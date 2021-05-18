Обзор XPG BATTLECRUISER (BATTLECRUSIER-WHCWW). Корпус для моддинга и кастомного охлаждения

На прошлой неделе мы собирали систему в корпусе XPG INVADER, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки поделимся опытом эксплуатации старшего XPG BATTLECRUISER. Выполнен он в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан на сборку системы с материнской платой до E-ATX. Акцент сделан на визуальной составляющей, большая часть площади — это панели из закаленного стекла.

XPG BATTLECRUISER

Приобрести можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью в 13 000 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона с нанесенной схемой ключевых элементов конструкции. Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, хомуты липучки, наклейки с фирменной символикой, документацию.

XPG BATTLECRUISER

Внешний вид

Как и рассмотренный ранее корпус, вышел в черном и белом вариантах исполнения. В белом цвете конструкция выглядит премиально.

XPG BATTLECRUISER

Тут сразу четыре стенки из закаленного стекла. Каждая из них съемная и обслуживаемая.

XPG BATTLECRUISER

Каркас из металла. Общая жесткость рамы высокая. По краям распределены вентиляционные решетки с противопылевыми сетками.

XPG BATTLECRUISER

Фронтальная панель состоит из стекла и пластиковой рамы с полигональными панелями.

XPG BATTLECRUISER

За стеклом установлена группа из трех вентиляторов с подсветкой. Еще один на задней стенке.

XPG BATTLECRUISER

XPG BATTLECRUISER оснащен встроенным контроллером, позволяющим управлять подсветкой последовательным нажатием на кнопку. Она к тому же расширяемая с помощью линии 5V для внешних аксессуаров.

XPG BATTLECRUISER

При наличии материнской платы, поддерживающей ARGB, можно связать работу компонентов с таким программным обеспечением ASUS, ASRock, Biostar, GIGABYTE и MSI.

XPG BATTLECRUISER

Основная боковая стенка открывает полный обзор на собранную систему. Крепится при помощи пары накатанных винтов. Дополнительно фиксируются в направляющие.

XPG BATTLECRUISER

Верхняя панель стеклянная. Под ней расположена рамка под вентиляторы или радиатор. Воздух к ним осуществляется через зазоры по краям.

XPG BATTLECRUISER

Панель разъемов включает пару скоростных USB, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопки переключения цветов подсветки и включения. Наличие USB-С актуально с учетом распространения его даже на платах с недорогими чипсетами.

XPG BATTLECRUISER

Сторона с кабелями со стеклянной стенкой. Это потребует аккуратной укладки кабелей в сценариях когда эта стенка остается в поле видимости.

XPG BATTLECRUISER

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения выполнены по схеме 7+2. При наличии гибкого райзера видеокарту можно поставить вертикально.

XPG BATTLECRUISER

Стоит на четырех ножках. вдоль всей длины пластиковая рамка с противопылевым фильтром.

Начинка

В XPG BATTLECRUISER применена распространённая схема с разделением камеры на два отсека. Разделяются Г-образной стенкой. В районе блока питания вырез. Нанесен логотип серии.

XPG BATTLECRUISER

Часть стенки — это стойка под жесткие диски. Две корзины. Сверху съемная крышка с посадочными местами под резервуар или помпу кастомной жидкостной системы охлаждения. Ее можно будет демонтировать, освободив место под массивный радиатор жидкостного охлаждения.

XPG BATTLECRUISER

На верхней части этой стенки ставится съемная пластина под два 2.5-дюймовых диска. По периметру окошки для подвода интерфейсных кабелей.

XPG BATTLECRUISER

Все окошки на боковой части сопровождаются резиновыми клапанами. Суммарно их восемь, позволяя комбинировать места выхода в зависимости от типоразмера материнской платы.

XPG BATTLECRUISER

Для удобства монтажа рамки под вентиляторы или радиатор съемные. Продумана защита от пыли.

XPG BATTLECRUISER

Дополнительно к озвученным выше четырем посадочным местам под диски есть еще пять на обратной стороне под 2.5 накопители. Этот корпус подойдет для организации системы под хранение большого объема данных.

XPG BATTLECRUISER

Башенные системы высотой до 170 мм или жидкостное охлаждение. Это 360 или 240 мм радиатор на передней панели, 360 или 240 мм радиатор на верхней.

XPG BATTLECRUISER

«Из коробки» корпус предлагает эффективный набор из четырех вентиляторов с регулируемой скоростью вращения. Они с подсветкой.

XPG BATTLECRUISER

В горизонтальном положении видеокарта до 400 мм. Вертикальную ориентацию стоит рассматривать при выборе в пользу кастомного охлаждения.

XPG BATTLECRUISER

Большое количество ушек под стяжки. Зазор в районе 2-3 сантиметров дает возможность аккуратной укладки кабелей.

Сборка

XPG BATTLECRUISER

Мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Extreme в типоразмере E-ATX с процессором Intel Core i7-11700KF.

XPG BATTLECRUISER

Для охлаждения используется башенное охлаждение. Сам же корпус позволяет проводить эксперименты с кастомным охлаждением. С учетом стеклянных стенок моддинг будет смотреться эффектно.

XPG BATTLECRUISER

Проблем с перегревом компонентов не наблюдалось. Движение воздуха организовано эффективно.

XPG BATTLECRUISER

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG BATTLECRUISER станет хорошим выбором для тех кто при сборке системы уделяет внимание визуальной составляющей. Эффективная организация охлаждения, скоростные USB, эффектный внешний вид, защита от пыли, аккуратная укладка кабелей, большое количество посадочных мест под диски, резиновые клапаны на окошках подвода кабелей, заглушки под вертикальную ориентацию видеокарты. Отдельно отметим четыре комплектных вентилятора с подсветкой и встроенный контроллер.
XPG BATTLECRUISER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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