Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 Гц

В рамках «Лаборатории» мы детально тестировали игровой монитор Xiaomi Mi Surface Display 34 с разрешением WQHD и диагональю 34 дюйма. В линейку моделей также входит Xiaomi Mi Gaming Display 27 с 2К разрешением и частотой обновления 165 Гц. Сегодня поделимся опытом его эксплуатации.

Xiaomi Mi Gaming Display 27 обзор

Комплектация

Приобрести его можно в российских магазинах со средней стоимостью 28 000 рублей.Включает основание подставки, колонку, силовой кабель с китайской вилкой, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, шестигранные стержни для кронштейна, документацию.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации требуется определиться со способом установки. Это может быть VESA-совместимый кронштейн. Под него необходимо предварительно зафиксировать стержни.

Без дополнительных трат используется комплектная подставка. Собирается она без использования инструментов.

Выглядит стильно, вообще в целом оценивая внешний вид, эта модель выделяется среди игровых решений отсутствием броских элементов.

Стоит на основании устойчиво. Подставка поддерживает изменение высоты расположения и угла наклона панели. Перевод в портретный режим.

В основе используется пластик с матовым покрытием. В ходе эксплуатации не подвержен загрязнению следами пальцев.

Управляется при помощи пяти механических клавиш. Разобраться с управлением будет несложно.

Для обеспечения аккуратного кабель-менеджмента у Xiaomi Mi Gaming Display 27 есть съемная крышка с магнитным креплением.

Ставится она в районе панели портов ввода/вывода. Доступны у монитора два HDMI, один DisplayPort, USB-вход, гнездо питания.

Тесты

После подключения все интерфейсные и питающие кабели собираются в общий пучок в вырезе на стойке подставки.Установлена матрица IPS с частотой обновления 165 Гц. Это максимальная частота, нативная – 144 Гц. Разрешение 2560×1440 пикселей с диагональю 27 дюймов. Соотношение сторон 21:9.

Углы обзора у Xiaomi Mi Gaming Display 27 широкие. Повышенная четкость при таких габаритах. В играх отметим отсутствие смазанных деталей. Подходит для шутеров и динамичных игр.

Поддерживается HDR. Максимальный уровень яркости у него на уровне 400 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади.

Яркость максимальная

Хорошо себя показал при выполнении типовых рабочих задач. Мы использовали для монтажа видеороликов и обработки снимков.

Яркость минимальная

Xiaomi Mi Gaming Display 27 - 401 cd/m2

Температура цвета

Xiaomi Mi Gaming Display 27 - 0.39 cd/m2

Задержка Xiaomi Mi Gaming Display 27

Xiaomi Mi Gaming Display 27 – 6890K

Итоги

Задержка, светлые тона – 4.2msЗадержка, темные тона – 12.1msXiaomi Mi Gaming Display 27 – игровой монитор с QHD-разрешением. Его ключевой особенностью стала 27-дюймовая IPS-матрица с быстрым откликом и частотой обновления 165 Гц. Высокая яркость, хороший набор портов ввода, равномерная подсветка, эргономичная подставка, строгий внешний вид. Главным недостатком является отсутствие по нему внятной сервисной поддержки на территории России.