Обзор Xiaomi Mi Band 4. Лучший фитнес трекер до 2000 рублей?

Тестирование Xiaomi Mi Band 4 мы проводим через значительное время после его анонса и выхода на рынок. Само четвертое поколение начали использовать еще летом прошлого года. Тем не менее, актуальность этот браслет за это время не растерял и по-прежнему является одним из самых оптимальных вариантов в сегменте 2000 рублей среди носимых устройств, даже с учетом выхода большого количества решений конкурентов.

Xiaomi Mi Band 4 обзор

Браслет можно приобрести как с доставкой, он входит в актуальный таможенный лимит, так и в российских магазинах без ожидания. Мы собрали актуальные предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в симпатичную коробку с изображением браслета. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам. Комплект включает зарядный кабель, набор документации.

Внешний вид

От поколения к поколению внешний вид браслета меняется внешне только в мелких деталях. Это скорее косметические изменения, и эта консервативность оправдана.

Корпус в виде капсюля из черного глянцевого пластика. Xiaomi Mi Band 4 полностью избавились от выраженных углов в пользу плавности линий.

Используется защитное стекло. Как и ранее, оно довольно сильно подвержено загрязнению следами пальцев. Есть сенсорная зона.

С внутренней части контакты и группа датчиков. Сам корпус браслета защищен от попадания воды и влаги.

Как и ранее, для проведения сеанса зарядки требуется извлечение браслета из ремешка. Со временем это приводит к растягиванию браслета и необходимости его замены.

В комплекте идет ремешок из полиуретана. Сохранена совместимость с браслетами прошлого поколения. Сейчас доступно большое количество альтернативных вариантов.

Экран

В Xiaomi Mi Band 4 установлен 0.95-дюймовый AMOLED-дисплей. В отличие от смартфонов, здесь матрица без структуры PenTile. Разрешение 240 на 120 пикселей. Заметно увеличился уровень яркости. Появление цветного дисплея улучшило восприятие интерфейса.

Софт

Для взаимодействия и настройки браслета используется приложение Mi Fit с облачным хранением данных. После добавления проводится обновление прошивки. Добавляются первоначальные данные биометрии и желаемый уровень активности в течение дня.

В главном окне выводятся данные по весу, пульсу, времени сна и количеству пройденных шагов. Данные можно просмотреть в динамике. По шагам ведется учет в течение временного интервала.

Есть подробные графики и наглядные таблицы.

Для тренировок с пробежками и пешими прогулками ведется учет маршрута и пульса в ходе занятий.

Стимулирующие рейтинги. Внутренняя социальная сеть.

Набор циферблатов с цветными подложками и вариантами компоновки данных.

Проводится настройка детальных параметров работы. Ответ на входящий вызов, просмотр событий из приложений, будильник и напоминания о необходимости активности.

Автономность

С автономностью у Xiaomi Mi Band 4 все в порядке. При обычной эксплуатации с активным сканером сердечного ритма зарядка потребуется раз в 2-2.5 недели.

Тесты

Основной сценарий, под который заточен этот браслет, заключается в функции замера количества пройденных шагов в течение дня. С точностью во время прогулок и пробежек заметных расхождений не возникает. Но, как и ранее, в общую статистику в течение дня добавляются и «ложные» данные от движения рук и вибрации.

Из плюсов отмечу возможность синхронизации данных с Google Fit. В общее облако передаются данные не только по шагам, но и времени сна. Этим могут похвастать далеко не каждые часы на платформе Android Wear.

Итоги по Xiaomi Mi Band 4

Само управление с браслетом осуществляется свайпом с переключением экранов с данными: время, шаги, расстояние, управление плеером, уведомления, погода, калории, пульс. Запуск тренировок вручную. Сенсор на нажатия реагирует точно.Xiaomi Mi Band 4 – станет хорошим выбором при поиске шагомера с пульсометром, отличающимся длительным временем автономной работы и невысокой стоимостью. Цветной дисплея, простая смена ремешков, синхронизация с Google Fit, совместимость с iOS, защита корпуса от воды. Из проблем отметим подверженность к появлению царапин, невысокую точность замера шагов, необходимость извлечения из браслета для зарядки.