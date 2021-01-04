Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"

Чем больше монитор, тем приятнее на нем работать и в особенности играть. К нам на тест попал игровой монитор ViewSonic VX3258-2KC-mhd с диагональю дисплея на 31.5", QHD разрешением и частотой обновления в 144 Гц. В рамках «Лаборатории» сегодня мы детально изучим данную модель.

Комплектация

Внешний вид

ViewSonic VX3258-2KC-mhd поставляется в простой картонной коробке. Внутри нее имеются сам монитор, кабель питания, внешний блок питания, кабель DisplayPort и руководство пользователя.ViewSonic VX3258-2KC-mhd представляет собой игровой монитор, выполненный в спокойном сдержанном дизайне. Его дисплей имеет изогнутую форму. Благодаря этому создается больший эффект погружения и, что еще более важно, выходит равномерная цветопередача по всей области экрана.

Рамки вокруг дисплея симметричные, поэтому совсем не раздражают. В выключенном состоянии монитор и вовсе кажется полностью безрамочным.

Разрешение дисплея составляет QHD (2560 x 1440 пикселей). Для такой диагонали в 31.5 дюйм это оптимальный вариант между зернистым FullHD и прожорливым 4K. Максимальная яркость не рекордная, но и далеко не самая тусклая — 250 кд/м2. Используется качественная VA матрица.

ViewSonic VX3258-2KC-mhd поддерживает технологию FreeSync и обладает частотой обновления дисплея в 144 Гц. Для таких динамических игр, как Doom Eternal, Control или Counter-Strike: Global Offensive этот показатель будет в самый раз. Картинка выглядит максимально живой и шустрой.

Крепления под кронштейн в ViewSonic VX3258-2KC-mhd не предусмотрено. Видимо, производителем предполагается, что подобный монитор с изогнутым дисплеем уместно крепить исключительно на свою комплектную ножку. На свое усмотрение можно отрегулировать угол наклона в диапазоне от -5 до 10 градусов.

Обратная сторона монитора выполнена из глянцевого пластика. На нем быстро скапливается пыль и влёгкую появляются мелкие царапины в том случае, если протирать его жесткой тряпкой. Из разъемов имеются 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort и mini-jack 3.5 mm. Для полного счастья не хватает лишь USB Type-C.

Сзади также имеются пара динамиков мощностью по 2,5 Вт. По своему качеству они играют на уровне простенького бюджетного ноутбука.

Настройки

Перемещение по меню осуществляется с помощью джойстика. Для мониторов ViewSonic такое решение является распространенным. Оно крайне удобное, но требует сноровки. В первом разделе можно выбрать нужный вход монитора.

Второй посвящен регулировке громкости. По умолчанию она выставлена только на 50%.

В третий выведены все доступные цветовые профили, причем игровой подразделяется еще на четыре.

В настройках цвета можно более точечно отрегулировать цветовую гамму дисплея по шести параметрам.

В последнем пункте находятся прочие настройки монитора. Здесь же можно активировать технологию FreeSync, которая по умолчанию выключена.

Тесты

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка ViewSonic VX3258-2KC-mhd

Итоги

ViewSonic VX3258-2KC-mhd - 304 cd/m2ViewSonic VX3258-2KC-mhd - 0.28 cd/m2ViewSonic VX3258-2KC-mhd - 7095KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 8.4msЗадержка, темные тона – 12.6msViewSonic VX3258-2KC-mhd — 31.5-дюймовый монитор с качественным исполнением. Он без каких-либо проблем справляется с выводом изображения из игр любого жанра и работой в профессиональных программах c фото, видео или 3D графикой. Из плюсов мы выделили приятный минималистичный дизайн, изогнутый дисплей, поддержка 144 Гц FreeSync и наличие встроенных динамиков. К минусам стоит отнести отсутствие разъема USB Type-C, поворотного механизма и крепления под кронштейн.