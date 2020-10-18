Обзор Wasteland 3. Триумфальное возвращение в Пустошь

Думаю, никто не будет отрицать, что Fallout – действительно великая игра, подарившая нам разрушенный мир, в котором хотелось жить. Многие даже уверены, что она была первопроходцем ролевого жанра в сеттинге постапокалипсиса. На самом деле, еще за десять лет до ее выхода, игроки покоряли руины цивилизации в Wasteland, а Fallout лишь развил идеи предка. Продолжение отточило все аспекты до совершенства, а вот третья часть буквально перевернула все с ног на голову, и далеко не все фанаты поддержали подход Bethesda по скрещиванию с Oblivion.

Когда надежда получить «нормальное» продолжение окончательно угасла, спасение пришло откуда не ждали: Westeland 2 в 2014 году возродилась из пепла, став тем самым третьим Фоллаутом, который мы когда-то потеряли. Westeland 3, к счастью, не стала отходить от канонов, а лишь нанесла «полировочный воск» на многие аспекты игры, вновь перенеся игроков в столь манящий мир Пустоши. Сюжет Westland 3 разворачивается через несколько лет после событий второй части. В мире постапокалипсиса просто не может быть полного «хэппи-энда». Хотя рейнджеры и помешали планам искусственного интеллекта, победа далась им большой ценой: базу вместе со всей инфраструктурой организации уничтожило ядерным взрывом, а множество ее членов погибло, включая лидера – генерала Варгаса. Теперь уже самим спасителям штата Аризона грозит вымирание.

Неожиданная помощь приходит из соседнего Колорадо. Некий Патриарх – самопровозглашенный хозяин штата, просит утихомирить своих детей, которые вздумали папаню свергнуть и самим захватить власть. Взамен обещают много денег, еды и прочих ресурсов. Собственно, выбирать не приходится, и команда на всех порах мчится в новые неизведанные земли. Правда, добраться до цели так и не получается – по пути рейнджеры попадают в засаду, где из 50 человек в живых остается всего трое. Кстати, эта схватка проходит под прямым управлением игрока, и на максимальной сложности, мне удалось пройти ее лишь с третьей попытки.

Оставшимися силами предстоит выжить, закрепиться в чужих землях и разобраться с тем, что здесь твориться, причем можно как помочь Патриарху, так и окончательно подорвать его власть. Вариативность – наше все. Кроме того, журнал побочных квестов начинает распухать с катастрофической скоростью, как только игрок доберется до первого же поселения. Примечательно, что далеко не все «побочки» сводятся к банальному подай-принеси-убей, и могут подкинуть несколько совершенно неожиданных поворотов. Чего только стоят беженцы, которые в один далеко не прекрасный момент нагло оккупируют вашу базу.

Игра начинает удивлять прямо с экрана создания персонажей: игроку предстоит выбрать ни одного, а сразу пару рейнджеров, чьи способности бы хорошо дополняли друг друга. Помимо нескольких заготовленных, довольно ярких представителей, можно создать такой дует самому. Всего, в ходе игры под контролем игрока может оказаться до 6 рейнджеров, к которым можно приплюсовать еще и домашних любимцев.

Еще один член отряда, причем не менее значимый – вездеход, который служит не только для перемещения из точки A в точку B на глобальной карте, но и активно помогает в бою. Для него предусмотрено чуть ли не свое древо развития, позволяющее апгрейдить все элементы: от шасси и оружия до спойлеров и сигнала. Правда, огневая поддержка возможна только в том случае, если машина сможет проехать к месту перестрелки: в бункерах, например, такой роскоши ждать не стоит.

Геймплей делится на три основных части: путешествия по глобальной карте, исследование локаций и боевые столкновения. Встречаются и случайные энкаунтеры, которые здесь бывают двух видов: простая засада, либо более необычное событие, где можно, например, выпить и поговорить за жизнь с местными бездомными.

Westeland 3 не изменяет себе, оставаясь все той же тактической ролевкой с пошаговыми боями, развитой ролевой системой, интересными диалогами с NPC и мелкими радостями простой постъядерной жизни, например, походом в бордель или забрасывания прохожих снежками. Одним из нововведений будет то, что приевшиеся пустынные пейзажи тут сменились на заснеженную тундру: немногочисленные поселения, разделенные километрами безлюдной пустоши, где под радиоактивным снегом покоятся руины прежнего мира, а вокруг ночь, вьюга и одиночество. У разработчиков отлично получилось передать всю безысходность жизни в этом гибнущем мире.

Ролевая система предполагает взаимодействие трех веток развития. Параметры персонажа, вроде силы, скорости, восприятия и так далее напрямую определяют такие аспекты, как количество жизней и очков действия, насколько больно вы сможете ударить или какова вероятность успешного попадания в цель.

