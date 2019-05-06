Обзор ViewSonic M1. Портативный проектор для дома и дачи

2019-05-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ViewSonic M1; [100]
Так уж сложилось, что сейчас проекторы в большинстве своем ориентированы на профессиональное использование. Но никто не отменял приятный просмотр в семейном кругу любимого фильма или сериала. Тестируемый сегодня ViewSonic M1 будет интересен в первую очередь для домашней эксплуатации. Это недорогой портативный проектор со встроенным медиаплеером и акустикой.

ViewSonic M1

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ViewSonic M1 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри проектор находится в защищенном войлочном чехле. Также покупатель получает пульт ДУ, кабель питания, внешний блок питания, руководство пользователя.

ViewSonic M1

Внешний вид

Габариты у ViewSonic M1 компактные, его вполне можно будет взять с собой на дачу или в дальнюю поездку поездом.

ViewSonic M1

Выполнен в корпусе с закругленными углами. Интересно реализована ножка крепления. Она вращается.

ViewSonic M1

В собранном состоянии она может использоваться для защиты линзы во время транспортировки. Горизонтальное, вертикальное или под углом – в любом из положений стоит устойчиво.

ViewSonic M1

Сохранили также возможность фиксации на винтовое крепление, соответствующий разъем расположен в основании. Здесь же наклейка с техническими данными.

ViewSonic M1

Разъемы скрываются под съемной заглушкой. Пользователю предлагаются слот для карты памяти microSD, гнездо питания, USB Type-C, HDMI и полноразмерный USB.

ViewSonic M1

С одной стороны, разъемы защищены от пыли и случайного извлечения накопителя, но сам процесс обратной установки крышки нельзя назвать удобным. Плюс под крышкой скрывается часто используемый разъем питания.

ViewSonic M1

На боковой грани – барабан регулировки фокусировки. Эта модель поддерживает автоматическую корректировку вертикальной трапецеидальности.

ViewSonic M1

Разрешение Wide-VGA. Невысокое для профессионального оборудования, но распространенное в пользовательском сегменте.

ViewSonic M1

На обратной стороне находится группа из четырех кнопок, одна из которых с круговой светодиодной подсветкой. Есть индикатор оставшегося заряда.

ViewSonic M1

Проектор оснащен акустикой Harman&Kardon. Есть хороший запас по громкости, звучит добротно.

Тесты

На главный экран после включения выводится меню со списком источников воспроизведения. ViewSonic M1 оснащен встроенным мультимедийным плеером, поддерживающим популярные медиаформаты. Также можно будет подключить к внешнему источнику сигнала.

ViewSonic M1

Меню настроек представлено списком опций. В «НАСТРОЙКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» можно выбрать соотношение сторон, автокоррекцию трапеции, вертикальную трапецию, яркость и контрастность.

ViewSonic M1

«РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ»: максимальная яркость, стандартный, театр и музыка.

ViewSonic M1

Несколько вариантов локализации, включая русский язык.

ViewSonic M1

Отдельный пресет настроек под работу акустики. Здесь помимо традиционной коррекции эквалайзера и яркости можно задать усиление басов.

ViewSonic M1

Выбирается источник света.

ViewSonic M1

Мощности встроенного процессора достаточно для беспроблемного воспроизведения Full HD контента с высоким битрейтом. Изображение яркое и приятное для глаз. Темные участки достаточно темные, цвета насыщенные. Хороший цветовой охват.

ViewSonic M1

Из проблем отметим несовместимость с рядом кодеков, из-за которого могут возникнуть проблемы с воспроизведением звуковой дорожки в ряде форматов.

ViewSonic M1

Встроенного аккумулятора хватает примерно на три часа воспроизведения. Этого хватит для пары фильмов без необходимости подключения к розетке.

Итоги по ViewSonic M1

ViewSonic M1 – отличный вариант проектора для тех, кто ставит приоритетом мобильность эксплуатации. Хорошие показатели автономной работы, встроенная акустика, компактные габариты, удобная ножка, аккуратный внешний вид, автоматическая коррекция вертикальной трапеции. Не понравились процесс обратной установки заглушки разъемов, совместимость с кодеками, не самое высокое разрешение, шум во время работы.

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