно будет участвовать в поистине уникальной гарантийной программе. Если пользователь обнаружит какой-либо дефект, то ему будет достаточно снять видеоролик с демонстрацией этого дефекта и отправить на почту support-russia@tronsmart.com. В письме также следует указать дату покупки гаджета Tronsmart и контактные данные покупателя. После этого компания Tronsmart отправит пользователю новое исправное устройство, а старое (поломанное) даже не нужно будет возвращать. Условия, повторимся, уникальные. И в дополнение к ним гарантия действует не год, как у большинства производителей гаджетов, а полтора года.Начнем с кейса. Он очень прикольный. Внешне и по тактильным ощущениям напоминает морскую гальку. Весит эта коробочка около 55 г. Треть смартфона. Пачка сигарет. Так что в кармане кейс абсолютно не ощущается. Даже как-то не верится, что в нем есть батарейка. Хотя батарейка в кейсе очень даже есть.

На корпусе расположены четыре светодиода. Они горят синим цветом. Во время зарядки они демонстрируют, насколько зарядился кейс. Плюс эти же диоды показывают остаток заряда в аккумуляторе кейса. Например, на фото ниже они говорят примерно о четверти заряда. Очень, кстати, удобно: Tronsmart Encore Spunky Buds заряжаются от кейса четыре раза, и каждая горящая точка говорит о возможности одной подзарядки. Светится один диод – наушники удастся «насытить» один раз, два диода – два раза, ну и так далее.

На корпусе имеется круглая кнопочка.

Нажимаем на нее и... Лучше покажем короткий видеоролик:

Крышечка открывается с легким щелчком – и взорам предстают наушники. Прикольно сделано, факт! «Уши» сидят в кейсе очень плотно. Потому что они не просто вставляются в «гнезда», но и притягиваются к кейсу магнитами. Так что если вы случайно опрокинете стоящий на столе кейс, наушники из него, скорее всего, даже не выпадут.

Что же, пришло время извлечь наушники из кейса! Извлекаем – и сразу же обращаем внимание на тот факт, что Tronsmart Encore Spunky Buds практически невесомы. Каждое «ухо» весит всего по 7 г!

На ухе Tronsmart Encore Spunky Buds не чувствуются от слова «совсем».

Сидят наушники на ухе очень комфортно и надежно. Склонности к внезапному выпадению не имеют. Достигается это благодаря небольшой «распорке», которая фиксирует наушник в ушной раковине.

На корпусах обоих наушников есть светодиоды. При работе они мигают синим цветом, при зарядке – горят красным, а в процессе подключения к смартфону мерцают красным.

Что еще важно отметить. Даже очень важно. В отличие от большинства «независимых» беспроводных наушников, Tronsmart Encore Spunky Buds защищены от воды по стандарту IPX5. Это значит, что они не боятся брызг и, самое главное, пота. То есть эти наушники вполне можно эксплуатировать в спортзале. Если вы хорошенечко пропотеете на тренажерах и зальете «уши», с ними ничего не случится. Обратим внимание, что защиты от воды нет даже в фирменных Apple AirPods, которые стоят 12 тысяч рублей. Против 3 тысяч за Tronsmart.

В работе

В целом к конструкции никаких претензий нет. Отменное качество сборки, прикольный дизайн с переливающимися на свету «плиточками» (они есть и на кейсе, и на самих наушниках), продуманная конструкция и даже защита от воды. Tronsmart Encore Spunky Buds ощущается именно что продуктом мирового уровня – не больше и не меньше. Учитывая цену в 3 тысячи рублей, это очень даже воодушевляет.Управляются Tronsmart Encore Spunky Buds с помощью прикосновений к сенсорным площадкам, которые предусмотрены на обоих «ушах». Вот примерно так:

Во время проигрывания музыки одиночное нажатие ставит трек на паузу, а двойное – переключает на следующую песню. Если вам кто-нибудь позвонит, то одиночное нажатие приведет уже к приему звонка, а двойное – к его отклонению. В общем, все максимально просто и удобно.В качестве гарнитуры во время разговора по мобильному могут выступать оба наушника. Качество передачи речи очень высокое. Как у хорошей монофонической гарнитуры – большего тут не добавишь. Удобство Tronsmart Encore Spunky Buds можно оценить словом «максимальное» – конечно, именно для наушников такого форм-фактора. Они отлично подходят и для офиса...

...и для занятий спортом...

...и для прогулок. Одни наушники на все случаи жизни, так сказать. Весьма выгодная концепция!

Ну а теперь, собственно, о главном. О качестве звука при проигрывании музыки. Как мы уже говорили выше, дешевые китайские наушники-поделки обычно звучат отвратительно. А стоят они сравнимых денег. К счастью, модель Tronsmart в плане звука не имеет с безродными китайцами ничего общего. Больше скажем: Encore Spunky Buds вполне сравнимы по качеству воспроизведения музыки с оригинальными Apple AirPods (12 тысяч рублей), JBL Free (8 тысяч рублей), Meizu Pop (8 тысяч рублей) и прочими именитыми наушниками такого типа. Басы очень мощные, обволакивающие; верха и середина обычные, без особых сюрпризов. Но они, как говорится, хотя бы есть – и на том спасибо. Потому что далеко не все разработчики таких вот крошечных «ушей» способны добиться от них сколько-нибудь качественного звука. Это крайне непростая инженерная задача! В Tronsmart с ней справились. Повторим еще раз главное: по качеству звука Tronsmart Encore Spunky Buds ничем не уступает по звуку конкурентам за 8-12 тысяч рублей. В том числе Apple AirPods.

По автономной работе, впрочем, тоже. Время автономной работы на максимальной громкости достигает примерно трех часов. Еще 12 часов можно получить с помощью кейса – он, как мы уже говорили, дает четыре перезарядки. Итого 15 часов работы. У конкурентов иногда чуть больше, иногда чуть меньше – но в среднем примерно так же. Китайский же «ноунейм», повторимся, вообще чаще всего не комплектуется никакими зарядными кейсами. Пару часов послушал отвратно звучащую музыку – и всё, к розетке!

Уровень заряда батареи Tronsmart Encore Spunky Buds, кстати, вполне корректно отображается в интерфейсе Android. Посмотреть на индикатор можно и в шторке, и в разделе Bluetooth.

Итого

Иногда бывает так, что хочется купить удобный, качественный, современный и модный продукт – а денег не так чтобы много. Вариантов тут два: или отказаться от покупки такого продукта, или купить барахло – откровенную подделку. Она будет выглядеть так же, как оригинал, но будет выполнять свои функции из рук вон плохо.Так вот беспроводные наушники Tronsmart Encore Spunky Buds дают нам третий вариант, самый выгодный. А именно: купить клевое, удобное и навороченное устройство по цене низкопробной китайской поделки. Заплатив 3 тысячи рублей вместо 8 тысяч за тот же JBL Free. Или вместо 12 тысяч вместо пресловутых Apple AirPods. К нашему покупательскому счастью, Tronsmart пока (пока!) ведет себя дерзко, агрессивно: рвет, мечет и демпингует. Ради завоевания рынка и лояльности российских покупателей. И именно поэтому у нас есть возможность купить «независимые» беспроводные наушники, да с зарядным кейсом, да с водозащитой, да с прикольным дизайном, да с уникальной гарантией, да с качественной сборкой, да с клевым мощным звуком – и всего за 3 с копейками тысячи рублей. Более дешевых аналогов Apple AirPods с качественным звуком в природе просто нет.

И не рекомендуем в этом сомневаться. А то придет злой Суарес и покусает :)