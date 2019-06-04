Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой

2019-06-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vivo Y17; [464]
Сегодня в центре внимания недорогой смартфон Vivo Y17 с модулем тройной камеры, экраном с каплевидным вырезом, поддержкой технологии быстрой зарядки, бесконтактными платежами и 8-ядерным процессором. Рекомендованная стоимость составляет 15990 рублей.

Vivo Y17

Продажи в России стартуют с 8 июня, в течение одного дня он будет доступен за 9590 рублей. Эта акция будет только в двух магазинах в Москве (М.Видео в Авиапарке и Эльдорадо в Мега.Белая Дача).

Vivo Y17 обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель USB, скрепку для лотка SIM и техническую документацию.

Внешний вид

Задняя крышка у смартфона стеклянная. Такое покрытие дает эффект градиента при попадании лучей света.

Vivo Y17

Вышел Vivo Y17 в нескольких расцветках корпуса. У нас на тестах «синий аквамарин», также есть «фиолетовый аметист».

Vivo Y17

Общие габариты составляют 159,43 × 76,77 × 8,92 мм. Общий вес 190,5 граммов. В руке лежит удобно.

Vivo Y17

Выглядит с заделом на премиальность. Корпус не разборный, пара SIM и карта памяти ставятся в выдвижной лоток.

Vivo Y17

Лицевая сторона защищена стеклом. В верхней зоне расположен каплевидный вырез с объективом фронтальной камеры. Рамки вокруг экрана узкие. Изначально с завода на экран нанесена защитная пленка.

Vivo Y17

На правом торце кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход у кнопок короткий, зафиксированы в корпусе хорошо.

Vivo Y17

microUSB и аудиоразъем на нижнем торце. Рядом отверстие микрофона и решетка основного динамика. Они не перекрываются при размещении в ладони.

Vivo Y17

Блок основной камеры с золотистой окантовкой, он выше плоскости крышки, выступая точкой опоры. Три объектива и светодиодная вспышка.

Vivo Y17

По центру активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Vivo Y17

Экран

Vivo Y17

На борту 6.35-дюймовый дюймовый Halo FullView дисплей соотношением сторон 19.3:9. Разрешение 1544 на 720 пикселей. Плотность пикселей не рекордная, но характерная для этого ценового сегмента. Есть запас по максимальной яркости. В настройках можно менять цветовую температуру и активировать режим защиты глаз. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Vivo Y17

Начинка

Сердцем смартфона Vivo Y17 стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6765. Доступны 4 и 64 Гбайт памяти. Производительности платформы хватает для работы интерфейса без зависаний. В свободное время можно будет поиграть в современные игры с низкими и средними настройками графики.

Vivo Y17Vivo Y17

Vivo Y17Vivo Y17

Связь

LTE модуль со спектром используемых в России частот. Скорость загрузки файлов высокая, проблем с качеством приема выявлено не было. NFC модуль с бесконтактными платежами работает корректно. Wi-Fi с 2.4 и 5 ГГц.

Аккумулятор

Vivo Y17 располагает несъемной батарейкой с емкостью 5000 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки, на восстановление потребуется 2 часа. В смешанном режиме это 1-1.5 дня автономной работы с максимальным уровнем яркости экрана. Около 8.5-9 часов на потоковое воспроизведение видео.

Камера

Главная камера состоит из трех модулей: 13 Мп, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп для размытия фона. В приложении доступны творческие режимы съемки и ручные настройки. Автофокус работает быстро.

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

Vivo Y17

В дневное время снимки получаются с высоким уровнем резкости. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп.

Vivo Y17

Vivo Y17

Видео смартфон пишет в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Vivo Y17

Ночная съемка Vivo Y17

Софт

Vivo Y17

Работает Vivo Y17 под управлением операционной системы Android 9 с оболочкой Funtouch OS 9. Эту оболочку мы уже детально рассматривали ранее. Напомним она по логике работы напоминает iOS. Предлагаются инструменты по детальной настройке и кастомизации.

Vivo Y17

Итоги по Vivo Y17

Vivo Y17 хорошо сбалансированный смартфон с актуальным оснащением. Хорошее качество снимков, Android 9, бесконтактные платежи, экран с каплевидным вырезом, технология быстрой зарядки с большой емкостью аккумулятора, 4 и 64 Гбайт памяти, привлекательный внешний вид. Не устроить может выбор в пользу microUSB разъема.

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