Сравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействия

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально сравним два смартфона Xiaomi Mi9 и OnePlus 6T. Один из них флагман 2018 года на базе процессора Snapdragon 845, второй не так давно стартовавший флагман 2019 года на базе процессора Snapdragon 855. В будущем после выхода OnePlus 7 будет проведено отдельное сводное тестирование. В рамках этого материала мы сравним уровни быстродействия и качество съемки, а также поговорим об общем опыте эксплуатации.

Сравнение Xiaomi Mi9 и OnePlus 6T. обзор и тест

Оба смартфона можно приобрести как в официальной российской рознице, так и с Aliexpress со схожей стоимостью.

Комплектация

Внешний вид

Общий комплект схож, он включает зарядное устройство, USB-кабель, силиконовый чехол, переходник на аудиоразъем и набор документации.Смартфоны OnePlus 6T и Xiaomi Mi9 доступны с разными объемами оперативной и встроенной памяти. Сравнительное тестирование проводилось с версиями 6/128GB.

Задняя крышка выполнена из защитного стекла с закругленными гранями. Оба подвержены загрязнению следами пальцев.

Эти модели также объединяет отсутствие поддержки проводных наушников. Предлагается использовать беспроводные модели или воспользоваться переходником.

На этом сходства не заканчиваются, в верхней зоне экрана каплевидный вырез.

В экран встроен дактилоскопический сенсор. Разницы в скорости срабатывания замечено не было.

У OnePlus 6T есть дополнительный переключатель режимов оповещения. Xiaomi Mi9 в свою очередь может похвастать наличием смарт-кнопки с возможностью настройки.

Экран

Используется Super AMOLED матрица с хорошим запасом по яркости. Визуальной разницы в контрастности, цветопередаче и резкости замечено не было.

Начинка

Выход платформы Snapdragon 855 поднял планку уровня быстродействия для смартфонов. В рамках этого теста можно видеть эту разницу с Snapdragon 845 в синтетических тестах. Но, как и годом ранее, даже флагманские смартфоны 2018 года обеспечивают достаточный уровень производительности, позволяя наслаждаться играми с высокими настройками графики. Такой расклад будет еще и в течение ближайших 1-2 лет. Это же касается и установленных модулей связи.

Камера

А вот с камерами все гораздо интереснее. Xiaomi Mi9 получил камеру с тремя модулями, один из которых идет с разрешением 48 Мп. OnePlus 6T идет с двойным модулем, один из которых 16 Мп. Предлагаем оценить снимки, сделанные в дневное время в одинаковых условиях.

Для ночного режима предлагается как автоматический режим, так и режим НОЧЬ.

Камера OnePlus 6T и Xiaomi Mi9: дневная съемка

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Предлагаем оценить качество съемки в дневное и ночное время.

Камера OnePlus 6T и Xiaomi Mi9: ночная съемка

Что выбрать - Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T?

Xiaomi Mi9 при сопоставимой стоимости построен на свежей платформе Snapdragon 855 предлагая запас по уровню производительности. OnePlus 6T несмотря на прошедшее время с момента выхода, по-прежнему справляется со всем кругом задач и отличается лучшими показателями автономной работы. Оценивая же качество съемки, явных преимуществ 48 Мп в сравнение с 16Мп замечено не было.