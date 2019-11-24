Обзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймов

Далеко не каждый ноутбук может похвастать эффективным охлаждением, особенно если это касается ультрабуков и игровых устройств. Ограниченное пространство корпуса, как следствие отсутствие места под массивный радиатор и вентиляторы. Решить проблему перегрева и работы на высоких температурных режимах призваны внешние подставки под ноутбуки. Тестируемая сегодня Trust GXT 278 Yozu рассчитана на модели с диагональю экрана до 17.3 дюймов.

Trust GXT 278 Yozu обзор

Средняя её стоимость на момент публикации составляет 2460 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением подставки и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию и наклейку с логотипом.

Внешний вид

Корпус Trust GXT 278 Yozu выполнен из черного не маркого пластика. Общие габариты составляют 406х286х30мм.

На верхней панели по краям мелко-текстурный рисунок, улучшающий сцепление с крышкой ноутбука. Сверху логотип производителя.

Большую часть площади занимает вентиляционная решетка, скрывающая четыре вентилятора. По форме подставка напоминает бабочку, равномерно распределяя поток воздуха по всей крышке ноутбука.

Для предотвращения скатывания размещенного на ней ноутбука снизу предусмотрена пара откидных ножек

На тыльной стороне два полноразмерных USB. Один из них используется для подачи питания, второй сквозной. К нему можно будет подключить мышку или флешку.

Здесь же можно обратить внимание на пару барабанных регуляторов. Они управляют скоростью вращения двух групп вентиляторов, верхней и нижней.

Все четыре вентилятора с заполняющей красной подсветкой. Яркость не регулируемая.

На основании по периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение на ровном столе. Есть ниша для фиксации кабеля.

Тесты

Комплектный кабель с длиной 60 см. Оптимально для подключения ноутбуков с разным расположением разъемов, при этом его лишняя длина не будет мешаться. Кабель с тканевой оплеткой.

Как и говорили вначале, Trust GXT 278 Yozu предлагает возможность регулировки скорости вращения. Предлагаем замерить уровень шума на расстоянии 50 см в трех положениях: минимальное, среднее и максимальное.

Для тестирования мы использовали ноутбук ASUS G731G с процессором Intel Core i7-9750H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Провели замеры температуры процессора и видеокарты с подставкой и без нее.

Также в тестах участвовал ультрабук Lenovo Yoga C740-14IML с новым процессором Intel Core i5-10210U без дискретной видеокарты. Замеры температуры с подставкой и без нее.

В завершении подключим флешку USB 3.0 к сквозному разъему на подставке. Он здесь USB 2.0 ограничивая скорость накопителя. При подключении адаптера беспроводной периферии или самой проводной периферии скорость передачи данных на работу не влияет.

Итоги по Trust GXT 278 Yozu

Trust GXT 278 Yozu продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла. Эту подставку удобно использовать как при работе за рабочим столом, так и размещении ноутбука на весу (коленках, диване). Красная подсветка, регулировка оборотов группой, низкий уровень шума, сквозной USB.