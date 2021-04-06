Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука

Тестируемый сегодня монитор заметно отличается от рассмотренных ранее моделей. Это портативный Viewsonic VG 1655, ориентированный на расширение рабочего пространства ноутбуков, планшетов и смартфонов. Оснащен он 15.6-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением. Мы его использовали с разными типами устройств и сейчас готовы поделиться опытом длительной эксплуатации.

Viewsonic VG1655

К моменту публикации он уже находится в широком доступе. Средняя стоимость в районе 21 тысячи рублей. Также доступна модификация TD1655 с сенсорным управлением, она стоит на 10 тысяч рублей дороже.

Viewsonic VG1655 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. Внутри зафиксирован в подложку, предотвращающую тряску. Комплект включает адаптер питания с евровилкой, чехол-обложку, USB-C кабель, microHDMI – HDMI, различную документацию.

Viewsonic VG1655

Внешний вид

Для простого понимания, этот монитор сопоставим с крышкой ноутбука без клавиатурного блока. Вес его не превышает 800 граммов.

Viewsonic VG1655

Задняя часть корпуса выполнена из металла. Он обеспечивает хороший уровень жесткости и надежности конструкции.

Viewsonic VG1655

Откидная ножка для устойчивого расположения на ровной поверхности. В собранном состоянии она не выступает от плоскости крышки.

Viewsonic VG1655

С помощью нее же можно изменять угол наклона экрана. Комплектуется монитор съемным чехлом-обложкой с магнитным креплением.

Viewsonic VG1655

Внешняя поверхность этого чехла с приятной тактильной тканевой текстурой. Она во время транспортировки защищает поверхность дисплея от получения царапин и повреждений.

Viewsonic VG1655

На левом торце Viewsonic VG1655 два USB Type-C и один microHDMI. Все они могут использоваться для ввода графики.

Viewsonic VG1655

При использовании microHDMI питание подается через USB Type-C. В комплекте есть блок питания и соответствующий кабель.

Viewsonic VG1655

Но все меньше ноутбуков сопровождаются HDMI. На смену ему пришел универсальный USB Type-C. Так с ними можно будет отказаться от отдельного питания ноутбука или компьютера, оставив только один кабель. По нему будет передаваться графика, звук и питание.

Viewsonic VG1655

Это же касается возможности подключения планшетов и смартфонов. Мы выводили интерфейс с OnePlus 8 Pro без дополнительных настроек и установки софта. Работало корректно и стабильно.

Viewsonic VG1655

В такой связке со смартфоном можно будет в поездки не брать отдельный ноутбук, он его заменяет. Тем более актуальные платформы Qualcomm и MediaTek дают запас по быстродействию при работе с документами.

Viewsonic VG1655

Лицевая сторона с узкими пластиковыми рамками. По центру нижней нанесен логотип производителя.

Viewsonic VG1655

С обратной стороны скрывается пятипозиционный джойстик, отвечающий за навигацию по меню и управление.

Viewsonic VG1655

Оснащен Viewsonic VG1655 дисплеем с диагональю 15.6 дюймов. Разрешение 1920x1080 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Классическое соотношение сторон 16:9.

Viewsonic VG1655

Подсветка LED с заявленным уровнем яркости 250 cd/m². Подсветка равномерная. Углы обзора широкие.

Viewsonic VG1655

У монитора есть встроенная пара динамиков. Высокой громкостью они не отличаются. Мощность по 0.8 Вт у каждого. Подойдет при отсутствии наушников или настольной акустики.

Настройки

Меню быстрого доступа включает режим просмотра, яркость, ручной выбор видеовхода.

Viewsonic VG1655

Главное меню. Ручной выбор видеовхода.

Viewsonic VG1655

Громкость динамиков и опция приглушения.

Viewsonic VG1655

Режим просмотра: офис, фильм, MAC, моно и игра.

