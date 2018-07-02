Обзор Vertex Impress Play – первого ультратонкого смартфона с большой батареей на 5000 мАч и двумя камерами по 16 Мп

Мощный аккумулятор в смартфоне – штука замечательная во всех отношениях. Но есть одна проблема. Как правило, батарейка емкостью 4000 мАч и больше делает смартфон весьма «упитанным». А если разработчики поставили аккумулятор на 5000 мАч, то есть уже не просто мощный, а очень мощный, то смартфон и вовсе превращается в безразмерный неудобный кирпич толщиной заметно больше сантиметра. Так бывает практически всегда. Но есть и исключения. Одно из исключений мы сегодня и рассмотрим. Знакомьтесь: смартфон Vertex Impress Play за 11 000 рублей.Vertex Impress Play – первый смартфон с большой батареей на 5000 мАч в ультратонком корпусе. Всего 8,9 мм. Для сравнения: у Samsung Galaxy S9 с его совсем не впечатляющими 3500 мАч – 8,5 мм. А у iPhone X с 2700 мАч – 7,7 мм. То есть Vertex Impress Play сравним с этими аппаратами по толщине. Хотя располагает гораздо более мощной батарейкой.Выпускать первые в своем роде аппараты для Vertex не впервой. Собственно, даже слоган этого бренда звучит так: «Vertex – всегда первые смартфоны». Слова подтверждаются делом. На счету Vertex – первый по цене смартфон (читай – самый доступный). Это Vertex Impress Luck, который стоит чуть больше 3 тысяч рублей. Vertex Impress Tor – первый бюджетный защищенный смартфон, который по дизайну и габаритам сравним с НЕзащищенными смартфонами. Vertex Impress Frost – первый бюджетный смартфон с NFC и сервиса бесконтактных платежей Google Pay. Раньше такие аппараты стоили 10-12 тысяч рублей, а модель Vertex оценили в 7 тысяч.

В коробке

Дополняют картину еще несколько моментов. Vertex – реально первый по качеству: у всех смартфонов компании менее 2% заводского брака. И это против 10-15% у других локальных российских брендов смартфонов. Vertex – первый по дизайну: проходных безликих моделей в линейке нет, сплошь симпатичные и довольно яркие внешне смартфоны. Ну и как итог такого подхода в качеству, дизайну и технологическим фишкам Vertex занимает первое место по объемам продаж на российском рынке среди всех бюджетных смартфонов. И шестое – с долей 4% – по рынку в целом. Среди всех производителей. Оставляя позади таких вроде бы мировых грандов отрасли как Lenovo, Sony, HTC и ZTE.Так что сегодня у нас на обзоре смартфон не какого-нибудь очередного проходного российского бренда, коих мильйон, а модель от лидера во многих областях. Поэтому и требовать мы с Vertex Impress Play станем по полной программе, и никакой пощады ему не будет. Что же, разберем его на косточки!Комплект поставки стандартный и вполне ожидаемый. Немного макулатуры (гарантийный талон и инструкция), кабель MicroUSB вполне приемлемого качества и блок зарядки на 2 А. От него смартфон заряжается около трех часов. Учитывая емкость батареи – 5000 мАч – вполне адекватное время, это не долго. Ну и еще в коробке обнаружилась скрепка для излечения лотка с карточками. Она необходима, поскольку корпус у Vertex Impress Play неразборной.

Корпус

Как мы уже говорили, Vertex Impress Play – первый реально изящный смартфон с батарейкой на 5000 мАч. Всего 8,9 мм! Берешь этот смартфон в руку – и даже не верится, что разработчикам удалось запихнуть туда столь мощный аккумулятор. Думаешь: ну сколько там «мачей»? Ну 3000, ну 3500? Но нет, Vertex Impress Play оснащен батарейкой аж на 5000 мАч. Оставаясь при этом тонким и удобным. Первый раз, повторимся, встречаем смартфон с таким тонким корпусом и столь мощным источником питания.

