Обзор Vivo V11. Звездный смартфон с безграничным экраном

Компания VIVO продолжает активное завоевание российского рынка, не так давно они расширили модельную линейку, запустив продажи смартфона Vivo V11. Относится эта модель к среднему ценовому сегменту и предлагает хорошее оснащение и целый ряд интересных конструктивных решений относительно предложений конкурентов. Среди особенностей отметим восьмиядерный процессор, LTE модем со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с, 6 Гбайт оперативной памяти и AMOLED-дисплей.

Vivo V11 обзор

В ближайшее время стартуют продажи в российских магазинах.

Внешний вид

Выполнен Vivo V11 в стильном и компактном корпусе с общими габаритами 157,91 x 75,08 x 7,9 мм при весе в 156 граммов.

Края стеклянной крышки закруглены. Как и в рассмотренном ранее Vivo Nex S , тут реализовали интересный текстурный рисунок, тут он визуально напоминает звездное небо.

При попадании лучей света создается эффект глубины. Наличие градиента от темного к светлому, добавляет дизайну премиальности.

Каркас металлический. Сборка проведена без огрехов. Корпус не скрипит и не люфтит при сдавливании в руках.

В плане эргономики нареканий нет. В руке лежит удобно, элементы управления расположены в пределах быстрого доступа. Наблюдается подверженность загрязнениям следами пальцев, но они легко убираются тряпочкой благодаря наличию олеофобного покрытия.

Слева расположен блок основной камеры с хромированной окантовкой. Под ним светодиодная вспышка. Внешнее стекло модуля выступает за пределы основной плоскости корпуса, за счет чего при размещении спинкой на ровной поверхности он будет выступать одной из точек опоры.Оба разъема у Vivo V11 на нижнем торце. Сохранена возможность проводного подключения наушников. А вот решение вернуться к microUSB смотрится странным.

Динамик расположен также снизу. Хороший уровень максимальной громкости и приятное звучание. Микрофон с системой шумоподавления.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. По центру верхней части небольшой по площади выступ, в котором размещена фронтальная камера. Выглядит лучше, чем «монобровь», но не так технологично, как выезжающий блок в Vivo Nex S , но и сами модели разных ценовых сегментов.

Но при этом в отличие от конкурентов, тут используется встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца. Зона отображается при разблокировке. Срабатывает точно и только немного уступает по скорости распространенной реализации с отдельной активной зоной сканера.

Экран

Рамки вокруг дисплея отсутствуют. Изображение занимает большую часть площади лицевой стороны смартфона (91.27%).Изображение выводится на 6.41-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2340 на 1080 пикселей). Экран Vivo V11 отличает высокая контрастность и запас по яркости. Подсветка равномерна по всей площади. Комфортно читать, смотреть мультимедийный контент и работать с интерфейсом. Под прямыми солнечными лучами сохраняет разборчивость информации. Углы обзора широкие. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

Используется восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 660. Пользователю доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. При этом расширить место под хранение файлов можно будет установкой карты памяти объемом до 256 Гбайт. Уровня быстродействия достаточно для того, чтобы наслаждаться играми со сложной графикой.

Связь

Аккумулятор

Камера

Установлен актуальный LTE-модуль с широким спектром поддерживаемых частот. Обеспечиваемая скорость обмена данными достигает 600 Мбит/с. Связь принимает уверенно, мы проводили тестирование с несколькими российскими операторами. Wi-Fi работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой передачи звука в высокой четкости. К сожалению, не хватает только бесконтактных платежей.Vivo V11 идет с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В комплекте идет зарядное устройство с напряжением 18 Вт. Первые 50% восстанавливаются уже за 30 минут. Батарейки с емкостью 3500 мАч хватает примерно на 14 часов воспроизведения видео в высоком разрешении с постоянно включенным экраном.На борту двойная камера с разрешением 12 и 5 Мп. Фронтальная камера с разрешением 25 Мп. Используется приложение камеры с AI. Смартфон умеет сам подстраиваться под особенности лица, уровень освещения, повышать детализацию и снижать уровень шума при плохом освещении, идентифицировать тип объекта. Отдельные режимы по украшению лица. Снимки получаются детализированными и хорошего качества. Камера в этом смартфоне может использоваться для работы технологии FACE ACCESS.

Софт

За время тестирования в течение нескольких недель было получено несколько патчей. На момент выхода используется операционная система Android 8.1 с оболочкой Funtouch OS 4.5.

Мы ее уже детально рассматривали, еще раз отметим, что здесь идет визуальное повторение интерфейса и логики работы iOS, на любителя. Есть возможности кастомизации. В память предустановлены приложения VIVO.

Итоги по Vivo V11

Vivo V11 получился интересным в плане оснащения и дизайна. Предлагается достаточный объем памяти, отличный дисплей с минимальными рамками, хорошие камеры, высокие скорости передачи данных, технология быстрой зарядки. Но, как и в любом устройстве, тут не обошлось без минусов, нам не понравился выбор в пользу microUSB, отсутствие бесконтактной зарядки и NFC с платежами.