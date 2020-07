Обзор Willy Morgan and the Curse of Bone Town. Приключенческий квест

На прошлой неделе мы начали играть в новую приключенческую игру Willy Morgan and the Curse of Bone Town от VLG Publishing. Релиз намечен на 2020 год, сейчас же сняли ограничения на публикацию рецензии. Выполнена в духе Monkey Island.

Оформлена в интересной стилистике с пиратами, тавернами и головоломками. При чем в рамках разных этапов сочетаются разные временные эпохи. Как пример, тут можно увидеть и микроволновку, и пиратскую таверну. Главному герою предстоит расследовать исчезновение отца в угасающем Городе Костей. Все это разработчики постарались приправить щепоткой юмора и отсылка к поп-культуре.

Игровой процесс строится по принципу найти-кликнуть. Для упрощения задачи активные для взаимодействия предметы можно отмечать с помощью подсказок. Это, к слову, заметно проще, чем заклинивание всего экрана при поиске нужных частей. Часть предметов попадает в инвентарь для дальнейшего взаимодействия.

Помимо предметов требуется взаимодействие с NPC. Всего тут их заявлено 15, но за прошедшие две недели мы не успели пройти весь сюжет. Здесь процесс взаимодействия строится на диалогах и выборе одного из ответов. В зависимости от выбранных будет меняться линия, но в целом игра будет вести весь сюжет в нужном направлении.

С игроком особо не церемонятся. Изначально ставится задача выбраться из дома собрав по частям велосипед. Разбросаны детали по двум этажам и нескольким комнатам. Активное перемещение по зонам, соединение предметов между собой и последующее использование для получения доступа.

Хорошо проработана звуковая составляющая. Ненавязчивая музыка позволяет погрузится в историю, но при этом не раздражает в то время, когда загадки не получается решить с первого подхода. Присутствуют фоновые эффекты. На момент тестирования по локализации предлагается английский и итальянский языки. Возможно, после релиза появится и русский в субтитрах. Пока же рекомендуем проверить этот момент перед покупкой, при сложностях с языком прохождение может быть заметно затруднено.

Присутствовали некоторые проблемы с отображением звука, в ряде сцен он пропадал. Также наблюдали неточности в позиционировании на экране диалогов и подсказок. Здесь можно сделать скидку на то, что игра еще не вышла в релиз.

В целом игра Willy Morgan and the Curse of Bone Town понравилась. Приятная графика, ненавязчивая звуковая атмосфера, смена локаций, разнообразие загадок, небольшое количество юмора.