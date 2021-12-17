Обзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX Adaptive

Средняя стоимость составляет 4000 рублей.
Внутри наушники фиксируются в нишах. При открытии не выпадают. Зарядка проходит через разъем USB-C.
Корпус чашек выполнен из глянцевого пластика. Состоит из каплевидной чаши и ножки прямоугольной формы. Она здесь достаточно массивная.
На внешней стороне в зоне, отмеченной логотипом бренда, находится сенсорная зона управления. Набор действий включает характерный набор, включая регулировку громкости.
В комплекте владелец Tronsmart Onyx Prime получает три пары силиконовых амбушюр. Между собой они отличаются габаритами, позволяя подобрать оптимальную посадку. Все достаточно жесткие.
Дополнительно к ним на чашки фиксируются накладки с выступом, повышающим надежность фиксации в ушной раковине. У них также есть несколько вариантов по габаритам в стартовом комплекте.
Эквалайзер с предустановками: по умолчанию, оригинальная, глубокий бас, 3D, Hi-Fi, глубокий бас, вокал и рок.
Можно выставить индивидуальные команды для сенсорного управления.
Басы выраженные, придают звуку объема. Средние частоты смешиваются с верхними, общая детализация звука из-за этого теряется. За счет этого ухудшается детализация звучания классических композиций. Частично можно вытянуть с помощью эквалайзера в приложении. В целом же с учетом невысокой стоимости это скорее придирки, для прослушивания музыки со стриминговых сервисов подойдут хорошо. Среди моделей до 5-6 тысяч рублей тут звук на уровень выше, за счет двухдрайверной компоновки.
Активация игрового режима сокращает задержки и позволяет получить скорость передачи звука, близкое к проводному соединению. Его активация при просмотре Youtube дает синхронизацию видео и аудио ряда.
По посадке в ушах все индивидуально. Явных огрехов по форме нет. Подойдут пользователям разного возраста и пола. Есть набор амбушюр и накладок для адаптации.
С выключенным игровым режимом и средним уровнем громкости на одном заряде работают в районе 6.5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести четыре полных цикла зарядки.
В наушниках используется группа микрофонов. Они используются не для активного шумоподавления, а для улучшения качества передачи голоса. Приведем отдельный ролик с примером.