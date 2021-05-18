Обзор XPG BATTLECRUISER (BATTLECRUSIER-WHCWW). Корпус для моддинга и кастомного охлаждения

На прошлой неделе мы собирали систему в корпусе XPG INVADER , сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки поделимся опытом эксплуатации старшего XPG BATTLECRUISER. Выполнен он в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан на сборку системы с материнской платой до E-ATX. Акцент сделан на визуальной составляющей, большая часть площади — это панели из закаленного стекла.

Комплектация

Приобрести можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью в 13 000 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.Упакован в коробку из транспортировочного картона с нанесенной схемой ключевых элементов конструкции. Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, хомуты липучки, наклейки с фирменной символикой, документацию.

Внешний вид

Как и рассмотренный ранее корпус, вышел в черном и белом вариантах исполнения. В белом цвете конструкция выглядит премиально.

Тут сразу четыре стенки из закаленного стекла. Каждая из них съемная и обслуживаемая.

Каркас из металла. Общая жесткость рамы высокая. По краям распределены вентиляционные решетки с противопылевыми сетками.

Фронтальная панель состоит из стекла и пластиковой рамы с полигональными панелями.

За стеклом установлена группа из трех вентиляторов с подсветкой. Еще один на задней стенке.

XPG BATTLECRUISER оснащен встроенным контроллером, позволяющим управлять подсветкой последовательным нажатием на кнопку. Она к тому же расширяемая с помощью линии 5V для внешних аксессуаров.

При наличии материнской платы, поддерживающей ARGB, можно связать работу компонентов с таким программным обеспечением ASUS, ASRock, Biostar, GIGABYTE и MSI.

Основная боковая стенка открывает полный обзор на собранную систему. Крепится при помощи пары накатанных винтов. Дополнительно фиксируются в направляющие.

Верхняя панель стеклянная. Под ней расположена рамка под вентиляторы или радиатор. Воздух к ним осуществляется через зазоры по краям.

Панель разъемов включает пару скоростных USB, один USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопки переключения цветов подсветки и включения. Наличие USB-С актуально с учетом распространения его даже на платах с недорогими чипсетами.

Сторона с кабелями со стеклянной стенкой. Это потребует аккуратной укладки кабелей в сценариях когда эта стенка остается в поле видимости.

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения выполнены по схеме 7+2. При наличии гибкого райзера видеокарту можно поставить вертикально.

Начинка

Стоит на четырех ножках. вдоль всей длины пластиковая рамка с противопылевым фильтром.В XPG BATTLECRUISER применена распространённая схема с разделением камеры на два отсека. Разделяются Г-образной стенкой. В районе блока питания вырез. Нанесен логотип серии.

Часть стенки — это стойка под жесткие диски. Две корзины. Сверху съемная крышка с посадочными местами под резервуар или помпу кастомной жидкостной системы охлаждения. Ее можно будет демонтировать, освободив место под массивный радиатор жидкостного охлаждения.

На верхней части этой стенки ставится съемная пластина под два 2.5-дюймовых диска. По периметру окошки для подвода интерфейсных кабелей.

Все окошки на боковой части сопровождаются резиновыми клапанами. Суммарно их восемь, позволяя комбинировать места выхода в зависимости от типоразмера материнской платы.

Для удобства монтажа рамки под вентиляторы или радиатор съемные. Продумана защита от пыли.

Дополнительно к озвученным выше четырем посадочным местам под диски есть еще пять на обратной стороне под 2.5 накопители. Этот корпус подойдет для организации системы под хранение большого объема данных.

Башенные системы высотой до 170 мм или жидкостное охлаждение. Это 360 или 240 мм радиатор на передней панели, 360 или 240 мм радиатор на верхней.

«Из коробки» корпус предлагает эффективный набор из четырех вентиляторов с регулируемой скоростью вращения. Они с подсветкой.

В горизонтальном положении видеокарта до 400 мм. Вертикальную ориентацию стоит рассматривать при выборе в пользу кастомного охлаждения.

Сборка

Большое количество ушек под стяжки. Зазор в районе 2-3 сантиметров дает возможность аккуратной укладки кабелей.

Мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Extreme в типоразмере E-ATX с процессором Intel Core i7-11700KF.

Для охлаждения используется башенное охлаждение. Сам же корпус позволяет проводить эксперименты с кастомным охлаждением. С учетом стеклянных стенок моддинг будет смотреться эффектно.

Проблем с перегревом компонентов не наблюдалось. Движение воздуха организовано эффективно.

Итоги

XPG BATTLECRUISER станет хорошим выбором для тех кто при сборке системы уделяет внимание визуальной составляющей. Эффективная организация охлаждения, скоростные USB, эффектный внешний вид, защита от пыли, аккуратная укладка кабелей, большое количество посадочных мест под диски, резиновые клапаны на окошках подвода кабелей, заглушки под вертикальную ориентацию видеокарты. Отдельно отметим четыре комплектных вентилятора с подсветкой и встроенный контроллер.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".