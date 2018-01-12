Обзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфон

Комплектация

На данный момент времени Xiaomi Mi Mix 2 самый безработный смартфон в мире. Но чем пришлось пожертвовать для того, чтобы экран занимал 88% от передней панели и смогла ли Xiaomi сохранить остальные характеристики на должном уровне? Узнаем в этом обзоре.Xiaomi Mi Mix 2 поставляется в качественной коробке из черного картона. В комплект поставки вошел: блок питания на 2A, провод USB Type-C, переходник на 3,5 мм и добротный пластиковый чехол.

Дисплей

Тренд на безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18:9 зародился со времен Xiaomi Mi Mix первого поколения и сейчас только набирает обороты. Подобное решение позволяет умесить больший дисплей при меньших габаритах. Так у Xiaomi Mi Mix 2 имеет размеры сопоставимые с 5,5-дюймовым смартфоном.

Но у Xiaomi Mi Mix 2 как и у всех остальных смартфонов с соотношением сторон 18:9 имеется общий недостаток — обрезанное видео по бокам.

Касательно качества самого дисплея, то он необыкновенно хорош. Здесь установлена IPS матрица с разрешением 2160x1080 пикселей. Под любыми углами экран не выцветает, подсветка равномерная.

Внешний вид

Начнем с того, что в разработке дизайна Xiaomi Mi Mix 2 приложил руку Филипп Старк — известный на весь мир промышленный дизайнер. Внешний вид получился нетипичным для устройств Xiaomi, но это только плюс. Выглядит крайне свежо!

Рамка смартфона изготовлена из стали. Задняя же панель выполнена из керамики, которая примерно десять раз прочнее обычного стекла. Это значит, что вероятность разбить заднюю крышку при падении ощутимо ниже. В целом, задняя сторона самая привлекательная. Но в данном случае за красиво переливающуюся на свете заднюю крышку приходится расплачиваться разводами от пальцев. Поэтому стоит прикупить тряпочку для протирки.

Дополнительным элементом роскоши стало золотое кольцо вокруг камеры в 18 карат. Смартфон настолько качественно собран, что в руках ощущается как массивный кусок металла. Кстати его вес составляет 185 грамм.

Как и во всех современных флагманах у Xiaomi Mi Mix 2 отсутствует разъем для наушников. Как альтернативу можно воспользоваться переходником, который идет в комплекте. А вообще всем уже пора переходить на беспроводные решения.

Тестирование

Xiaomi Mi Mix 2 получил очень серьезную начинку: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, графический чип Adreno 540, 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней памяти. Смартфон прошел тестирование в синтетических тестах AnTuTu Benchmark и GeekBench. Результаты поистине флагманские:Касательно работы устройства в жизни, то здесь опять же нет вопросов. Интерфейс работает плавно, без намеков на торможения. Наш экземпляр работает на Android 7.1.1 с установленной оболочкой MIUI 9.1.2.

На задней панели установлен сканер отпечатка пальцев. На моей памяти он является самым быстрым. Распределение отпечатки проходить за доли секунды, а количество неверных распознаваний сводится к нулю. По своей быстроте он даст фору технологии FaceID в iPhone X.

Камера

Звук через динамики здесь неплохой. Правда на максимальной громкости появляются похрипывания, хотя данный нюанс заметит еще не каждый пользователь.Основная модуль камеры Sony IMX386 на 12 мегапикселей при дневном свете делает неплохие кадры. В темное время суток кадры получаются заметно хуже:

С фронтальной камерой дела обстоят не так хорошо. Для достижения минимальный рамок было принятого решение переместить фронтальную камеру на правый нижний угол, поэтому каждый раз, чтобы сделать селфи или поговорить по скайпу вам придется переворачивать смартфон. Но помимо расположения камеры оказалось неудачным и качество снимков. Здесь оно на уровне бюджетный смартфонов.

Аккумулятор

Аккумулятор имеет емкость в 3400 мА*ч. Его хватает на целый день активного использования: утром снял с зарядки и в глубокой ночи снова поставил. По факту это 5-6 часов работы экраны. Менее активным пользователям его может хватить и на полтора два дня. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, позволяющая зарядить смартфон с нуля за полтора часа.

Итоги

По результатам тестирования Xiaomi Mi Mix 2 показал себя как отличный аппарат с флагманскими характеристиками. Его плюсами является безрамочный дисплей с отличной матрицей, мощный процессор Snapdragon 835, 6 Бай оперативной памяти и превосходный внешний вид. Единственным минусом является основная и фронтальная камера. На данный момент Xiaomi Mi Mix 2 можно назвать самым сбалансированным безрамочным смартфоном по соотношению цена качество, ведь его цена стартует всего от 30 000 рублей.