Корпус у Vertex Impress Play, так сказать, составной. Задняя панель из пластика, но вот рамка по периметру металлическая. В руке лежит хорошо, поскольку поверхность чуточку шероховатая. Как следствие, смартфон не выскальзывает даже из мокрой пятерни. Выглядит аппарат достойно: кромки панелей интересно переливаются на свету, да и в целом как-то сразу осознаешь, что имеешь дело с качественной, внушительной вещью. Единственное – не очень-то эта вещь легкая: 183 г. Нет, смартфон не тяжелый, а просто чуточку тяжелее среднего. Впрочем, вес легко объясним. Во-первых, смартфон все же металлический, а не пластиковый. Во-вторых, батарея на 5000 мАч – явно не пушинка.

Ну а в целом – и это очень важно – пользоваться Vertex Impress Play практически так же удобно, как 5,5-дюймовыми смартфонами с батареями на 3000-3500 мАч. Вопросов к эргономике нет никаких. И этим модель Vertex радикально отличается от других смартфонов с мощными аккумуляторами. Vertex Impress Play – первый аппарат-долгожитель, который воспринимается рукой как обычный смартфон, то есть смартфон с обычной хилой батарейкой.Далее давайте пройдемся по корпусу и посмотрим, где что расположено и что за что отвечает. Над дисплеем видим не совсем стандартный набор элементов. Перечислим их: динамик (голос собеседника передает хорошо), датчики освещенности и приближения, фронтальная камерам и... вспышка! Да, в Vertex Impress Play сделан упор на селфи, и упор серьезный. Во-первых, «фронталка» тут аж 16-мегапиксельная. Не 5, не 8, а аж 16! Ну и вспышка тоже важна: можно делать «самострелы» в полумраке вечерних улиц или, например, клубов. На этом пока все: о камерах – чуть позже.

Под дисплеем – три кнопки управления Android. Две из них сенсорные, а центральная механическая. И в нее встроен сканер отпечатков пальцев. Работает он очень хорошо – 9 срабатываний из 10, разблокировка происходит менее чем за секунду. В общем, все как у топовых смартфонов А-брендов – разницы нет.

Считаем важным подчеркнуть, что у Vertex Impress Play максимально удачное расположение сканера. Когда он на «морде» – это куда удобнее, чем когда он на задней панели (а так сейчас почти у всех смартфонов). На нашей памяти Vertex Impress Play – первый бюджетный смартфон со сканером под экраном.

Нижняя грань корпуса несет на себе порт MicroUSB (эх, когда уже все производители поголовно перейдут на более удобный USB Type-C?) и две группы прорезей в металле. Под одной группой отверстий – микрофон, под другой – мультимединый динамик. Качество воспроизведения музыки вслух можно оценить на четверку – с чистотой звука все в целом в порядке, а вот громкости порой не хватает. Впрочем, во время тестирования это ни разу не приводило к тому, чтобы мы пропустили звонок.

Включается смартфон кнопкой на правой грани корпуса, регулировка громкости расположена там же. Хорошо, что клавиша включения расположена ближе к центру панели, так что для нажатия на нее не приходится перекладывать смартфон в руке или задействовать вторую ладонь.

На противоположной стороне корпуса, слева, расположен лоток для SIM-карт и карты памяти. Он выдвигается из корпуса с помощью комплектной скрепки, о которой мы рассказали в разделе «В коробке». Формат карточек – NanoSIM, они уже давно стали стандартом. Что очень важно и крайне приятно – слотов сразу три. То есть в Vertex Impress Play можно вставить одновременно и две SIM-карты, и флешку MicroSD. Обычно современные смартфоны дают возможность вставить или две «симки», или «симку + флешку». Vertex Impress Play на этом фоне выглядит уникальным аппаратом. Это вообще первый смартфон за последний год на нашей памяти, в котором есть аж три слота.

На верхней грани корпуса – 3,5-мм разъем для наушников. Ничего особенного о нем сказать нельзя.

Ну и о задней панели пару слов. Она, как мы уже говорили, металлическая. Сканера отпечатков пальцев на ней нет, поскольку этот элемент находится спереди. А сзади у Vertex Impress Play только объектив 16-мегапиксельной камеры и вспышка. Ну и, конечно, без логотипа бренда не обошлось.

