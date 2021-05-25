Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res Audio

Не так давно в рамках игрового бренда XPG была представлена обновленная игровая гарнитура PRECOG. Новинкой стала XPG PRECOG ANALOG с поддержкой Hi-Res Audio. Для нее отмечается глубокий и читаемый басс, диапазон от 5 до 50 000 Гц, а также высокочувствительный микрофон.

Комплектация

Ее уже можно приобрести в России с рекомендованной стоимостью 9 900 рублей.Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в игровой стилистике. Здесь же отметка по Hi-Res Audio.

Внешний вид

Комплект включает съемный микрофон, документацию, разветвитель аудио, аналоговый кабель с блоком управления.Используется двухсоставное оголовье. Внешний контур из стальной проволоки с прорезиненной оплеткой.

Внутренний из экокожи с пенным наполнителем. По периметру аккуратный стежок красными нитками. Выбит логотип игрового бренда.

Такое исполнение конструкции для наушников оптимально. Оно практичное и долговечное. Не требуется вручную подбирать длину оголовья.

Чашки у XPG PRECOG ANALOG можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение и переноску. С учетом того, что тут 3.5 мм аудиоразъем они вполне могут рассматриваться для планшета, смартфона или носимой консоли Nintendo.

Форма чашек круглая. На внешней стороне интересный текстурный рисунок в виде ряда расположенных углублений с островком в центре.

Микрофон съемный, выполнен с гибкой ножкой. Капсюль с ветрозащитой. Можно будет подбирать положение.

Контур амбушюров выполнен из износоустойчивой экокожи. Часть контактирующая с ушами из ткани темно-серого цвета.

На нижней грани чашки аудиоразъем, USB-C и гнездо для микрофона. Применен съемный способ фиксации кабеля.

В комплекте идет мягкий кабель с защитной оплеткой. На нем зафиксирован пульт управления с барабаном регулировки громкости и механическим тумблером микрофона.

Этот кабель с 4-пиновым аудиоразъемом. Также предусмотрели разветвитель на раздельные аудиоканалы.

Тесты

USB-С не задействуется тем что идет в заводском комплекте. Владелец самостоятельно сможет докупить внешнюю звуковую карту с этим типом разъемом, как в оригинальной версии.Наушники используют универсальный способ подключения. Но стоит понимать, что общее качество звучания также будет влиять техническое оснащение источника звука. С хорошей звуковой картой можно заметно преобразить и раскрыть весь потенциал.

За воспроизведение в XPG PRECOG ANALOG отвечают гибридные динамики с расширенным диапазоном (5-50 000 Гц). Это два вида динамиков: динамические и электростатические. Как итог звук здесь детализированный. Живые и яркие басы, звонкие высокие частоте. Эффектно отрабатываются спецэффекты в фильмах и играх.

Настраивать звук можно будет с помощью ПО источника звука. Есть запас по громкости. Посторонних шумов замечено не было. Мы за время тестов использовали со смартфоном, ноутбуком и ПК. Отдельно проверяли работу, подключив к геймпаду Sony DualSense. Качество звука лучше чем у оригинальных наушников Sony.

Наушники не давят на голову. Уши обхватывают полностью. Поверхность амбушюров приятна тактильно. При эксплуатации в теплом помещении не было проблем с запотеванием. Съемные кабели, позволят провести замену при неаккуратном обращении.

Итоги

Оценить качество микрофона можно в отдельном ролике ниже.XPG PRECOG ANALOG – сбалансированная игровая гарнитура с расширенным диапазоном воспроизводимых частоты, сертификацией Hi-Res Audio и универсальным способом крепления. Эргономичная конструкция, надежное оголовье с авторегулировкой, чувствительный микрофон, съемные кабели, аккуратный внешний вид, возможность подключения звуковой карты через USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".