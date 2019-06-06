Обзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагмана

2019-06-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi9 SE; [393]
Не так давно в России официально стартовали продажи Xiaomi Mi9 SE, компактной и упрощенной версии флагманского смартфона. Выпуск как упрощенной, так и улучшенной версии это политика, которой производитель придерживается в течение нескольких лет. Изучаем мы на примере глобальной версии, официально представленной на нашем рынке. Чем он отличается от рассмотренного ранее Xiaomi Mi9, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Xiaomi Mi9 SE

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Xiaomi Mi9 SE обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, кабель USB, скрепку для лотка, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Xiaomi Mi9 SE

Внешний вид

Xiaomi Mi9 SE стал заметно меньше. В целом сохранены узнаваемые черты флагмана с каплевидным вырезом в верхней части.

Xiaomi Mi9 SE

Лицевая сторона защищена стеклом с олеофобным покрытием. Разговорный динамик смещен к верхней грани.

Xiaomi Mi9 SE

Представлено несколько вариантов цветового исполнения: Lavender Violet, Ocean Blue и Piano Black.

Xiaomi Mi9 SE

Задняя крышка из стекла. Она «играет» при попадании лучей света. В версии Ocean Blue есть зеркальный эффект.

Xiaomi Mi9 SE

Слева расположен блок основной камеры выступает над плоскостью крышки. Тут три объектива и светодиодная вспышка.

Xiaomi Mi9 SE

Сканер отпечатка пальца расположен под дисплеем. Срабатывает точно и быстро. Визуально на экран выводится анимация.

Xiaomi Mi9 SE

На правом торце кнопка включения качелька регулировки громкости. Кнопки с коротким ходом, нажимаются с небольшим усилием.

Xiaomi Mi9 SE

В основе корпуса используется металлический каркас он дает хороший уровень жесткости. В руке смартфон лежит удобно.

Xiaomi Mi9 SE

Ожидаем, он не разборный пара SIM ставятся в выдвижной лоток. На нижем торце USB Type-C, микрофон и динамик.

Xiaomi Mi9 SE

Сверху ИК-порт с поддержкой управления бытовой техникой. Здесь же микрофон шумоподавления.

Xiaomi Mi9 SE

Экран

Xiaomi Mi9 SE

Изображение выводится на 5.97-дюймовый дисплей. Используется в Xiaomi Mi9 SE матрица Super AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19.5:9. Хороший запас по максимальной яркости, подсветка равномерна по всей площади. Цвета насыщенные и контрастные. Углы обзора широкие. Есть несколько вариантов настройки цветовой температуры. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Xiaomi Mi9 SE

Начинка

Изменения коснулись платформы. Вместо флагманского однокристального чипа выбор сделан в пользу 10-нм Qualcomm Snapdragon 712 с графикой Adreno 616. Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. По быстродействию он уступает флагманам 2018 года, но предлагает достаточный уровень производительности, позволяющий скоротать время в играх со сложной графикой. PUBG работает на высоких настройках графики.

Xiaomi Mi9 SEXiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SEXiaomi Mi9 SE

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со спектром используемых российскими операторами частот. Проблем с качеством приема в Xiaomi Mi9 SE не наблюдалось. Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD. Навигационный модуль с коротким временем на холодный старт. Есть бесконтактные платежи.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3070 мАч. Её хватает на весь рабочий день с традиционными сценариями эксплуатации. Поддерживается технология Quick Charge 3.0, восстанавливающая половину заряда уже в первые полчаса.

Камера

Установлен блок тройной камеры с 48 Мп матрицей Sony IMX586 f/1.8, широкоугольная 13 Мп матрица и 8 Мп телеобъектив. Упрощения коснулись двух последних блоков, основной же схож. Качество съемки отличное, автофокусировка работает быстро. Высокая детализация получаемых снимков. Двухкратное оптическое приближение. Приложение с хорошо знакомым набором опций.

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

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Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE

Фронтальная камера с разрешением 20 Мп диафрагма f/2.0. Видео пишутся в разрешении 4К.

Дневная съемка Xiaomi Mi9 SE

Ночная съемка Xiaomi Mi9 SE

Софт

Xiaomi Mi9 SE

На борту Xiaomi Mi9 SE операционная система Android 9 с оболочкой MIUI 10. В память предустановлено несколько партнерских программ, включая Яндекс. Доступны широкие возможности кастомизации. В отдельном представлении оболочка не нуждается, она хорошо известна пользователям.

Xiaomi Mi9 SE

Итоги по Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi9 SE позволит сэкономить при покупке смартфона с актуальным для 2019 года оснащением. Предлагаются ключевые особенности ранее выпущенного флагмана, отличия коснулись платформы, двух из трех модулей основной камеры и общих габаритов. Придраться можно к отсутствию беспроводной зарядки и аудиоразъема.

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