Экран

Подытоживая о корпусе. Vertex Impress Play – смартфон удобный, ухватистый, тонкий и приятный как по тактильным ощущениям, так и по эргономике. Плюс собран он едва ли не идеально. В общем, зачет. Еще раз напомним, что Vertex Impress Play вообще первый тонкий смартфон с батарейкой на 5000 мАч, и едем дальше!Мы уже упоминали выше по тексту диагональ экрана Vertex Impress Play, и все же повторимся: 5,5 дюйма. В модели используется качественная IPS-матрица с разрешением 1080 х 1920 точек. Автор этого обзора пользуется Xiaomi Mi A1, и должен признать, что у Vertex Impress Play экран уж точно не хуже. А в чем-то даже и лучше.

Дело в том, что в аппарате Vertex есть набор инструментов MiraVision от MediaTek, который позволяет производить настройку изображения. Яркость, контраст, цветовая температура – вот это все можно регулировать и менять как угодно. В Xiaomi таких опций нет, и подогнать изображение «под себя» не выйдет.

Аппаратная платформа

У экрана Vertex Impress Play отличный черный цвет (чисто черный, а не темно-серый), нет никаких видимых глазу уклонов в теплую или холодную гамму, максимально широкие углы обзора – 178 градусов. Это значит, что под каким углом на экран не посмотри – картинка будет различимой.Еще из приятного – покрытие экрана: это слегка изогнутое стекло, которое принято называть 2.5D. Стекло максимально гладкое, палец скользит по нему как по кусочку льда. А еще дисплей почти не покрывается отпечатками пальцев.В общем, отличный экран. А для смартфона за 11 тысяч рублей – так точно. На нашей памяти Vertex Impress Play – первый смартфон с экраном такого качества за такие деньги.Ах да, чуть не забыли: мультитач в аппарате 10-точечный. Чего хватает для любых ситуаций.Vertex Impress Play – смартфон весьма мощный. Ему под силу запуск большинства современных 3D-игрушек со средними и даже максимальными настройками графики. Например, любимые россиянами WoT Blitz (в просторечии – «Танчики») идут на средних, а вот Asphalt 8 – на максимальных. Вот несколько скриншотов из различных игр:

Благодарить за такую прыть стоит чипсет MediaTek MT6753. Он не из самых-самых свежих, но в производительности ему не откажешь. Чипсет, если кто не в курсе, включает восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 1,3 ГГц и вполне себе актуальный графический ускоритель Mali-T720MP4. Все это сдобрено 3 Гб оперативной памяти. Много это или мало? Да уж прилично: чаще всего в смартфонах с похожими ценниками по 2 Гб. Да, если модели и с 3, но их не так уж и много. Результаты в бенчмарках, скажем так, бодрые, хотя и не рекордные. Цифры на скриншотах прямо так и говорят: «Vertex Impress Play вполне годится на роль бюджетной игровой платформы» (на это же, кстати, намекает и весьма качественный Full HD-экран). Тормозов и лагов не будет – все будет плавно.

Связь

Камеры

Что еще у нас относится к аппаратной платформе? Правильно, память. И ее не пожалели: в Vertex Impress Play 32 Гб «флеша». Плюс можно карту MicroSD поставить такого же объема. В итоге имеем весьма сбалансированный в плане железа смартфон. И работает быстро, и для игр годится, и внезапными тормозами не раздражает. Для цены в 11 тысяч рублей – так просто отлично!Vertex Impress Play работает в сетях LTE (все необходимые в России частоты поддерживаются). Есть Wi-Fi 802.11n в двух диапазонах, Bluetooth 4.0 и приемник GPS. Все это хозяйство работает как часы.Надо заметить, что Vertex Impress Play – первый на нашей памяти аппарат с чипсетом MediaTek, у которого вообще нет никаких «косяков» с навигацией. Спутники ищутся быстро и находятся даже в избыточном количестве. Для навигации необходимо минимум четыре штуки, а Vertex Impress Play отыскивает в три раза больше. При этом нет никаких проблем с точностью позиционирования и потерями сигнала.Фотовозможности у Vertex Impress Play для бюджетного смартфона весьма впечатляющие. Начнем с того, что камер в аппарате две, и обе они – 16-мегапиксельные. То есть и спереди, и сзади. Vertex Impress Play – первый смартфон ценой в 11 тысяч рублей с таким веселым наборчиком. В остальных смартфонах с такой ценой обычно следующие наборы: «5 + 13 мегапикселей» или «8 + 13 мегапикселей». А у Vertex Impress Play тем временем «16 + 16». И обе камеры со вспышками! Такое тоже бывает крайне редко.Что можно сказать о качестве? Примеры снимков все скажут сами за себя, но отметим, что основная камера снимает на уровне моделей Samsung среднего уровня – и это комплимент. Особых искажений на снимках не видно, как и раздражающих пересветов. В сумерках можно без труда получить четкие кадры. И, что любопытно, Vertex Impress Play является первым бюджетным смартфоном с поддержкой съемки в RAW. Если говорить совсем простым языком, то это такой особый профессиональный формат. При съемке в RAW собирается максимум данных о кадре. И даже если фото получилось слишком темным или имеет какой-либо другой изъян, его можно будет «вытянуть» в графическом редакторе.

