Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 Гц

В рамках «Лаборатории» мы детально тестировали игровой монитор Xiaomi Mi Surface Display 34 с разрешением WQHD и диагональю 34 дюйма. В линейку моделей также входит Xiaomi Mi Gaming Display 27 с 2К разрешением и частотой обновления 165 Гц. Сегодня поделимся опытом его эксплуатации.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Приобрести его можно в российских магазинах со средней стоимостью 28 000 рублей.

Xiaomi Mi Gaming Display 27 обзор

Комплектация

Включает основание подставки, колонку, силовой кабель с китайской вилкой, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, шестигранные стержни для кронштейна, документацию.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Внешний вид

Перед началом эксплуатации требуется определиться со способом установки. Это может быть VESA-совместимый кронштейн. Под него необходимо предварительно зафиксировать стержни.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Без дополнительных трат используется комплектная подставка. Собирается она без использования инструментов.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Выглядит стильно, вообще в целом оценивая внешний вид, эта модель выделяется среди игровых решений отсутствием броских элементов.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Стоит на основании устойчиво. Подставка поддерживает изменение высоты расположения и угла наклона панели. Перевод в портретный режим.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

В основе используется пластик с матовым покрытием. В ходе эксплуатации не подвержен загрязнению следами пальцев.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Управляется при помощи пяти механических клавиш. Разобраться с управлением будет несложно.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Для обеспечения аккуратного кабель-менеджмента у Xiaomi Mi Gaming Display 27 есть съемная крышка с магнитным креплением.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Ставится она в районе панели портов ввода/вывода. Доступны у монитора два HDMI, один DisplayPort, USB-вход, гнездо питания.

Xiaomi Mi Gaming Display 27

После подключения все интерфейсные и питающие кабели собираются в общий пучок в вырезе на стойке подставки.

Тесты

Установлена матрица IPS с частотой обновления 165 Гц. Это максимальная частота, нативная – 144 Гц. Разрешение 2560×1440 пикселей с диагональю 27 дюймов. Соотношение сторон 21:9.

Углы обзора у Xiaomi Mi Gaming Display 27 широкие. Повышенная четкость при таких габаритах. В играх отметим отсутствие смазанных деталей. Подходит для шутеров и динамичных игр.

Поддерживается HDR. Максимальный уровень яркости у него на уровне 400 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади.

Хорошо себя показал при выполнении типовых рабочих задач. Мы использовали для монтажа видеороликов и обработки снимков.

Яркость максимальная

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Xiaomi Mi Gaming Display 27 - 401 cd/m2

Яркость минимальная

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Xiaomi Mi Gaming Display 27 - 0.39 cd/m2

Температура цвета

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Xiaomi Mi Gaming Display 27 – 6890K

Задержка Xiaomi Mi Gaming Display 27

Xiaomi Mi Gaming Display 27

Задержка, светлые тона – 4.2ms
Задержка, темные тона – 12.1ms

Итоги

Xiaomi Mi Gaming Display 27 – игровой монитор с QHD-разрешением. Его ключевой особенностью стала 27-дюймовая IPS-матрица с быстрым откликом и частотой обновления 165 Гц. Высокая яркость, хороший набор портов ввода, равномерная подсветка, эргономичная подставка, строгий внешний вид. Главным недостатком является отсутствие по нему внятной сервисной поддержки на территории России.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Gaming Display 27
Lenovo YOGA Pad Pro имеет уникальные фун...
Lenovo — одно из оставшихся громких имен на рынке Android-планшетов, ведь большинство брендов уже давно у...
Honor 50 Pro+ получит 120-Гц дисплей...
Сетевые источники поделились подробностями о флагманских смартфонах серии Honor 50, выход которой ожидает...
Планшет Lenovo Tab M10 получит поддержку...
В базе данных Google Play Console и бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете с кодовым наимен...
ASUS ZenFone 7/7 Pro получит стабильное ...
Компания ASUS выпустила стабильную версию обновления для своих смартфонов ZenFone 7 и 7 Pro. ...
Xiaomi представила подставку для беспров...
Китайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представл...
Новый планшет Xiaomi получат поддержку к...
Китайская компания Xiaomi готовится выпустить на рынок свои новые планшеты после долго застоя. Теперь поя...
Motorola планирует выпустить смартфоны M...
Компания Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60. Оба телефона будут оснащены д...
Представлен робот-пылесос Midea M7 Pro...
Midea Group, китайская компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor