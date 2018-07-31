Обзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежами

2018-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vernee V2 Pro; [230]
Путь к появлению Vernee V2 Pro тернист и потребовал заметного времени. Это уже не первый защищенный смартфон в линейке этого производителя. Новинка получила 6-дйюмовый с соотношением сторон 18:9, датчик сердцебиения, водонепроницаемый и ударопрочный корпус, восьмиядерный процессор, 6 и 64 Гбайт памяти, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, 4G, Android 8.1 и NFC с бесконтактными платежами.

Vernee V2 Pro

В России официальных предложений от Vernee ждать не стоит, основным каналом выступают китайские интернет-магазины, в GearBest он доступен за 17500 рублей.

Vernee V2 Pro обзор

Комплектация

Поставляется Vernee V2 Pro в белоснежной коробке с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство с евровилкой, USB кабель, переходник с USB на аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон.

Vernee V2 Pro

Внешний вид

Вышел Vernee V2 Pro в двух расцветках корпуса: черная и черно-красная. С учетом наличия защиты от воды выглядит смартфон хоть и громоздко, но аккуратно.

Vernee V2 Pro

Тут отсутствуют выступающие прорезиненные блоки, вместо этого используется сочетание из прочного пластика и металла. Тыльная сторона корпуса с мелкоточечным рисунком, улучшающим хват и хорошо скрывающим возможные царапины.

Vernee V2 Pro

Смартфон может похвастать защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Для её обеспечивания разъем USB Type-C закрыт защитной заглушкой.

Vernee V2 Pro

Аудиоразъем отсутствует. Для проводных наушников предлагается воспользоваться комплектным переходником. В идеале же уже пришло время обзавестись беспроводной акустикой.

Vernee V2 Pro

Интересно в этой модели реализован лоток под пару SIM, он извлекается без ключа-скрепки. Его края внутри с резиновым уплотнителем. Он гибридный, пользователю нужно будет расставить приоритеты между дополнительной SIM и увеличением памяти.

Vernee V2 Pro

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Слева добавлена дополнительная кнопка, отвечающая за создание скриншотов и снимки в зависимости от активного в данный момент приложения.

Vernee V2 Pro

Динамик и микрофон Vernee V2 Pro защищены от попадания влаги. Громкость достаточно высокая.

Vernee V2 Pro

Модуль основной камеры с двумя объективами, снаружи защитное стекло. Рядом датчик сердечного ритма, активная зона сканера отпечатка пальца и светодиодная вспышка.

Vernee V2 Pro

Фронтальная часть смартфона со стеклом, устойчивым к механическим повреждениям и царапинам. Края с закруглением. Есть олеофобное и антибликовые покрытия. Поверхность приятна тактильно.

Vernee V2 Pro

Верхняя рамка с разговорным динамиком, объективом фронтальной камеры, датчиками приближения и освещения, а также дополнительной вспышкой. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Vernee V2 Pro

Визуально производит впечатление. В руке ощущается увесистым бруском. Играет роль вес, составляет он 259 граммов. Сборка проведена без огрехов.

Экран

Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Яркость экрана высокая, хороший контраст. Рамки вокруг экрана узкие. Отдельные пиксели не заметны при близком рассмотрении. Vernee V2 Pro позволит с комфортом наслаждаться разноплановым контентом. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний, реагирует на нажатия точно.

Vernee V2 Pro

Начинка

Построена новинка на 8-ядерной платформе MediaTek Helio P23. Восемь ядер Cortex-A53 с графикой Mali-G71 MP2. Располагает 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Такие объемы не встретить в этом ценовом сегменте. Современные игры работают на высоких настройках графики. Работает стабильно, без зависаний.

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки 150 Мбит/с. Проблем с качеством приема, скоростью и передачей голоса за время тестов замечено не было. Bluetooth 4.2 поддерживает A2DP. Wi-Fi в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.

Vernee V2 Pro

За время тестов мы проверили NFC, бесконтактные платежи работали корректно. Смартфон использовался для оплаты покупок в терминалах.

Аккумулятор

Vernee V2 Pro

Это редкость, но Vernee V2 Pro может в отличие от конкурентов похвастать хорошей автономностью. Установлена батарейка с емкостью 6200 мАч. При включенном экрана зарядка потребуется через 11 часов. В обычной эксплуатации зарядка будет требоваться раз в 2-2.5 дней. Поддерживается быстрая зарядка с напряжением 9V и силой тока 2A.

Vernee V2 Pro

Камера

Основная камера с двумя модулями 21 и 5 Мп. У фронтальной разрешение составляет 13 и 5 Мп. Качество съемки хорошее. В дневное время автофокус цепкий. Смазанность в ночное время, возможно это особенность ранней прошивки.

Vernee V2 Pro

В приложении камеры доступны фильтры, творческие режимы и профессиональная съемка с ручными параметрами.

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro

Софт

Установлена операционная система Android 8.1. Здесь есть надстройки от производителя в режимах настройки и ряде параметров. Китайского и рекламного софта в памяти нет. Из дополнительных приложений отметим наличие утилиты для проведения замеров сердцебиения и количества пройденных шагов.

Vernee V2 Pro

Итоги по Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro нам понравился, с учетом своей стоимости он предлагает высокий уровень быстродействия, четкий дисплей, хорошую автономность, большой объем оперативной и внутренней памяти. Из редкостей для китайских смартфонов, тут есть работающий NFC с бесконтактными платежами. Для тех, кто следит за здоровьем будет полезен шагомер и датчик сердечного ритма. Защита от воды, пыли и механических воздействий, предотвратит выход из строя при неаккуратном обращении.

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Обзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежами
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