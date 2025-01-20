Реверсные вентиляторы с подсветкой. Обзор и тесты XPG VENTO R 120 ARGB

В сегменте корпусов получили распространение корпуса в формате «аквариума» с двумя или прозрачными стенками из стекла, в которых уделяется внимание внешнему виду и чаще всего выбираются компоненты с подсветкой. Изучаемые сегодня реверсные вентиляторы XPG VENTO R 120 ARGB в таких корпусах позволят организовать воздушный поток в обратном направлении и при этом они внешне не будут отличаться от обычных.

Комплектация

Поставляются в коробке красного цвета с изображением вентиляторов и данными по техническим характеристикам. Комплект включает три вентилятора, винты для радиатора, винты для корпуса, кабель для подключения подсветки и подачи питания.

Внешний вид

Как и рассмотренные ранее XPG VENTO 120 ARGB доступны в черном и белом вариантах исполнения. Рамка квадратной формы с толщиной 25 мм. Типоразмер 120 мм, на уголки нанесены антивибрационные накладки.

Лопасти и моторный блок из прозрачного пластика. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда. Можно обратить внимание, что в сравнение с обычными вентиляторами у них зеркально изменен угол изгиба лопастей.

Установлен гидродинамический подшипник с частотой вращения от 300 до 1600 оборотов в минуту.

Кабели, отходящие от вентиляторов XPG VENTO R 120 ARGB, а тут их два короткие, упрощая аккуратную укладку внутри корпуса. Каждый из них поддерживает возможность последовательного подключения в общую группу.

Один с 4-пиновым для подачи питания и регулировки оборотов, второй за подсветку. В комплекте есть кабели используемые для удлинения.

Подсвечивается вся рабочая часть. Это ARGB с возможностью синхронизации с остальными компонентами. В отличие от обычных, которые переворачивают для изменения направления потока здесь, не ухудшается внешний вид.

Тесты

Замер уровня шума на 900 оборотах в минуту на расстоянии 30 сантиметров.

На максимальных 1600 оборотах в минуту.

Итоги

XPG VENTO R 120 ARGB – реверсные вентиляторы с высоким ресурсом службы, адресной подсветкой и возможностью аккуратной укладки в корпусе.