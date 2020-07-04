Обзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторами

Большинство владельцев ноутбуков сталкиваются с проблемой нагрева. К сожалению, обмануть законы физики нельзя, обеспечить в ограниченном пространстве эффективный отвод тепла задача из категории невыполнимых. Да и с каждым годом производителей больше волнует внешний вид, а не как все это будет работать в последствии. Решить эту проблему можно подставкой с активным охлаждением.

Комплектация

Новинка Trust GXT 1125 Quno в свою очередь решает еще вопрос удобства эксплуатации, предлагая модуль под смартфон.Упакована в качественную коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает USB-кабель, модуль для смартфона и руководство пользователя.

Внешний вид

Лицевая панель подставки выполнена из окрашенного в темно-серый цвет металла. Вся площадь в виде круглых вырезов разного диаметра.

В центральной части расположен 130 мм вентилятор. Под него выделена отдельная решетка. В центральной части вставка с логотипом серии GXT.

Он дополнен четырьмя 50 мм вентиляторами. Все они с синей подсветкой. Она не отключаема.

Сами вентиляторы в Trust GXT 1125 Quno распределены по всей площади. Так не только захватывается вся площадь крышки ноутбука, но и решается вопрос совместимости с разными моделями. В разных ноутбуках расположение процессора и графического ядра могут меняться. Плюс охлаждаются память и накопитель.

Есть три продольных валика. Две сверху и один снизу. Дополнены двумя конусами. Так исключается соскальзывание или смещение при работе.

В этой модели предусматривается регулировка угла наклона. Пять положений. Фиксируются с помощью металлической дуги. Во всех положениях ноутбук стоит устойчиво.

Поддерживаются модели с диагональю до 17 дюймов.

Из особенностей конструкции выделим съемный блок для установки смартфона. Его можно установить как справа, так и слева. Это могут быть телефоны с разными диагоналями дисплея.

Питание осуществляется через USB. В комплекте есть соответствующий кабель. Рядом с разъемом механическая кнопка выключения.

В подставке отсутствуют сквозные USB. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.

Тесты

Мы проводили тестирование с двумя ноутбуками Lenovo. Использование подставки позволило снизить рабочие температуры в среднем на 10 градусов. Вентиляторы работают тихо. Регулировка скорости вращения отсутствует, всегда вращаются на максимальных оборотах.

Здесь помимо активного охлаждения свою положительную роль в отвод тепла вносит перфорированная металлическая панель. Она не ограничивает работу штатного охлаждения в ноутбуках. Подставку можно использовать не только разместив на столе, но и на кровати или диване.

Итоги по Trust GXT 1125 Quno

Trust GXT 1125 Quno – удобная и эффективная подставка, решающая вопросы охлаждения и удобства эксплуатации ноутбука. Пять тихих вентиляторов с подсветкой, надежная конструкция и подставка под смартфон. Не устроить может отсутствие встроенного USB-хаба.