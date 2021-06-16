Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 Гц

Приобрести его можно в российских магазинах со средней стоимостью 28 000 рублей.
Xiaomi Mi Gaming Display 27 обзор
КомплектацияВключает основание подставки, колонку, силовой кабель с китайской вилкой, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, шестигранные стержни для кронштейна, документацию.
Внешний видПеред началом эксплуатации требуется определиться со способом установки. Это может быть VESA-совместимый кронштейн. Под него необходимо предварительно зафиксировать стержни.
Без дополнительных трат используется комплектная подставка. Собирается она без использования инструментов.
Выглядит стильно, вообще в целом оценивая внешний вид, эта модель выделяется среди игровых решений отсутствием броских элементов.
Стоит на основании устойчиво. Подставка поддерживает изменение высоты расположения и угла наклона панели. Перевод в портретный режим.
В основе используется пластик с матовым покрытием. В ходе эксплуатации не подвержен загрязнению следами пальцев.
Управляется при помощи пяти механических клавиш. Разобраться с управлением будет несложно.
Для обеспечения аккуратного кабель-менеджмента у Xiaomi Mi Gaming Display 27 есть съемная крышка с магнитным креплением.
Ставится она в районе панели портов ввода/вывода. Доступны у монитора два HDMI, один DisplayPort, USB-вход, гнездо питания.
После подключения все интерфейсные и питающие кабели собираются в общий пучок в вырезе на стойке подставки.
ТестыУстановлена матрица IPS с частотой обновления 165 Гц. Это максимальная частота, нативная – 144 Гц. Разрешение 2560×1440 пикселей с диагональю 27 дюймов. Соотношение сторон 21:9.
Углы обзора у Xiaomi Mi Gaming Display 27 широкие. Повышенная четкость при таких габаритах. В играх отметим отсутствие смазанных деталей. Подходит для шутеров и динамичных игр.
Поддерживается HDR. Максимальный уровень яркости у него на уровне 400 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади.
Хорошо себя показал при выполнении типовых рабочих задач. Мы использовали для монтажа видеороликов и обработки снимков.
Яркость максимальная
Xiaomi Mi Gaming Display 27 - 401 cd/m2
Яркость минимальная
Xiaomi Mi Gaming Display 27 - 0.39 cd/m2
Температура цвета
Xiaomi Mi Gaming Display 27 – 6890K
Задержка Xiaomi Mi Gaming Display 27
Задержка, светлые тона – 4.2ms
Задержка, темные тона – 12.1ms