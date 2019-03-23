Сравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействия

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально сравним два смартфона Xiaomi Mi9 и OnePlus 6T. Один из них флагман 2018 года на базе процессора Snapdragon 845, второй не так давно стартовавший флагман 2019 года на базе процессора Snapdragon 855. В будущем после выхода OnePlus 7 будет проведено отдельное сводное тестирование. В рамках этого материала мы сравним уровни быстродействия и качество съемки, а также поговорим об общем опыте эксплуатации.
Оба смартфона можно приобрести как в официальной российской рознице, так и с Aliexpress со схожей стоимостью.
Сравнение Xiaomi Mi9 и OnePlus 6T. обзор и тест
КомплектацияОбщий комплект схож, он включает зарядное устройство, USB-кабель, силиконовый чехол, переходник на аудиоразъем и набор документации.
Внешний видСмартфоны OnePlus 6T и Xiaomi Mi9 доступны с разными объемами оперативной и встроенной памяти. Сравнительное тестирование проводилось с версиями 6/128GB.
Задняя крышка выполнена из защитного стекла с закругленными гранями. Оба подвержены загрязнению следами пальцев.
Эти модели также объединяет отсутствие поддержки проводных наушников. Предлагается использовать беспроводные модели или воспользоваться переходником.
На этом сходства не заканчиваются, в верхней зоне экрана каплевидный вырез.
В экран встроен дактилоскопический сенсор. Разницы в скорости срабатывания замечено не было.
У OnePlus 6T есть дополнительный переключатель режимов оповещения. Xiaomi Mi9 в свою очередь может похвастать наличием смарт-кнопки с возможностью настройки.
Экран
Используется Super AMOLED матрица с хорошим запасом по яркости. Визуальной разницы в контрастности, цветопередаче и резкости замечено не было.
НачинкаВыход платформы Snapdragon 855 поднял планку уровня быстродействия для смартфонов. В рамках этого теста можно видеть эту разницу с Snapdragon 845 в синтетических тестах. Но, как и годом ранее, даже флагманские смартфоны 2018 года обеспечивают достаточный уровень производительности, позволяя наслаждаться играми с высокими настройками графики. Такой расклад будет еще и в течение ближайших 1-2 лет. Это же касается и установленных модулей связи.
КамераА вот с камерами все гораздо интереснее. Xiaomi Mi9 получил камеру с тремя модулями, один из которых идет с разрешением 48 Мп. OnePlus 6T идет с двойным модулем, один из которых 16 Мп. Предлагаем оценить снимки, сделанные в дневное время в одинаковых условиях.
Для ночного режима предлагается как автоматический режим, так и режим НОЧЬ.
Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Предлагаем оценить качество съемки в дневное и ночное время.