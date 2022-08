Обзор Way of the Hunter. Лучший симулятор охотника

В сегменте игр, посвященных охоте несколько лет фактически был доступен только один значимый проект, со своими преимуществами, но и не лишенный недостатков. Тем интереснее стал релиз игры Way of the Hunter, выпущенной издателем THQ Nordic, повышающей планку реалистичности и выполненной с вниманием к деталям. Доступна она с 16 августа на PC и некстген консолях Sony и Microsoft.

Мы на 100% завершили доступный список трофеев, проведя в ней более 150 часов и сегодня готовы поделиться впечатлениями от этого проекта. Играли в нее на Playstation На этой платформе доступно два пресета графики: с акцентом на плавность и на детализацию.

Сам отказ от консолей прошлого поколения очевиден, масштабность карт, дальность прорисовки и мельчайшие детали ландшафта просто поражает воображение. Игрок с самого начала игры не ограничен в передвижениях. Как пример, потратив около 2 часов на изучение и объезд стартового района, понимаешь, что это только ограниченная часть всей долины Нез-Перс. И все эти части собраны не для галочки, у каждой есть свои ландшафтные особенности, наполнения и задания.

Этого мало? Разработчики из Nine Rocks Games изначально дают и вторую карту Трансильвания. Открывается она после выполнения нескольких сюжетных миссий. Все это доступно без ожидания дополнений и тем более их покупки. На одно только поверхностное изучение с проездом на двух картах всех точек интереса уйдет не менее дня.

Разнообразие в игровой процесс также вносит смена времени дня, погоды и направления ветра. Все эти данные также нужно учитывать при охоте на животных.

Верным спутником в путешествиях станет один из трех внедорожников. Справляется не только с грунтовкой, но и дает возможность пробираться по лесному массиву и горным грядам. Он же выступает передвижным сейфом с амуницией и патронами, с ним не нужно возвращаться в домик для смены оружия или восполнения расходников. Придраться можно к тому, что не используются возможности геймпада Sony DualSense с вибрацией и сопротивлением курков.

Также можно довериться и задумке разработчиков, выполняя различные задания. В ходе начальных идет знакомство с особенностями выслеживания добычи, работы манков, оружия, параметров животных и состояния стада. Да, от игрока тут зависит общее здоровье популяции и эти данные не теряются при выходе и продолжении сессии. Количество и качество животных в рамках стада меняются, они корректируют места выпаса и водопоя. Тут есть даже подранки.

С общими особенностями каждого вида из животных можно ознакомиться в местном справочнике. Приведены данные по распорядку в течение дня и описание. По мере изучения следов на карте будут отмечаться зоны, соответствующие отдельным популяциям животных.

В качестве арсенала предлагаются только реально существующие винтовки, ружья, прицелы, манки и снаряжение. Покупается все в местном магазине, валюта в свою очередь зарабатывается при выполнении задании или продаже мяса добытых животных.

У оружия есть охотничьи ранги, также в учет нужно брать используемый патрон и калибр. Реализма добавляет расстояние, с которого совершается выстрел и общая баллистика патронов. Для получения высокого результата при добыче животного надо все эти параметры держать в голове, излишняя мощность испортит мясо, слабая заставит подолгу выслеживать пострелянное животное по следам крови.

Важно отметить, что игра Way of the Hunter не выступает тиром или аркадой для бездумного отстрела. По сюжету игры задания связаны по большей части с контролем здоровья животных, выбираются больные или ослабленные особи, сам же контроль подается как необходимость высвобождения кормовых ресурсов для молодых и здоровых животных, повышая жизнеспособность популяции. Да и найти животных еще нужно постараться, они слышат и видят на расстоянии, сам же процесс выслеживания занимает заметное время. Охота здесь подается как искусство.

В игре предусмотрено четыре уровня сложности. На уровне сложности «следопыт» не будут отмечаться следы на земле и отмечаться направление шума от животных, сами же они будут чувствовать игрока на большом расстоянии. После освоения этого уровня можно смело задумываться о карьере профессионального охотника.

Хотя никто не мешает просто наслаждаться местными красотами, наблюдать за животными в бинокль. Расходники тут не ограничены, постоянно фармить ресурсы не требуется, можно спокойно проводить время в игровом мире.

Есть что-то похожее на механику игры Sniper Elite, для добытых животных выводится подробная схема с баллистикой попадания, задетых частей, силы и повреждений по мере движения патрона. Добытое животное можно продать или создать чучело.

В ходе игры идет прокачка способностей, открывая которые улучшаются те или иные характеристики. Разделяется ветка по умениям для винтовок, ружей и охотничьих параметров. Много ходите, ползаете или двигаетесь вприсядку – награждаетесь меньшей заметностью или скоростью.

Большую часть времени в Way of the Hunter проводили с винтовками и снайперским прицелом. В зависимости от его вида можно видеть и стрелять на расстоянии более одного километра. Ружья пригодятся на охоте на мелкую добычу и дичь.

Понравилась звуковая атмосфера. Здесь нет надоедливой музыки, фоновое окружение с шумом воды, ветром, пением птиц и цикад, звуками костра. При выжидании добычи можно оставлять игру на фоне наслаждаясь звуками природы.

В игре есть сюжет, раскрывается он по мере выполнения сюжетных миссии. Подается в виде комиксов и голосового повествования. Он незамысловат, главный герой приезжает в дом деда, помогая ему во время лечения в стационаре. NPC в игре отсутствуют, все подается записками, сообщениями на рацию и чтением почты с ноутбука.

Отметим также наличие сетевого режима, работает в рамках выбранной платформы. Присоединиться к уже созданной и открытой карте или создать собственную с выбранными базовыми параметрами. На старте с ним были проблемы, много времени в нем не провели.

В итоге перед нами заявка на лучший симулятор охоты. Way of the Hunter сочетает шикарную визуальную подачу, внимание к деталям, реалистичность поведения животных, регулируемую сложность, собирательства в виде оценки трофеев и коллекционирования чучел, масштабность локаций, приятной звуковой атмосферы. Игра располагает к неспешной и вдумчивой игре. Текущего контента, без учета возможных дополнений, хватит в ней на долго. К минусам отнесем стабильность работы сетевого режима.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".