Обзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежами

Путь к появлению Vernee V2 Pro тернист и потребовал заметного времени. Это уже не первый защищенный смартфон в линейке этого производителя. Новинка получила 6-дйюмовый с соотношением сторон 18:9, датчик сердцебиения, водонепроницаемый и ударопрочный корпус, восьмиядерный процессор, 6 и 64 Гбайт памяти, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой, 4G, Android 8.1 и NFC с бесконтактными платежами.

Vernee V2 Pro обзор

В России официальных предложений от Vernee ждать не стоит, основным каналом выступают китайские интернет-магазины, в GearBest он доступен за 17500 рублей.

Комплектация

Поставляется Vernee V2 Pro в белоснежной коробке с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство с евровилкой, USB кабель, переходник с USB на аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел Vernee V2 Pro в двух расцветках корпуса: черная и черно-красная. С учетом наличия защиты от воды выглядит смартфон хоть и громоздко, но аккуратно.

Тут отсутствуют выступающие прорезиненные блоки, вместо этого используется сочетание из прочного пластика и металла. Тыльная сторона корпуса с мелкоточечным рисунком, улучшающим хват и хорошо скрывающим возможные царапины.

Смартфон может похвастать защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Для её обеспечивания разъем USB Type-C закрыт защитной заглушкой.

Аудиоразъем отсутствует. Для проводных наушников предлагается воспользоваться комплектным переходником. В идеале же уже пришло время обзавестись беспроводной акустикой.

Интересно в этой модели реализован лоток под пару SIM, он извлекается без ключа-скрепки. Его края внутри с резиновым уплотнителем. Он гибридный, пользователю нужно будет расставить приоритеты между дополнительной SIM и увеличением памяти.

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Слева добавлена дополнительная кнопка, отвечающая за создание скриншотов и снимки в зависимости от активного в данный момент приложения.

Динамик и микрофон Vernee V2 Pro защищены от попадания влаги. Громкость достаточно высокая.

Модуль основной камеры с двумя объективами, снаружи защитное стекло. Рядом датчик сердечного ритма, активная зона сканера отпечатка пальца и светодиодная вспышка.

Фронтальная часть смартфона со стеклом, устойчивым к механическим повреждениям и царапинам. Края с закруглением. Есть олеофобное и антибликовые покрытия. Поверхность приятна тактильно.

Верхняя рамка с разговорным динамиком, объективом фронтальной камеры, датчиками приближения и освещения, а также дополнительной вспышкой. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Экран

Визуально производит впечатление. В руке ощущается увесистым бруском. Играет роль вес, составляет он 259 граммов. Сборка проведена без огрехов.Изображение выводится на 6-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Яркость экрана высокая, хороший контраст. Рамки вокруг экрана узкие. Отдельные пиксели не заметны при близком рассмотрении. Vernee V2 Pro позволит с комфортом наслаждаться разноплановым контентом. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний, реагирует на нажатия точно.

Начинка

Построена новинка на 8-ядерной платформе MediaTek Helio P23. Восемь ядер Cortex-A53 с графикой Mali-G71 MP2. Располагает 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Такие объемы не встретить в этом ценовом сегменте. Современные игры работают на высоких настройках графики. Работает стабильно, без зависаний.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки 150 Мбит/с. Проблем с качеством приема, скоростью и передачей голоса за время тестов замечено не было. Bluetooth 4.2 поддерживает A2DP. Wi-Fi в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.

Аккумулятор

За время тестов мы проверили NFC, бесконтактные платежи работали корректно. Смартфон использовался для оплаты покупок в терминалах.

Это редкость, но Vernee V2 Pro может в отличие от конкурентов похвастать хорошей автономностью. Установлена батарейка с емкостью 6200 мАч. При включенном экрана зарядка потребуется через 11 часов. В обычной эксплуатации зарядка будет требоваться раз в 2-2.5 дней. Поддерживается быстрая зарядка с напряжением 9V и силой тока 2A.

Камера

Основная камера с двумя модулями 21 и 5 Мп. У фронтальной разрешение составляет 13 и 5 Мп. Качество съемки хорошее. В дневное время автофокус цепкий. Смазанность в ночное время, возможно это особенность ранней прошивки.

В приложении камеры доступны фильтры, творческие режимы и профессиональная съемка с ручными параметрами.

Софт

Установлена операционная система Android 8.1. Здесь есть надстройки от производителя в режимах настройки и ряде параметров. Китайского и рекламного софта в памяти нет. Из дополнительных приложений отметим наличие утилиты для проведения замеров сердцебиения и количества пройденных шагов.

Итоги по Vernee V2 Pro

Vernee V2 Pro нам понравился, с учетом своей стоимости он предлагает высокий уровень быстродействия, четкий дисплей, хорошую автономность, большой объем оперативной и внутренней памяти. Из редкостей для китайских смартфонов, тут есть работающий NFC с бесконтактными платежами. Для тех, кто следит за здоровьем будет полезен шагомер и датчик сердечного ритма. Защита от воды, пыли и механических воздействий, предотвратит выход из строя при неаккуратном обращении.