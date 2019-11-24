Обзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймов

2019-11-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 278 Yozu; [248]
Далеко не каждый ноутбук может похвастать эффективным охлаждением, особенно если это касается ультрабуков и игровых устройств. Ограниченное пространство корпуса, как следствие отсутствие места под массивный радиатор и вентиляторы. Решить проблему перегрева и работы на высоких температурных режимах призваны внешние подставки под ноутбуки. Тестируемая сегодня Trust GXT 278 Yozu рассчитана на модели с диагональю экрана до 17.3 дюймов.

Trust GXT 278 Yozu

Средняя её стоимость на момент публикации составляет 2460 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Trust GXT 278 Yozu обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением подставки и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию и наклейку с логотипом.

Trust GXT 278 Yozu

Внешний вид

Корпус Trust GXT 278 Yozu выполнен из черного не маркого пластика. Общие габариты составляют 406х286х30мм.

Trust GXT 278 Yozu

На верхней панели по краям мелко-текстурный рисунок, улучшающий сцепление с крышкой ноутбука. Сверху логотип производителя.

Trust GXT 278 Yozu

Большую часть площади занимает вентиляционная решетка, скрывающая четыре вентилятора. По форме подставка напоминает бабочку, равномерно распределяя поток воздуха по всей крышке ноутбука.

Trust GXT 278 Yozu

Для предотвращения скатывания размещенного на ней ноутбука снизу предусмотрена пара откидных ножек

Trust GXT 278 Yozu

Trust GXT 278 Yozu

На тыльной стороне два полноразмерных USB. Один из них используется для подачи питания, второй сквозной. К нему можно будет подключить мышку или флешку.

Trust GXT 278 Yozu

Здесь же можно обратить внимание на пару барабанных регуляторов. Они управляют скоростью вращения двух групп вентиляторов, верхней и нижней.

Trust GXT 278 Yozu

Все четыре вентилятора с заполняющей красной подсветкой. Яркость не регулируемая.

Trust GXT 278 Yozu

На основании по периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение на ровном столе. Есть ниша для фиксации кабеля.

Trust GXT 278 Yozu

Комплектный кабель с длиной 60 см. Оптимально для подключения ноутбуков с разным расположением разъемов, при этом его лишняя длина не будет мешаться. Кабель с тканевой оплеткой.

Тесты

Trust GXT 278 Yozu

Как и говорили вначале, Trust GXT 278 Yozu предлагает возможность регулировки скорости вращения. Предлагаем замерить уровень шума на расстоянии 50 см в трех положениях: минимальное, среднее и максимальное.

Trust GXT 278 Yozu

Для тестирования мы использовали ноутбук ASUS G731G с процессором Intel Core i7-9750H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Провели замеры температуры процессора и видеокарты с подставкой и без нее.

Trust GXT 278 Yozu

Также в тестах участвовал ультрабук Lenovo Yoga C740-14IML с новым процессором Intel Core i5-10210U без дискретной видеокарты. Замеры температуры с подставкой и без нее.

Trust GXT 278 Yozu

В завершении подключим флешку USB 3.0 к сквозному разъему на подставке. Он здесь USB 2.0 ограничивая скорость накопителя. При подключении адаптера беспроводной периферии или самой проводной периферии скорость передачи данных на работу не влияет.

Trust GXT 278 Yozu

Итоги по Trust GXT 278 Yozu

Trust GXT 278 Yozu продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла. Эту подставку удобно использовать как при работе за рабочим столом, так и размещении ноутбука на весу (коленках, диване). Красная подсветка, регулировка оборотов группой, низкий уровень шума, сквозной USB.

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Обзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймовОбзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймов
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