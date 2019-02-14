Обзор Xiaomi Mi8 Lite 4/64GB. Лучший смартфон до 16000 рублей?

2019-02-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi8 Lite; [71]
В прошлом году мы проводили детальное тестирование флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 и его модификацию Xiaomi Mi8 Pro. Сегодня в центре внимания будет упрощенная версия Xiaomi Mi8 Lite, отличием которой стали пластиковый корпус, дисплей IPS против AMOLED, процессор Snapdragon 660 против 845, отсутствие NFC и инфракрасного сканера распознавания лица, меньшее разрешение основной камеры и уменьшенная емкость аккумулятора.

Xiaomi Mi8 Lite

Смартфон находится в широком доступе в официальной российской рознице. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Xiaomi Mi8 Lite обзор

Комплектация

Покупатель получает смартфон в стильно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает силиконовый защитный бампер, переходник на аудиоразъем, USB-кабель, зарядное устройство Quick Charge 3.0, гарантийный талон и руководство пользователя.

Xiaomi Mi8 Lite

Внешний вид

В отличие от флагмана, в Xiaomi Mi8 Lite в основе корпуса используется пластик. Визуально выглядит эффектно, собран добротно.

Xiaomi Mi8 Lite

В комплекте есть темный силиконовый защитный бампер, его установка может быть полезна для скрытия и защиты, выступающей за пределы корпуса камеры.

Xiaomi Mi8 Lite

На задней крышке также находятся светодиодная вспышка и активная зона сканера отпечатка пальца. По скорости срабатывания он не уступает флагману.

Xiaomi Mi8 Lite

По центру нижней рамки разъем USB Type-C, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, за которыми находятся динамик и микрофон.

Xiaomi Mi8 Lite

Слева гибридный лоток под две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти формата microSD.

Xiaomi Mi8 Lite

С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход кнопок ровный, нажимаются с небольшим усилием.

Xiaomi Mi8 Lite

Смартфоном удобно управлять одной рукой. Из рук не выскальзывает.

Xiaomi Mi8 Lite

Лицевая сторона Xiaomi Mi8 Lite защищена стеклом с эффектом 2.5D. Сенсорные кнопки реализованы программно.

Xiaomi Mi8 Lite

Сверху выступ, на котором находятся решетка разговорного динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

Xiaomi Mi8 Lite

Экран

Xiaomi Mi8 Lite

Изображение выводится на 6.26-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2280 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19:9. Экран порадовал, высокая яркость и контрастность, широкие углы обзора и равномерная подсветка по всей площади. В настройках можно изменять цветовой тон и включать режим чтения. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Xiaomi Mi8 Lite

Начинка

На борту восьмиядерный процессор Snapdragon 660. Уровень быстродействия ожидаемо ниже, чем у флагманов, но и его тут хватает для ресурсоемких игр и приложений. Мы играли в PUBG, World of Tanks Blitz, Asphalt 9. Есть версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. 64 и 128 Гбайт внутренней памяти для хранения данных.

Xiaomi Mi8 LiteXiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 LiteXiaomi Mi8 Lite

Связь

LTE Bands 1,3,5,7,8,34,38-41. SIM-карты российских операторов работали корректно, скорость загрузки файлов высокая. Модуль Wi-Fi работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой A2DP. GPS демонстрирует высокую точность и быструю скорость поиска спутников.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора уменьшилась на 50 мАч. Также вместо Qucik Charge 4.0 тут Charge 3.0. Его хватает примерно на полтора дня. В максимальной нагрузке около 6 часов работы с максимальной яркостью экрана. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит чуть менее 2 часов.

Xiaomi Mi8 Lite

Камера

В Xiaomi Mi8 Lite используется двойная камера с разрешением 12 и 5 Мп. Фронтальная камера с матрицей Sony IMX 576 с разрешением 24 Мп. Поддерживается размытие фона и выбор точки фокусировки.

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

Компания уделяет большое внимание качеству съемки. Снимки получаются четкими и резкими.

Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть режим слоу-мо со скоростью 960 кадров в секунду.

Софт

Предустановлена международная прошивка с интерфейсом MIUI 10. Смартфон регулярно получает обновления. В память добавлен ряд дополнительных приложений, часть из которых может быть удалена без root-доступа. Хорошие возможности кастомизации.

Итоги по Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite выступает одним из лучших вариантов в среднем ценовом сегменте, предлагая высокий уровень быстродействия, качественный экран, добротную основную и фронтальную камеру, сканер отпечатка пальца и комплектный защитный бампер. Не устроить могут дополнительные приложения в памяти и отсутствие бесконтактных платежей.

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