Viewsonic VG1655

Выбор параметров отображения картинки: контрастность, яркость, цветовая температура, цветовое пространство, диапазон цветов и гамма.

Viewsonic VG1655

Ручные настройки резкости, соотношения сторон, заполнение экрана и фильтр вредного синего излучения.

Viewsonic VG1655

Общие настройки системы.

Тесты Viewsonic VG1655

Яркость максимальная

Viewsonic VG1655

Viewsonic VG1655 - 258 cd/m2

Яркость минимальная

Viewsonic VG1655

Viewsonic VG1655 - 0.25 cd/m2

Температура цвета

Viewsonic VG1655

Viewsonic VG1655– 6672K

Задержка Viewsonic VG1655

Viewsonic VG1655

Задержка, светлые тона – 11.2ms
Задержка, темные тона – 19.5ms

Итоги по Viewsonic VG1655

Золото. Выбор редакции MegaObzorViewsonic VG1655 станет хорошим выбором в пару к современному ноутбуку, позволяя в компактном форм-факторе расширить рабочее пространство. Его габариты позволяют носить в общей сумке с ультрабуком. Также будет интересен для вывода изображения с планшета или смартфона, для Android это прямое подключение, а для iOS через отдельно приобретаемый переходник. Портативность отразилась на диагонали экрана, если не требуется частая переноска, можно обратить внимание на 27-дюймовый Viewsonic VG2755 с USB-C.
Viewsonic VG1655 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Viewsonic VG1655
Обзоры:
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Новости:
Представлен 31,5-дюймовый монитор ASUS VP32AQ Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов Eye Care моделью VP32AQ, которая получила 31,5-дюймовую IPS...
Представлен 4K OLED-монитор LG UltraFine 27BP95E

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraFine 27BP95E, которая ориентирована на профессио...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix G272P

Компания MSI представила игровой монитор Optix G272P, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешение...
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Лучшие лазерные принтеры для дома. Xerox...
Лучшие лазерные принтеры для дома. XeroxПринтер – специальное устройство переносящее информацию с ПК на бумагу или другие совместимые с прибором ...
Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп кам...
Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп камКомпания Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, которые почти не отлич...
Лучшая система водяного охлаждения. Cool...
Лучшая система водяного охлаждения. CoolСистемы жидкостного охлаждения (СЖО) или системы водяного охлаждения (СВО) – решение для тех, кто знает ц...
ARCTIC представила вентиляторы серии F в...
ARCTIC представила вентиляторы серии F вARCTIC представила вентиляторы серии F в черном исполнении. Серия F предлагает баланс между производитель...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты ...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты Не так давно мы проводили тестирование материнской платы ...
Sony разрабатывает 10,3-дюймовый планшет...
Sony разрабатывает 10,3-дюймовый планшетСетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Sony готовит к выпуску устройство, которое можно охарактер...
Продажи Apple в четвертом квартале 2020 ...
Продажи Apple в четвертом квартале 2020 Аналитики ожидают, что объем продаж Apple в последнем квартале 2020 года превысил 100 миллиардов долларов...
Представлены блоки питания Thermaltake T...
Представлены блоки питания Thermaltake TКомпания Thermaltake пополнила ассортимент блоков питания моделями Toughpower GF PS-TPD-0750FNFAGx-2 и PS...
Redmi K40 получит самую маленькую врезан...
Redmi K40 получит самую маленькую врезанИзвестный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о еще не представл...
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro...
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 ProПомимо нескольких смартфонов сегодня компания Xiaomi показала проектор Mi Smart Projector 2 Pro, который ...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с ...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с Продолжая изучение обновленной модельной линейки видеорегистраторов Mio, в центре внимания будет MiVue 81...
Xiaomi Lydsto R1 - робот-пылесос с функц...
Xiaomi Lydsto R1 - робот-пылесос с функцLydsto R1 запускает новый робот-пылесос с функцией самоочистки. Это универсальное устройство для комплекс...
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor