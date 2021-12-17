Обзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX Adaptive

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Tronsmart Onyx Prime используют гибридные излучатели. Используемый тут чип Qualcomm QCC3040 поддерживает кодек aptX Adaptive. Отмечаются хорошие показатели автономной работы и четыре микрофона.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 4000 рублей.Комплект включает зарядный кейс, кабель USB, две дополнительные пары амбушюр, накладки на чашки, руководство пользователя и гарантийную карточку. Все это собрано в коробке с привлекательным оформлением.

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен из пластика черного цвета. Карманный формат исполнения. классическая откидная крышка с магнитным замком.

Внутри наушники фиксируются в нишах. При открытии не выпадают. Зарядка проходит через разъем USB-C.

Корпус чашек выполнен из глянцевого пластика. Состоит из каплевидной чаши и ножки прямоугольной формы. Она здесь достаточно массивная.

На внешней стороне в зоне, отмеченной логотипом бренда, находится сенсорная зона управления. Набор действий включает характерный набор, включая регулировку громкости.

В комплекте владелец Tronsmart Onyx Prime получает три пары силиконовых амбушюр. Между собой они отличаются габаритами, позволяя подобрать оптимальную посадку. Все достаточно жесткие.

Дополнительно к ним на чашки фиксируются накладки с выступом, повышающим надежность фиксации в ушной раковине. У них также есть несколько вариантов по габаритам в стартовом комплекте.

Софт

Для наушников доступно бесплатное приложение Tronsmart. После сопряжения они выводятся в виде изображения с кнопками быстрого переключения между режимами: МУЗЫКА и ИГРА. Данные по заряду каждого из наушников в отдельности.

Эквалайзер с предустановками: по умолчанию, оригинальная, глубокий бас, 3D, Hi-Fi, глубокий бас, вокал и рок.

Можно выставить индивидуальные команды для сенсорного управления.

Тесты

С учетом поддержки кодека aptX Adaptive наилучшее качество звучания можно получить со смартфоном или адаптером с поддержкой этой технологии. Проблем с соединением замечено не было, тестировали со смартфонами Google Pixel 6 и iPhone 13 Pro Max, а также ноутбуком. После сопряжения будут выходить на режим подключения автоматически сразу после открытия крышки. Актуальный модуль Bluetooth 5.2.

Басы выраженные, придают звуку объема. Средние частоты смешиваются с верхними, общая детализация звука из-за этого теряется. За счет этого ухудшается детализация звучания классических композиций. Частично можно вытянуть с помощью эквалайзера в приложении. В целом же с учетом невысокой стоимости это скорее придирки, для прослушивания музыки со стриминговых сервисов подойдут хорошо. Среди моделей до 5-6 тысяч рублей тут звук на уровень выше, за счет двухдрайверной компоновки.

Активация игрового режима сокращает задержки и позволяет получить скорость передачи звука, близкое к проводному соединению. Его активация при просмотре Youtube дает синхронизацию видео и аудио ряда.

По посадке в ушах все индивидуально. Явных огрехов по форме нет. Подойдут пользователям разного возраста и пола. Есть набор амбушюр и накладок для адаптации.

С выключенным игровым режимом и средним уровнем громкости на одном заряде работают в районе 6.5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести четыре полных цикла зарядки.

Тест микрофона Tronsmart Onyx Prime

Итоги

В наушниках используется группа микрофонов. Они используются не для активного шумоподавления, а для улучшения качества передачи голоса. Приведем отдельный ролик с примером.Tronsmart Onyx Prime – беспроводные наушники с двухдрайверной схемой, поддерживающие детальную настройку через приложение, а также кодек aptX Adaptive. Сенсорное управление, комплект дополнительных насадок, хорошие показатели автономной работы, аккуратный внешний вид.