Навыки – это специфические умения, которые формируют специализацию каждого члена отряда. Они работают несколько иначе, чем в сиквеле: там персонаж имел определенный процент на успех какого-либо действия, теперь, в зависимости от прокачки, у него либо получится задумка, либо не стоит даже пытаться. От развития навыков напрямую зависят скилл-чеки в диалогах. Третья ветка прокачки – это таланты, представленные как пассивными перками, так и активными умениями, которые применяются в бою.

При прохождении стоит помнить, что помочь всем и каждому в этой игре не получится: кто-то гарантированно пострадает, причем часто вмешательство в проблему только ее усугубляет. Перед игроком постоянно ставятся моральные вопросы, в ответах на которые придется руководствоваться логикой этой мрачной вселенной. Уладить проблему разговорами и запугиваниями? Можно, но через несколько дней рейдеры расхрабрятся и вновь начнут вставлять палки в колеса, попутно беря в заложники мирных жителей. Поэтому, зачастую, стоит избавиться от проблемы на корню, тем самым оборвав сюжетную ветку, но сосредоточившись на прочих проблемах, которых здесь и без того выше крыши.

В сюжете полно моментов, требующих морального выбора, развилок и неожиданных поворотов. Почти все варианты решения проблемы, в той или иной степени, оказывают влияние на окружающий мир, отношение группировок (от культистов богопрезидента Рейгана и роботов-коммунистов до боевых клоунов-каннибалов) и даже спутников, которые могут просто плюнуть и уйти из организации, если вы не будите считаться с их мнением. Например, если решите пополнять бюджет организации за счет взяток, то не думайте, что все будут от этого в восторге.

Боевка создана по всем заветам Фоллаута: подсвечивающийся шансы попадания, выбор частей тела для прицеливания, очки действия, которые расходуются на стрельбу, перезарядку, передвижение, удары рукопашным оружием, применения навыков и прочее. Присутствует система ранений: если отстрелить кому-то ногу, то его скорость резко упадет, а выбитый глаз резко уменьшит точность. Во время перестрелок можно активно взаимодействовать с окружением, например, подрывая бочки с горючим, чтобы повредить всех, кто стоит рядом. Отключение генератора, питающего вражескую турель, позволит получить боевое преимущество, впрочем, можно попытаться попасть в чип наведения, и тогда оружие будет атаковать всех подряд, не разделяя противников на своих и чужих.

Отдельной статьей идет экипировка: в игре существует сотни различных элементов брони, оружия и боезапасов, выбор которых, в значительной степени влияют на успех в бою. Среди средств поражения стоит отметить различные пистолеты, пулеметы, винтовки, гранатометы, лазерные автоматы, уменьшающие гранаты, боевые молоты и… ракетницу, стреляющую замороженными хорьками. Все это добро можно модифицировать, увеличивая определенные показатели, а взамен набирая дебафов. Вся экипировка не бесконечная, и придется постоянно следить за количеством аптечек, снарядов и патронов, которые для каждого вида оружия, естественно, свои.

Атмосферу дополняет замечательный саундтрек в стиле блюз и кантри, который задают тон и придает игре еще больше харизмы. Абсолютно все диалоги в игре озвучены на профессиональном уровне: актеры подобраны с разными акцентами и манерой речи. Это хорошо сочетается с текстовым переводом игры: так понятно и о чем говорят персонажи, и какие эмоции он испытывает. Самые важные диалоги и сюжетные моменты получили небольшие кат-сцены, выполненные от первого лица. Все это приправлено изрядным количеством черного юмора. Графика приятная со всех сторон, освещение красивое, эффекты стрельбы и взрывов смотрятся сочно.

Не смотря на все великолепие Westeland 3, стоит сказать и о главном минусе, перекочевавшем прямиком из сиквела, а именно, тотальной забагованности, включая долгие загрузки и неоправданное падение FPS. Тогда проблемы исправили лишь спустя год в здании под заголовком Director’s Cut. Будем надеяться, что команде разработчиков потребуется в этот раз меньше времени, чтобы привести игру к идеальному виду.

У inXile Entertainment получилось интересное произведение, которое не стыдно рекомендовать любителям классических ролевых игр. В Wasteland 3 есть все составляющие: остроумная история, интересный мир и отточенная боевка. Это достойное продолжение легенды, которое не стремится далеко уходить от классики жанра. Игре не жалко отдать несколько недель своей жизни, хотя она и нуждается в нескольких основательных патчах. Wasteland 3 вышла как на ПК, так и на современных консолях.

Автор: Артем Костенко