Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой

Еще с появление первого Xiaomi Mi Band многие ждали то время, когда умный браслет оснастят чипом для бесконтактной оплаты. Этот момент наконец настал в лице обновленного Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Так как до этого мы проводили тестирование предыдущей модели Mi Band 4, то в данном обзоре подробно расскажем о всех их конструкторских особенностях и, конечно же, о том, как пользоваться бесконтактной оплатой.

Комплектация

Xiaomi Mi Band 4 NFC поставляется в небольшой коробке. Внутри нее находится зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.

Внешний вид

Xiaomi Mi Band 4 NFC по сравнению с обычной версией имеет ровно тот же самый дизайн, но все же есть один элемент, по которому их можно друг от друга отличить. У первого подоконная кнопка выполнена в виде круга, а у второго в форме перевернутой буквы U.

Силиконовый браслет у Mi Band 4 NFC также ничем не отличается от прошлой модели, поэтому их можно смело заказывать с AliExpress.

Снизу находится крепление под зарядное устройство и пульсометр. В приложении можно настроить частоту измерения пульсара с одной минуты до получаса.

Сам корпус защищен от попадания воды по стандарту 5 ATM (можно погружаться в воду до 50 метров).

Дисплей

Mi Band 4 NFC оснащен AMOLED-дисплеем на с диагональю 0,95 дюйма с разрешением 120x240 пикселей. Сверху он защищен закаленным 2.5D стеклом. Уровень яркости можно изменять в 5 степенях: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%. При его максимальном значении картинка будет читаемой даже вне помещения.

Первое подключение

Для первичной настройки браслета необходимо скачать приложение «Mi Fit» на смартфон. Теперь заходим в него переходим в раздел «Профиль» и нажимаем «Добавить устройство». Выбираем тип устройства и после этого начнется поиск, после которого Mi Band 4 NFC будет успешно добавлен.

Как расплатиться браслетом?

Так как данная технология смогла заработать благодаря сотрудничеству Xiaomi с Master Card, то и использовать можно только данный тип карт. Чтобы добавить свою банковскую карту нужно в приложении «Mi Fit» выбрать браслет Mi Band 4 NFC и в разделе «Банковская карта» заполнить свои данные. К слову, таким образом можно добавить до 6 карт.

Теперь когда вам надо будет расплатиться в самом браслете в нужно выбрать нужную карту в соответствующем разделе. Кстати при этом иметь при себе смартфон совсем необязательно.

Для большей безопасности на Mi Band 4 NFC можно установить четырехзначный пароль, состоящий только из цифр 1, 2, 3, 4. Больше символов просто физически не смогло быть поместиться на дисплее браслета.

На данный момент можно добавить карту следующих банков: Райффайзенбанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, ПСБ, Банком Русский Стандарт и Кредит Европа Банк.

Другие фишки Mi Band 4 NFC

В Mi Band 4 NFC различает 6 типов тренировок. Бег на улице, беговая дорожка, на велосипеде, ходьба, свободная и бассейн. Во время них измеряется время, пройденное расстояние в шагах и километрах, а также пульс.

Если на браслете сделать свайп вправо или влево, то откроется плеер. С помощью него можно переключать треки и регулировать уровень громкости. Кстати таким же образом можно переключать воспроизводимое видео с YouTube.

Анализ сна достаточно подробный. В приложении Mi Fit демонстрируется время каждого цикла сна, пробуждения и выставляется его общая оценка.

Также из интересного стоит выделить огромное количество всевозможных циферблатов под Mi Band 4 NFC. Их можно скачивать со сторонних приложения и при желании можно даже сделать свой собственный.

Время работы

Сильной стороной браслетов Mi Band всегда была их автономность. Mi Band 4 NFC не стал исключением, и от одного заряда он способен проработать до 20 дней. Естественно, результаты сильно зависят от условия условиях использования. У нас часы за две недели и вовсе разрядились только на половину.

Процесс зарядки через док-станцию недолгий и занимает около одного часа.

Итоги

Xiaomi Mi Band 4 NFC — стал первым в России умным браслетом с возможностью бесконтактной оплаты, которым удобно и быстро расплачиваться. По всем остальным параметрам это все тот же Mi Band 4 со всеми его плюсами: быстрый AMOLED-дисплей, защита от влаги 5 ATM, отличная автономность, точный шагомер, обилие различных циферблатов, шустрый пульсометр, наличие 6 спортивных режимов и многое другое. Из минусов же мы выделили не самое удобное крепление для зарядки.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Band 4 NFC.
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