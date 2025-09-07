Обзор игры Wonder Boy: Asha in Monster World. Ностальгия без новых механик

Wonder Boy: Asha in Monster World вышла сразу на ПК и консолях, мы ее на старте пропустили и пришли к ней уже спустя некоторое время. Игры в таком исполнении мне интересны, они вызывают ностальгию по 8- и 16-битным консолям. Выполнена в духе классических платформеров и представляет собой прямой ремейк классической Monster World IV. Является некоторым переосмыслением приключений Asha и попыткой возродить серию.

В отличие от предыдущих игр серии, в Asha in Monster World отсутствуют ключевые элементы геймплея, такие как трансформация в монстров для преодоления преград и нелинейный дизайн уровней, характерный для "метроидвании". Игра представляет собой более линейное приключение, где основной акцент сделан на использовании летающего компаньона, Пепелого, для решения простых головоломок и прохождения подземелий в стиле Zelda II.

Боевая система упрощена и сводится к базовым атакам мечом и накоплению энергии для мощного удара. Механика боя требует адаптации, а движения кажутся устаревшими. В целом, игра неплоха, но важно понимать, что Wonder Boy: Asha in Monster World – это, по сути, обновленная версия классической игры 1994 года, сохранившая основные элементы геймплея. Единственным спорным моментом, даже с учетом ностальгии по 90-м, остаются платформенные секции с обилием "прыжков вслепую", которые были не лучшим решением в то время, и остаются таковыми сейчас.

Как и в других играх Wonder Boy, звуковое оформление выше всяких похвал. Хотя Юдзо Косиро не участвовал в создании оригинального саундтрека, в Asha in Monster World хватает запоминающихся мелодий, сопровождающих приключение. Помимо отличной музыки, в игре присутствует качественная озвучка, что стало приятным сюрпризом. Несмотря на то, что озвучка полностью на японском языке, она звучит естественно и органично, в отличие от многих других игр по мотивам аниме.

Несмотря на конкуренцию с Shantae, у Monster World IV остаётся свой шарм: традиционный платформер с минимальным количеством головоломок, связанных с открытием дверей. Аша, избранная спасительница духов, отправляется в башню испытаний, а затем исследует столичный город и четыре локации. Игра радует визуальным стилем и деталями, вроде танца Аши перед сундуками.

Дизайн уровней и спрятанные бонусы стимулируют исследование, но бои однообразны: лёгкая победа или скучное сражение с боссом. Боссы и мини-боссы практически не изменились со времён оригинала. В отличие от ремейка Wonder Boy III, где бои были улучшены, здесь разработчики не смогли привнести ничего нового.

Wonder Boy: Asha in Monster World - это не просто ремейк, это бережное воссоздание классической 16-битной игры. Разработчики с трепетом отнеслись к оригиналу, сохранив его дух и атмосферу, а затем придали ему современный лоск. Игроки, знакомые с оригинальной Wonder Boy in Monster World, почувствуют себя как дома, но увидят мир в более ярких красках и с обновленной графикой. Это не просто обновление текстур, а полноценная переработка визуального стиля, делающая игру приятной для глаз даже в 2024 году. Начиная играть в неё, важно помнить об этом, не ожидая инновационных механик или революционных геймплейных решений.