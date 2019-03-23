Сравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействия

2019-03-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi9 6/128GB; [209]
Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально сравним два смартфона Xiaomi Mi9 и OnePlus 6T. Один из них флагман 2018 года на базе процессора Snapdragon 845, второй не так давно стартовавший флагман 2019 года на базе процессора Snapdragon 855. В будущем после выхода OnePlus 7 будет проведено отдельное сводное тестирование. В рамках этого материала мы сравним уровни быстродействия и качество съемки, а также поговорим об общем опыте эксплуатации.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Оба смартфона можно приобрести как в официальной российской рознице, так и с Aliexpress со схожей стоимостью.

Сравнение Xiaomi Mi9 и OnePlus 6T. обзор и тест

Комплектация

Общий комплект схож, он включает зарядное устройство, USB-кабель, силиконовый чехол, переходник на аудиоразъем и набор документации.

Внешний вид

Смартфоны OnePlus 6T и Xiaomi Mi9 доступны с разными объемами оперативной и встроенной памяти. Сравнительное тестирование проводилось с версиями 6/128GB.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Задняя крышка выполнена из защитного стекла с закругленными гранями. Оба подвержены загрязнению следами пальцев.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Эти модели также объединяет отсутствие поддержки проводных наушников. Предлагается использовать беспроводные модели или воспользоваться переходником.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

На этом сходства не заканчиваются, в верхней зоне экрана каплевидный вырез.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

В экран встроен дактилоскопический сенсор. Разницы в скорости срабатывания замечено не было.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

У OnePlus 6T есть дополнительный переключатель режимов оповещения. Xiaomi Mi9 в свою очередь может похвастать наличием смарт-кнопки с возможностью настройки.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Экран

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Используется Super AMOLED матрица с хорошим запасом по яркости. Визуальной разницы в контрастности, цветопередаче и резкости замечено не было.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Начинка

Выход платформы Snapdragon 855 поднял планку уровня быстродействия для смартфонов. В рамках этого теста можно видеть эту разницу с Snapdragon 845 в синтетических тестах. Но, как и годом ранее, даже флагманские смартфоны 2018 года обеспечивают достаточный уровень производительности, позволяя наслаждаться играми с высокими настройками графики. Такой расклад будет еще и в течение ближайших 1-2 лет. Это же касается и установленных модулей связи.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Камера

А вот с камерами все гораздо интереснее. Xiaomi Mi9 получил камеру с тремя модулями, один из которых идет с разрешением 48 Мп. OnePlus 6T идет с двойным модулем, один из которых 16 Мп. Предлагаем оценить снимки, сделанные в дневное время в одинаковых условиях.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Для ночного режима предлагается как автоматический режим, так и режим НОЧЬ.

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T

Видео пишутся в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Предлагаем оценить качество съемки в дневное и ночное время.

Камера OnePlus 6T и Xiaomi Mi9: дневная съемка

Камера OnePlus 6T и Xiaomi Mi9: ночная съемка

Что выбрать - Xiaomi Mi9 или OnePlus 6T?

Xiaomi Mi9 при сопоставимой стоимости построен на свежей платформе Snapdragon 855 предлагая запас по уровню производительности. OnePlus 6T несмотря на прошедшее время с момента выхода, по-прежнему справляется со всем кругом задач и отличается лучшими показателями автономной работы. Оценивая же качество съемки, явных преимуществ 48 Мп в сравнение с 16Мп замечено не было.

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Сравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействияСравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействия
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