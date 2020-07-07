Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой

Еще с появление первого Xiaomi Mi Band многие ждали то время, когда умный браслет оснастят чипом для бесконтактной оплаты. Этот момент наконец настал в лице обновленного Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Так как до этого мы проводили тестирование предыдущей модели Mi Band 4, то в данном обзоре подробно расскажем о всех их конструкторских особенностях и, конечно же, о том, как пользоваться бесконтактной оплатой.

Комплектация

Xiaomi Mi Band 4 NFC поставляется в небольшой коробке. Внутри нее находится зарядное устройство и инструкция по эксплуатации.

Внешний вид

Xiaomi Mi Band 4 NFC по сравнению с обычной версией имеет ровно тот же самый дизайн, но все же есть один элемент, по которому их можно друг от друга отличить. У первого подоконная кнопка выполнена в виде круга, а у второго в форме перевернутой буквы U.

Силиконовый браслет у Mi Band 4 NFC также ничем не отличается от прошлой модели, поэтому их можно смело заказывать с AliExpress.

Снизу находится крепление под зарядное устройство и пульсометр. В приложении можно настроить частоту измерения пульсара с одной минуты до получаса.

Сам корпус защищен от попадания воды по стандарту 5 ATM (можно погружаться в воду до 50 метров).

Дисплей

Mi Band 4 NFC оснащен AMOLED-дисплеем на с диагональю 0,95 дюйма с разрешением 120x240 пикселей. Сверху он защищен закаленным 2.5D стеклом. Уровень яркости можно изменять в 5 степенях: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%. При его максимальном значении картинка будет читаемой даже вне помещения.

Первое подключение

Для первичной настройки браслета необходимо скачать приложение «Mi Fit» на смартфон. Теперь заходим в него переходим в раздел «Профиль» и нажимаем «Добавить устройство». Выбираем тип устройства и после этого начнется поиск, после которого Mi Band 4 NFC будет успешно добавлен.

Как расплатиться браслетом?

Так как данная технология смогла заработать благодаря сотрудничеству Xiaomi с Master Card, то и использовать можно только данный тип карт. Чтобы добавить свою банковскую карту нужно в приложении «Mi Fit» выбрать браслет Mi Band 4 NFC и в разделе «Банковская карта» заполнить свои данные. К слову, таким образом можно добавить до 6 карт.

Теперь когда вам надо будет расплатиться в самом браслете в нужно выбрать нужную карту в соответствующем разделе. Кстати при этом иметь при себе смартфон совсем необязательно.

Для большей безопасности на Mi Band 4 NFC можно установить четырехзначный пароль, состоящий только из цифр 1, 2, 3, 4. Больше символов просто физически не смогло быть поместиться на дисплее браслета.

Другие фишки Mi Band 4 NFC

На данный момент можно добавить карту следующих банков: Райффайзенбанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, ПСБ, Банком Русский Стандарт и Кредит Европа Банк.В Mi Band 4 NFC различает 6 типов тренировок. Бег на улице, беговая дорожка, на велосипеде, ходьба, свободная и бассейн. Во время них измеряется время, пройденное расстояние в шагах и километрах, а также пульс.

Если на браслете сделать свайп вправо или влево, то откроется плеер. С помощью него можно переключать треки и регулировать уровень громкости. Кстати таким же образом можно переключать воспроизводимое видео с YouTube.

Анализ сна достаточно подробный. В приложении Mi Fit демонстрируется время каждого цикла сна, пробуждения и выставляется его общая оценка.

Также из интересного стоит выделить огромное количество всевозможных циферблатов под Mi Band 4 NFC. Их можно скачивать со сторонних приложения и при желании можно даже сделать свой собственный.

Время работы

Сильной стороной браслетов Mi Band всегда была их автономность. Mi Band 4 NFC не стал исключением, и от одного заряда он способен проработать до 20 дней. Естественно, результаты сильно зависят от условия условиях использования. У нас часы за две недели и вовсе разрядились только на половину.Процесс зарядки через док-станцию недолгий и занимает около одного часа.

Итоги

Xiaomi Mi Band 4 NFC — стал первым в России умным браслетом с возможностью бесконтактной оплаты, которым удобно и быстро расплачиваться. По всем остальным параметрам это все тот же Mi Band 4 со всеми его плюсами: быстрый AMOLED-дисплей, защита от влаги 5 ATM, отличная автономность, точный шагомер, обилие различных циферблатов, шустрый пульсометр, наличие 6 спортивных режимов и многое другое. Из минусов же мы выделили не самое удобное крепление для зарядки.