Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности

Не так давно мы проводили тестирование обновленного Xiaomi Mi Band 4 NFC , официально стартовавшего на российском рынке. Но примерно в это же время производитель выводит на глобальный рынок уже пятое поколение «народного браслета» Xiaomi Mi Band 5. Новинка получила AMOLED дисплей, поддержку виджетов, улучшенный способ зарядки, а также повышение точности определения пульса.

Xiaomi Mi Band 5 обзор

На момент выхода обзора в России официально продажи еще не стартовали, но это не помешало появлению в целом ряде магазинов.

Комплектация

Упакован в коробку с темным оформлением. Комплект включает зарядный кредл и набор документации.

Внешний вид

Вышел в нескольких цветовых расцветках. Но меняется только цвет ремешка. Как и ранее, доступен хороший выбор альтернативных вариантов.

Само крепление капсулы в ремешке стало плотнее. Основная часть его находится во внутренней части. Паз идет по всему периметру.

Риск потери в ходе эксплуатации должен быть уменьшен. Здесь же плюсом стал новый способ крепления. Больше нет необходимости извлекать его из ремешка для зарядки.

Кредл крепится при помощи магнитов к внутренней части корпуса. Подключается к USB.

На внутренней стороне помимо контактов находится оптический пульсометр. Корпус у Xiaomi Mi Band 5, как и ранее защищен от попадания влаги.

Экран

Выполнен из пластика. Лицевая панель с закруглением по периметру. Вес легкий. Визуальных отличий от четвертого поколения нет, с выключенным экраном они похожи.Серьезные изменения коснулись дисплея. Тут установлена AMOLED матрица. Диагональ 1.1 дюйма. Повышен уровень яркости. Изображение хорошо читается под солнечными лучами. Разрешение 126 на 294 пикселей. Помещается больше информации при сопоставимых габаритах самого корпуса.

Софт

Для синхронизации используется приложение Mi Fit. При первой синхронизации проводится актуализация прошивки.

Предлагается хороший выбор дисплеев. Информативность действительно стала лучше в сравнение с Xiaomi Mi Band 4.

Главный экран содержит информацию по активности. Здесь можно будет просмотреть детальную статистику.

Возможность делиться результатами с друзьями.

Экран с детальными настройками по устройству и приложению.

Обратите внимание на включение вывода уведомлений. По умолчанию они отключены и требуют добавления прав на получение данных.

Интерфейс

Предлагаются разные типы тренировок.Хорошо проработан дефолтный дисплей в Xiaomi Mi Band 5. Сам пользователь сможет дополнить нужной информацией.

Боковые экраны можно настроить, самостоятельно задав приоритет вывода в приложении.

Отдельная вкладка с выводом уведомлений. Ответить на них возможности нет.

С меню можно получить доступ к управлению музыкой, камерой и запустить тренировки.

Запуск пульсометра. Здесь он стал точнее.

Автономность

Итоги по Xiaomi Mi Band 5

Время автономной работы уменьшилось, вместе с емкостью аккумулятора. При работающих уведомлениях и высокой яркости экрана хватает примерно на 10 дней работы. За счет ряда упрощений можно продлить до двух недель.Xiaomi Mi Band 5 предлагает своему владельцу информативный дисплей с увеличенной диагональю и яркостью, удобный способ зарядки и новые набор экранов оформления. Пульсометр с повышенной точностью, набор тренировок под разные активности, возможность смены ремешков. Не устроить могут уменьшенное время автономной работы. Отдельно отметим отсутствие NFC, ожидаемо эта версия выйдет в России заметно позже.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".