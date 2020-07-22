Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности

Не так давно мы проводили тестирование обновленного Xiaomi Mi Band 4 NFC, официально стартовавшего на российском рынке. Но примерно в это же время производитель выводит на глобальный рынок уже пятое поколение «народного браслета» Xiaomi Mi Band 5. Новинка получила AMOLED дисплей, поддержку виджетов, улучшенный способ зарядки, а также повышение точности определения пульса.

Xiaomi Mi Band 5

На момент выхода обзора в России официально продажи еще не стартовали, но это не помешало появлению в целом ряде магазинов.

Xiaomi Mi Band 5 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с темным оформлением. Комплект включает зарядный кредл и набор документации.

Xiaomi Mi Band 5

Внешний вид

Вышел в нескольких цветовых расцветках. Но меняется только цвет ремешка. Как и ранее, доступен хороший выбор альтернативных вариантов.

Xiaomi Mi Band 5

Само крепление капсулы в ремешке стало плотнее. Основная часть его находится во внутренней части. Паз идет по всему периметру.

Xiaomi Mi Band 5

Риск потери в ходе эксплуатации должен быть уменьшен. Здесь же плюсом стал новый способ крепления. Больше нет необходимости извлекать его из ремешка для зарядки.

Xiaomi Mi Band 5

Кредл крепится при помощи магнитов к внутренней части корпуса. Подключается к USB.

Xiaomi Mi Band 5

На внутренней стороне помимо контактов находится оптический пульсометр. Корпус у Xiaomi Mi Band 5, как и ранее защищен от попадания влаги.

Xiaomi Mi Band 5

Выполнен из пластика. Лицевая панель с закруглением по периметру. Вес легкий. Визуальных отличий от четвертого поколения нет, с выключенным экраном они похожи.

Экран

Серьезные изменения коснулись дисплея. Тут установлена AMOLED матрица. Диагональ 1.1 дюйма. Повышен уровень яркости. Изображение хорошо читается под солнечными лучами. Разрешение 126 на 294 пикселей. Помещается больше информации при сопоставимых габаритах самого корпуса.

Xiaomi Mi Band 5

Софт

Для синхронизации используется приложение Mi Fit. При первой синхронизации проводится актуализация прошивки.

Xiaomi Mi Band 5

Предлагается хороший выбор дисплеев. Информативность действительно стала лучше в сравнение с Xiaomi Mi Band 4.

Xiaomi Mi Band 5

Главный экран содержит информацию по активности. Здесь можно будет просмотреть детальную статистику.

Xiaomi Mi Band 5

Возможность делиться результатами с друзьями.

Xiaomi Mi Band 5

Экран с детальными настройками по устройству и приложению.

Xiaomi Mi Band 5

Обратите внимание на включение вывода уведомлений. По умолчанию они отключены и требуют добавления прав на получение данных.

Xiaomi Mi Band 5

Предлагаются разные типы тренировок.

Интерфейс

Хорошо проработан дефолтный дисплей в Xiaomi Mi Band 5. Сам пользователь сможет дополнить нужной информацией.

Xiaomi Mi Band 5

Боковые экраны можно настроить, самостоятельно задав приоритет вывода в приложении.

Xiaomi Mi Band 5

Отдельная вкладка с выводом уведомлений. Ответить на них возможности нет.

Xiaomi Mi Band 5

С меню можно получить доступ к управлению музыкой, камерой и запустить тренировки.

Xiaomi Mi Band 5

Запуск пульсометра. Здесь он стал точнее.

Xiaomi Mi Band 5

Автономность

Время автономной работы уменьшилось, вместе с емкостью аккумулятора. При работающих уведомлениях и высокой яркости экрана хватает примерно на 10 дней работы. За счет ряда упрощений можно продлить до двух недель.

Итоги по Xiaomi Mi Band 5

Золото. Выбор редакции MegaObzorXiaomi Mi Band 5 предлагает своему владельцу информативный дисплей с увеличенной диагональю и яркостью, удобный способ зарядки и новые набор экранов оформления. Пульсометр с повышенной точностью, набор тренировок под разные активности, возможность смены ремешков. Не устроить могут уменьшенное время автономной работы. Отдельно отметим отсутствие NFC, ожидаемо эта версия выйдет в России заметно позже.
Xiaomi Mi Band 5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Band 5
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