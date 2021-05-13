Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПК

Не так давно мы проводили тестирование оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 , продемонстрировавшей хороший разгонный потенциал. Систему мы тогда собирали в корпусе XPG INVADER WHITE и сегодня хотим поделиться детальным опытом его эксплуатации. Выполнен он в типоразмере Mid-Tower и предлагает ряд интересных инженерных решений.

XPG INVADER WHITE обзор

Комплектация

В России он доступен за 6 790 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.Упакован корпус в коробку из неокрашенного картона. На его боковой грани вырезанные ручки. Комплект включает наклейки с фирменной символикой, набор винтов, рамку для блока питания, пластиковые стяжки и руководство пользователя.

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. В светлом смотрится свежо и интересно. Внешние поверхности с матовой текстурой, они не подвержены загрязнению пальцами и пылью.

Дизайн выдержанный. Основная боковая стенка из прозрачного стекла с темной рамкой по периметру.

Крепится рамка при помощи накатанных винтов. Это же касается противоположной стенки. На ней можно обратить внимание на наличие вентиляционной решетки.

Как итог, можно будет организовать доступ или отвод воздуха через эту стенку. Сопровождается противопылевым фильтром.

Лицевая панель в виде цельной пластины со скошенными углами по краям. Есть вырезы, обеспечивающие свободный доступ воздуха.

Она съемная, под ней рамка с противопылевым фильтром. Она крепится в пазах.

XPG INVADER располагает следующим набором разъемов: два скоростных USB, спаренный аудиоразъем. Кнопка переключения цветовых эффектов, перезагрузки и включения. Последняя сопряжена с индикатором активности.

У корпуса есть зона с подсветкой в нижней части лицевой панели. Тут предусмотрели возможность ее расширения дополнительными компонентами с последующим удобным переключением эффектов с помощью кнопки на лицевой панели.

На верхней крышке дополнительная решетка с посадочными местами под вентилятор или радиатор. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Также ее можно синхронизировать с программным обеспечением материнской платы. Это ARGB.

Стоит корпус на четырех ножках. Задняя панель с нижним расположением блока питания. Два отдельных фильтра от пыли.

Начинка

Г-образная стенка разделяет внутреннюю часть XPG INVADER на отдельные камеры. В основной ставится материнская плата и ключевые компоненты. На стенку нанесен логотип красной краской.

Под монтаж системы охлаждения выделено окошко. Поддерживаются башенные системы охлаждения до 170 мм.

Также можно сделать выбор в пользу жидкостной системы охлаждения. На фронтальную панель радиатор 360/240 мм и 240 мм радиатор на верхнюю. Дополнительно доступна боковая зона. Тут можно будет экспериментировать с водяными панелями и кастомным охлаждением.

С завода корпус комплектуется двумя вентиляторами XPG VENTO 120. Они без подсветки. Скорость оборотов регулируется.

Без радиатора на фронтальной панели ставятся массивные видеокарты длиной до 400 мм. Заглушки под платы расширения с винтовым креплением.

Для дисковой подсистемы предусмотрена стойка на два накопителя с корзинами. Ее при необходимости можно полностью демонтировать.

Дополнительно к ним две пластины под 2.5 накопители. Для них доступны места установки на обратной стороне стойки материнской платы или на Г-образной стенке.

Такое разграничение пространства в XPG INVADER упрощает организацию аккуратной укладки кабелей. Большая часть будет скрыта. Для подвода доступен продольный вырез справа с закрывающим козырьком и несколько окошек по периметру. Из упрощений – они идут без резиновых клапанов.

Сборка

Традиционный набор кабелей, дополнен линией питания на подсветку с SATA. Входящим ARGB и выходной линией для подключения ARGB периферии.

Собиралась система на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Apex. Для процессора Intel Core i7-11700KF выбрана жидкостная система охлаждения с радиатором 360 мм.

Для установки охлаждения потребовался демонтаж стойки под жесткие диски. Как вариант, рассмотреть разделение радиатора и вентиляторов по двум сторонам фронтальной панели.

Собирать в нем систему удобно. Ко всем частям есть свободный доступ. Есть возможность гибкого подбора компонентов.

Deepcool CASTLE 360EX WHITE в XPG INVADER WHITE с Intel Core i7-11700KF

Итоги

Приведем данные по отводу тепла в условиях закрытого корпуса.XPG INVADER WHITE предлагает продуманную конструкцию, эффективную защиту от пыли, выверенный внешний вид со стенкой из закаленного стекла, возможность аккуратной укладки кабелей, совместимость с высоким башенным охлаждением, дополнительную боковую зону для радиатора, два вентилятора в комплекте, синхронизируемую и управляемую подсветку со встроенным контроллером. Из пожеланий: не помешает декоративная накладка в зоне стойки под диски для возможности аккуратного закрытия этой части перегородки при ее демонтаже. Если же учитывать стоимость, его можно смело отнести к категории лучшего выбора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".