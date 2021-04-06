Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука

Тестируемый сегодня монитор заметно отличается от рассмотренных ранее моделей. Это портативный Viewsonic VG 1655, ориентированный на расширение рабочего пространства ноутбуков, планшетов и смартфонов. Оснащен он 15.6-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением. Мы его использовали с разными типами устройств и сейчас готовы поделиться опытом длительной эксплуатации.

Viewsonic VG1655 обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе. Средняя стоимость в районе 21 тысячи рублей. Также доступна модификация TD1655 с сенсорным управлением, она стоит на 10 тысяч рублей дороже.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. Внутри зафиксирован в подложку, предотвращающую тряску. Комплект включает адаптер питания с евровилкой, чехол-обложку, USB-C кабель, microHDMI – HDMI, различную документацию.

Внешний вид

Для простого понимания, этот монитор сопоставим с крышкой ноутбука без клавиатурного блока. Вес его не превышает 800 граммов.

Задняя часть корпуса выполнена из металла. Он обеспечивает хороший уровень жесткости и надежности конструкции.

Откидная ножка для устойчивого расположения на ровной поверхности. В собранном состоянии она не выступает от плоскости крышки.

С помощью нее же можно изменять угол наклона экрана. Комплектуется монитор съемным чехлом-обложкой с магнитным креплением.

Внешняя поверхность этого чехла с приятной тактильной тканевой текстурой. Она во время транспортировки защищает поверхность дисплея от получения царапин и повреждений.

На левом торце Viewsonic VG1655 два USB Type-C и один microHDMI. Все они могут использоваться для ввода графики.

При использовании microHDMI питание подается через USB Type-C. В комплекте есть блок питания и соответствующий кабель.

Но все меньше ноутбуков сопровождаются HDMI. На смену ему пришел универсальный USB Type-C. Так с ними можно будет отказаться от отдельного питания ноутбука или компьютера, оставив только один кабель. По нему будет передаваться графика, звук и питание.

Это же касается возможности подключения планшетов и смартфонов. Мы выводили интерфейс с OnePlus 8 Pro без дополнительных настроек и установки софта. Работало корректно и стабильно.

В такой связке со смартфоном можно будет в поездки не брать отдельный ноутбук, он его заменяет. Тем более актуальные платформы Qualcomm и MediaTek дают запас по быстродействию при работе с документами.

Лицевая сторона с узкими пластиковыми рамками. По центру нижней нанесен логотип производителя.

С обратной стороны скрывается пятипозиционный джойстик, отвечающий за навигацию по меню и управление.

Оснащен Viewsonic VG1655 дисплеем с диагональю 15.6 дюймов. Разрешение 1920x1080 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Классическое соотношение сторон 16:9.

Подсветка LED с заявленным уровнем яркости 250 cd/m². Подсветка равномерная. Углы обзора широкие.

Настройки

У монитора есть встроенная пара динамиков. Высокой громкостью они не отличаются. Мощность по 0.8 Вт у каждого. Подойдет при отсутствии наушников или настольной акустики.Меню быстрого доступа включает режим просмотра, яркость, ручной выбор видеовхода.

Главное меню. Ручной выбор видеовхода.

Громкость динамиков и опция приглушения.

Режим просмотра: офис, фильм, MAC, моно и игра.

Выбор параметров отображения картинки: контрастность, яркость, цветовая температура, цветовое пространство, диапазон цветов и гамма.

Ручные настройки резкости, соотношения сторон, заполнение экрана и фильтр вредного синего излучения.

Тесты Viewsonic VG1655

Яркость максимальная

Общие настройки системы.

Яркость минимальная

Viewsonic VG1655 - 258 cd/m2

Температура цвета

Viewsonic VG1655 - 0.25 cd/m2

Задержка Viewsonic VG1655

Viewsonic VG1655– 6672K

Итоги по Viewsonic VG1655

Задержка, светлые тона – 11.2msЗадержка, темные тона – 19.5msViewsonic VG1655 станет хорошим выбором в пару к современному ноутбуку, позволяя в компактном форм-факторе расширить рабочее пространство. Его габариты позволяют носить в общей сумке с ультрабуком. Также будет интересен для вывода изображения с планшета или смартфона, для Android это прямое подключение, а для iOS через отдельно приобретаемый переходник. Портативность отразилась на диагонали экрана, если не требуется частая переноска, можно обратить внимание на 27-дюймовый Viewsonic VG2755 с USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".