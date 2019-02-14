Обзор Xiaomi Mi8 Lite 4/64GB. Лучший смартфон до 16000 рублей?

В прошлом году мы проводили детальное тестирование флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 и его модификацию Xiaomi Mi8 Pro. Сегодня в центре внимания будет упрощенная версия Xiaomi Mi8 Lite, отличием которой стали пластиковый корпус, дисплей IPS против AMOLED, процессор Snapdragon 660 против 845, отсутствие NFC и инфракрасного сканера распознавания лица, меньшее разрешение основной камеры и уменьшенная емкость аккумулятора.

Xiaomi Mi8 Lite обзор

Смартфон находится в широком доступе в официальной российской рознице. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает смартфон в стильно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает силиконовый защитный бампер, переходник на аудиоразъем, USB-кабель, зарядное устройство Quick Charge 3.0, гарантийный талон и руководство пользователя.

Внешний вид

В отличие от флагмана, в Xiaomi Mi8 Lite в основе корпуса используется пластик. Визуально выглядит эффектно, собран добротно.

В комплекте есть темный силиконовый защитный бампер, его установка может быть полезна для скрытия и защиты, выступающей за пределы корпуса камеры.

На задней крышке также находятся светодиодная вспышка и активная зона сканера отпечатка пальца. По скорости срабатывания он не уступает флагману.

По центру нижней рамки разъем USB Type-C, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, за которыми находятся динамик и микрофон.

Слева гибридный лоток под две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти формата microSD.

С противоположной стороны кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход кнопок ровный, нажимаются с небольшим усилием.

Смартфоном удобно управлять одной рукой. Из рук не выскальзывает.

Лицевая сторона Xiaomi Mi8 Lite защищена стеклом с эффектом 2.5D. Сенсорные кнопки реализованы программно.

Сверху выступ, на котором находятся решетка разговорного динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

Экран

Изображение выводится на 6.26-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2280 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19:9. Экран порадовал, высокая яркость и контрастность, широкие углы обзора и равномерная подсветка по всей площади. В настройках можно изменять цветовой тон и включать режим чтения. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

На борту восьмиядерный процессор Snapdragon 660. Уровень быстродействия ожидаемо ниже, чем у флагманов, но и его тут хватает для ресурсоемких игр и приложений. Мы играли в PUBG, World of Tanks Blitz, Asphalt 9. Есть версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. 64 и 128 Гбайт внутренней памяти для хранения данных.

Связь

Аккумулятор

LTE Bands 1,3,5,7,8,34,38-41. SIM-карты российских операторов работали корректно, скорость загрузки файлов высокая. Модуль Wi-Fi работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 5.0 с поддержкой A2DP. GPS демонстрирует высокую точность и быструю скорость поиска спутников.Емкость аккумулятора уменьшилась на 50 мАч. Также вместо Qucik Charge 4.0 тут Charge 3.0. Его хватает примерно на полтора дня. В максимальной нагрузке около 6 часов работы с максимальной яркостью экрана. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит чуть менее 2 часов.

Камера

В Xiaomi Mi8 Lite используется двойная камера с разрешением 12 и 5 Мп. Фронтальная камера с матрицей Sony IMX 576 с разрешением 24 Мп. Поддерживается размытие фона и выбор точки фокусировки.

Компания уделяет большое внимание качеству съемки. Снимки получаются четкими и резкими.

Софт

Максимальное разрешение съемки 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть режим слоу-мо со скоростью 960 кадров в секунду.Предустановлена международная прошивка с интерфейсом MIUI 10. Смартфон регулярно получает обновления. В память добавлен ряд дополнительных приложений, часть из которых может быть удалена без root-доступа. Хорошие возможности кастомизации.

Итоги по Xiaomi Mi8 Lite

Xiaomi Mi8 Lite выступает одним из лучших вариантов в среднем ценовом сегменте, предлагая высокий уровень быстродействия, качественный экран, добротную основную и фронтальную камеру, сканер отпечатка пальца и комплектный защитный бампер. Не устроить могут дополнительные приложения в памяти и отсутствие бесконтактных платежей.