Обзор ViewSonic M1. Портативный проектор для дома и дачи

Так уж сложилось, что сейчас проекторы в большинстве своем ориентированы на профессиональное использование. Но никто не отменял приятный просмотр в семейном кругу любимого фильма или сериала. Тестируемый сегодня ViewSonic M1 будет интересен в первую очередь для домашней эксплуатации. Это недорогой портативный проектор со встроенным медиаплеером и акустикой.

ViewSonic M1 обзор

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри проектор находится в защищенном войлочном чехле. Также покупатель получает пульт ДУ, кабель питания, внешний блок питания, руководство пользователя.

Внешний вид

Габариты у ViewSonic M1 компактные, его вполне можно будет взять с собой на дачу или в дальнюю поездку поездом.

Выполнен в корпусе с закругленными углами. Интересно реализована ножка крепления. Она вращается.

В собранном состоянии она может использоваться для защиты линзы во время транспортировки. Горизонтальное, вертикальное или под углом – в любом из положений стоит устойчиво.

Сохранили также возможность фиксации на винтовое крепление, соответствующий разъем расположен в основании. Здесь же наклейка с техническими данными.

Разъемы скрываются под съемной заглушкой. Пользователю предлагаются слот для карты памяти microSD, гнездо питания, USB Type-C, HDMI и полноразмерный USB.

С одной стороны, разъемы защищены от пыли и случайного извлечения накопителя, но сам процесс обратной установки крышки нельзя назвать удобным. Плюс под крышкой скрывается часто используемый разъем питания.

На боковой грани – барабан регулировки фокусировки. Эта модель поддерживает автоматическую корректировку вертикальной трапецеидальности.

Разрешение Wide-VGA. Невысокое для профессионального оборудования, но распространенное в пользовательском сегменте.

На обратной стороне находится группа из четырех кнопок, одна из которых с круговой светодиодной подсветкой. Есть индикатор оставшегося заряда.

Тесты

Проектор оснащен акустикой Harman&Kardon. Есть хороший запас по громкости, звучит добротно.На главный экран после включения выводится меню со списком источников воспроизведения. ViewSonic M1 оснащен встроенным мультимедийным плеером, поддерживающим популярные медиаформаты. Также можно будет подключить к внешнему источнику сигнала.

Меню настроек представлено списком опций. В «НАСТРОЙКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» можно выбрать соотношение сторон, автокоррекцию трапеции, вертикальную трапецию, яркость и контрастность.

«РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ»: максимальная яркость, стандартный, театр и музыка.

Несколько вариантов локализации, включая русский язык.

Отдельный пресет настроек под работу акустики. Здесь помимо традиционной коррекции эквалайзера и яркости можно задать усиление басов.

Выбирается источник света.

Мощности встроенного процессора достаточно для беспроблемного воспроизведения Full HD контента с высоким битрейтом. Изображение яркое и приятное для глаз. Темные участки достаточно темные, цвета насыщенные. Хороший цветовой охват.

Из проблем отметим несовместимость с рядом кодеков, из-за которого могут возникнуть проблемы с воспроизведением звуковой дорожки в ряде форматов.

Итоги по ViewSonic M1

Встроенного аккумулятора хватает примерно на три часа воспроизведения. Этого хватит для пары фильмов без необходимости подключения к розетке.ViewSonic M1 – отличный вариант проектора для тех, кто ставит приоритетом мобильность эксплуатации. Хорошие показатели автономной работы, встроенная акустика, компактные габариты, удобная ножка, аккуратный внешний вид, автоматическая коррекция вертикальной трапеции. Не понравились процесс обратной установки заглушки разъемов, совместимость с кодеками, не самое высокое разрешение, шум во время работы.