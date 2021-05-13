Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПК

Не так давно мы проводили тестирование оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600, продемонстрировавшей хороший разгонный потенциал. Систему мы тогда собирали в корпусе XPG INVADER WHITE и сегодня хотим поделиться детальным опытом его эксплуатации. Выполнен он в типоразмере Mid-Tower и предлагает ряд интересных инженерных решений.

XPG INVADER WHITE

В России он доступен за 6 790 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

XPG INVADER WHITE обзор

Комплектация

Упакован корпус в коробку из неокрашенного картона. На его боковой грани вырезанные ручки. Комплект включает наклейки с фирменной символикой, набор винтов, рамку для блока питания, пластиковые стяжки и руководство пользователя.

XPG INVADER WHITE

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. В светлом смотрится свежо и интересно. Внешние поверхности с матовой текстурой, они не подвержены загрязнению пальцами и пылью.

XPG INVADER WHITE

Дизайн выдержанный. Основная боковая стенка из прозрачного стекла с темной рамкой по периметру.

XPG INVADER WHITE

Крепится рамка при помощи накатанных винтов. Это же касается противоположной стенки. На ней можно обратить внимание на наличие вентиляционной решетки.

XPG INVADER WHITE

Как итог, можно будет организовать доступ или отвод воздуха через эту стенку. Сопровождается противопылевым фильтром.

XPG INVADER WHITE

Лицевая панель в виде цельной пластины со скошенными углами по краям. Есть вырезы, обеспечивающие свободный доступ воздуха.

XPG INVADER WHITE

Она съемная, под ней рамка с противопылевым фильтром. Она крепится в пазах.

XPG INVADER WHITE

XPG INVADER располагает следующим набором разъемов: два скоростных USB, спаренный аудиоразъем. Кнопка переключения цветовых эффектов, перезагрузки и включения. Последняя сопряжена с индикатором активности.

XPG INVADER WHITE

У корпуса есть зона с подсветкой в нижней части лицевой панели. Тут предусмотрели возможность ее расширения дополнительными компонентами с последующим удобным переключением эффектов с помощью кнопки на лицевой панели.

XPG INVADER WHITE

На верхней крышке дополнительная решетка с посадочными местами под вентилятор или радиатор. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

XPG INVADER WHITE

Также ее можно синхронизировать с программным обеспечением материнской платы. Это ARGB.

XPG INVADER WHITE

Стоит корпус на четырех ножках. Задняя панель с нижним расположением блока питания. Два отдельных фильтра от пыли.

XPG INVADER WHITE

Начинка

Г-образная стенка разделяет внутреннюю часть XPG INVADER на отдельные камеры. В основной ставится материнская плата и ключевые компоненты. На стенку нанесен логотип красной краской.

XPG INVADER WHITE

Под монтаж системы охлаждения выделено окошко. Поддерживаются башенные системы охлаждения до 170 мм.

XPG INVADER WHITE

Также можно сделать выбор в пользу жидкостной системы охлаждения. На фронтальную панель радиатор 360/240 мм и 240 мм радиатор на верхнюю. Дополнительно доступна боковая зона. Тут можно будет экспериментировать с водяными панелями и кастомным охлаждением.

XPG INVADER WHITE

С завода корпус комплектуется двумя вентиляторами XPG VENTO 120. Они без подсветки. Скорость оборотов регулируется.

XPG INVADER WHITE

Без радиатора на фронтальной панели ставятся массивные видеокарты длиной до 400 мм. Заглушки под платы расширения с винтовым креплением.

XPG INVADER WHITE

Для дисковой подсистемы предусмотрена стойка на два накопителя с корзинами. Ее при необходимости можно полностью демонтировать.

XPG INVADER WHITE

Дополнительно к ним две пластины под 2.5 накопители. Для них доступны места установки на обратной стороне стойки материнской платы или на Г-образной стенке.

XPG INVADER WHITE

Такое разграничение пространства в XPG INVADER упрощает организацию аккуратной укладки кабелей. Большая часть будет скрыта. Для подвода доступен продольный вырез справа с закрывающим козырьком и несколько окошек по периметру. Из упрощений – они идут без резиновых клапанов.

XPG INVADER WHITE

Традиционный набор кабелей, дополнен линией питания на подсветку с SATA. Входящим ARGB и выходной линией для подключения ARGB периферии.

Сборка

XPG INVADER WHITE

Собиралась система на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Apex. Для процессора Intel Core i7-11700KF выбрана жидкостная система охлаждения с радиатором 360 мм.

XPG INVADER WHITE

Для установки охлаждения потребовался демонтаж стойки под жесткие диски. Как вариант, рассмотреть разделение радиатора и вентиляторов по двум сторонам фронтальной панели.

XPG INVADER WHITE

Собирать в нем систему удобно. Ко всем частям есть свободный доступ. Есть возможность гибкого подбора компонентов.

XPG INVADER WHITE

Приведем данные по отводу тепла в условиях закрытого корпуса.

Deepcool CASTLE 360EX WHITE в XPG INVADER WHITE с Intel Core i7-11700KF

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG INVADER WHITE предлагает продуманную конструкцию, эффективную защиту от пыли, выверенный внешний вид со стенкой из закаленного стекла, возможность аккуратной укладки кабелей, совместимость с высоким башенным охлаждением, дополнительную боковую зону для радиатора, два вентилятора в комплекте, синхронизируемую и управляемую подсветку со встроенным контроллером. Из пожеланий: не помешает декоративная накладка в зоне стойки под диски для возможности аккуратного закрытия этой части перегородки при ее демонтаже. Если же учитывать стоимость, его можно смело отнести к категории лучшего выбора.
XPG INVADER WHITE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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