Пример видео с основной камеры:

Фронтальная камера – она, напоминаем, аж 16-мегапиксельная со вспышкой – предоставляет недюжинные возможности для любителей пофтокать себя любимого. Лица получаются четкими и естественными. В Vertex Impress Play нет идиотских «улучшайзеров» лиц, которые делают их белыми и безжизненными, удаляя все родинки и морщинки. Так что Vertex Impress Play, фактически, первый бюджетный смартфон для ярых селфиманов.

Интерфейс съемки вполне удобный. Выглядит он следующим образом:

Автономная работа

Программное обеспечение

Батарейка на 5000 мАч – это реально серьезно. И Vertex Impress Play, как следствие, демонстрирует весьма серьезное время автономной работы. Например, играть в Asphalt 8 без подзарядки можно часов 8-9. Много это или мало? Да много, очень много – типичный 5,5-дюймовый смартфон с аккумулятором на 3000 мАч дает всего 4-5 часов игры. То же и с видео: Vertex Impress Play может «крутить» кино в Full HD около 13 часов, тогда как типичный смартфон разрядится через 7-8 часов. Ну а если просто эксплуатировать смартфон с вылазками в соцсети, фотками и сериалами по часу в день по дороге на работу и с работы – Vertex Impress Play может проработать около 4 с половиной дней. Против 2-3 дней в случае аппаратов с батареями на 3000 мАч. Ну и еще раз напомним, что Vertex Impress Play – первый ультратонкий смартфон с батарейкой на 5000 мАч. Его толщина не превышает 8,9 мм против 11-12 у тяжелых и неудобных аналогов.Чистый, голый, незамутненный Android 7.0 Nougat – вот что можно сказать о программном обеспечении Vertex Impress Play. Иными словами, никаких левых глючных оболочек и дурацких фирменных приложений в аппарате нет. Вероятно, именно поэтому он работает весьма быстро и стабильно.

Итого

Да, есть несколько софтин от партнеров Vertex (например, «Почта@Mail.ru»), но они легко удаляются. В отличие от массы других производителей, в Vertex не стали намертво встраивать эти приложения в прошивку. Что же, очень трезвый и правильный подход, достойный похвалы.Vertex Impress Play нам понравился – скрывать не станем. Понравился по многим причинам. Тут и корпус металлический, и экран шикарный на базе IPS-матрицы, и сразу две отличные 16-мегапиксельные камеры, и железо вполне себе игровое. Ну и, конечно, главное – сочетание большой батарейки емкостью аж 5000 мАч (на 4-5 дней работы легко хватает!) и максимально изящного корпуса подкупает. Ну не было раньше смартфонов с такими аккумуляторами и тонкими корпусами – от слова совсем. Сплошь толстые и отвратные в плане удобства кирпичи. То ли дело Vertex Impress Play – первый изящный аппарат со столь мощным аккумулятором, которым реально приятно пользоваться.

И цена у него, собственно, тоже приятная – 11 тысяч рублей. Смартфон, так сказать, ни разу не переоценен. Сколько он должен стоить – столько за него и просят. В общем, если нуждаетесь в «долгожителе», а бюджет сравнительно небольшой, то лучшего варианта, наверное, и нет. Будете радоваться, и радоваться долго: Vertex, напоминаем, первый по качеству среди всех производителей бюджетных смартфонов (2% брака против 10-15% у всех конкурентов). Так что аппарат наверняка прослужит долго, не менее трех лет.