Обзор UMIDIGI S2 Lite. Лучший смартфон до 10000 рублей

2018-03-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - UMIDIGI S2 Lite; [79]
В начале текущего года состоялась презентация UMIDIGI S2 Lite, облегченной версии флагманского смартфона. Особенностью новинки стал дисплей с соотношением сторон 18:9, 4 и 32 Гбайт памяти, аккумулятор с емкостью 5100 мАч, двойную основную камеру и восьмиядерный процессор. В конце января стартовал сбор предзаказов на него и сейчас он находится в широком доступе в ключевых онлайн магазинах.

UMIDIGI S2 Lite

Как пример, на Aliexpress он обойдется в 8300 рублей - https://goo.gl/xz4Tvo

UMIDIGI S2 Lite обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, переходник на аудиоразъем, силиконовый чехол, инструкцию и гарантийный талон.

UMIDIGI S2 Lite

Поставляется он в черной коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

UMIDIGI S2 Lite

Внешний вид

Упрощенная версия флагмана, UMIDIGI S2 Lite, унаследовала удачный дизайн старшей версии. Выглядит смартфон с заделом на премиальность.

UMIDIGI S2 Lite

Вышел в черной и красной версиях исполнения. Основу корпуса составляет металл с матовым покрытием. Жесткость корпуса высокая, крышка не прогибается под давлением пальцев.

UMIDIGI S2 Lite

На тыльной стороне два отдельных объектива, не выступающих за пределы основной плоскости. Риск повреждения внешней линзы сведен к минимуму. Под объективами светодиодная вспышка и зона сканера отпечатка пальца.

UMIDIGI S2 Lite

Работает он точно и быстро. В памяти устройства можно хранить несколько пальцев. Дополнительно поддерживается технология Face Unlock.

UMIDIGI S2 Lite

На корпусе сверху и снизу присутствуют пластиковые вставки под антенны модулей связи. В темной версии они не выделяются на фоне металла.

UMIDIGI S2 Lite

Как и у флагмана здесь не нашлось места под 3.5мм аудиоразъем, предлагается использовать переходник или наушники с Type-C. Сам USB-разъем расположился на нижем торце.

UMIDIGI S2 Lite

По краям от него у UMIDIGI S2 Lite аккуратные отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при любом хвате.

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят и не дребезжат.

UMIDIGI S2 Lite

Лицевую сторону защищает стекло с эффектом 2.5D. Рамки вокруг дисплея с уменьшенной шириной. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Программно эту панель можно будет скрывать.

UMIDIGI S2 Lite

На верхней рамке разговорная решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.

UMIDIGI S2 Lite

Экран

Изображение выводится на шестидюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Произведена матрица компанией Sharp. Разрешение составляет 1440 на 720 пикселей. Среди моделей своего ценового сегмента экран выделяется отличным качеством исполнения. Высокая констрастность, правильно настроена цветовой баланс. Поддерживается функции защиты от синего излучения и LiveDisplay. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

UMIDIGI S2 Lite

Начинка

Работает новинка на базе восьмиядерной платформы MediaTek MT6750T. Доступны 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Нехватки быстродействия UMIDIGI S2 Lite не испытывает. Можно не только работать с повседневными приложениями, но и наслаждаться ресурсоемкими играми. Интерфейс работает плавно, между приложениями переключается быстро.

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

Связь

Поддерживаются сети 4G. С SIM-картами российскими операторами смартфон работает стабильно, файлы загружаются быстро. Голос передается чистым. Придраться можно к громкости встроенного динамика, она недостаточно высокая. Bluetooth и Wi-Fi работают стабильно. На старт навигационного модуля с поиском спутников уходит порядка 20-30 секунд. Точность позиционирования позволит использовать его в качестве навигатора.

Аккумулятор

Все в порядке у UMIDIGI S2 Lite с временем автономной работы. Под крышкой скрывается необслуживаемая батарейка с емкостью 5100 мАч. В классических сценариях работы зарядка потребуется раз в 2 дня. С постоянно работающим экраном работает около 16 часов.

UMIDIGI S2 Lite

Камера

Упрощения коснулись основных камер. Тут используется сенсор OmniVision с разрешением 16 Мп. Качество снимков при достаточном уровне освещения отличное. Фокусируется смартфон быстро. Поддерживаются режимы украшения лица и размытия фона. Есть и творческие режимы и пресеты.

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. Производитель обещает в скором времени выпустить апдейт до 8.1 версии. В меню настроек добавлена опция управления автозагрузкой с возможностью выключения отдельных программ на старте.

Итоги по UMIDIGI S2 Lite

UMIDIGI S2 Lite станет отличной альтернативой покупке в российской рознице смартфонов в ценовом сегменте до 10-12 тысяч рублей. Пожертвовав сервисным обслуживанием, покупатель получает не в пример лучшие характеристики и возможности. К сильным сторонам отнесём объем памяти, уровень быстродействия, качество снимков, время автономной работы, отличный дисплей, чистый Android.

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