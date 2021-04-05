Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?

Если первоначально смартфоны под брендом Pocophone были упрощенной версией флагманского Xiaomi Mi, то дальше с ростом стоимости платформы Qualcomm удерживать невысокий уровень цен стало невозможно, да и идея «убийцы флагмана» сейчас сошла на нет. Неудивительно, что в рамках этого бренда позже были представлены сразу несколько моделей, отличиями которых стала не только платформа, но и техническое оснащение. В целом же ориентированы они на тех, кто даже в ограниченном бюджете хочет получить продвинутый смартфон. Poco M3 находиться в этом же течении предложив трехмодульную камеру, NFC, емкий аккумулятор и FHD+ дисплей.

Xiaomi Poco M3

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость его в официальной рознице составляет 12 490 за версию 64 Гбайт и 13 490 за 128 Гбайт.

Xiaomi Poco M3 обзор

Комплектация

Упакован в коробку ярко-желтого цвета из плотного картона. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, различную документацию.

Xiaomi Poco M3

Внешний вид

Это неразборный моноблок. Помимо нейтрально черного, он есть в сочно-желтом и синем цветах.

Xiaomi Poco M3

В последних двух выглядит наиболее интересно. В отличие от большинства смартфонов тут отказались от проблемного глянца.

Xiaomi Poco M3

Задняя крышка с текстурой под кожу. Она приятна тактильно. С ней улучшена надежность хвата при размещении в руках. Не собираются следы пальцев.

Xiaomi Poco M3

И этот тот редкий современный телефон, который можно носить без чехла. Хотя силиконовый вариант изначально уже идет в комплекте.

Xiaomi Poco M3

В верхней зоне вдоль всей ширины островок с модулем камеры, состоящим из трех объективов и светодиодной вспышкой. Он не выступает заметно за пределы основной плоскости Poco M3.

Xiaomi Poco M3

На нижнем торце решетка динамика, микрофон и USB-C. Сверху дополнительный динамик, обеспечивающий стерео сцену.

Xiaomi Poco M3

Есть поддержка аудиоразъемов под колонки или наушники. Хотя сама проводная акустика сейчас уходит в прошлое. ИК-приемник, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ. Микрофон шумоподавления. С качеством передачи голоса у смартфона проблем нет.

Xiaomi Poco M3

Выдвижной лоток с тремя посадочными местами. Отдельные слоты под SIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.

Xiaomi Poco M3

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными углами по краям. Рамки вокруг дисплея узкие, в верхней зоне каплевидный вырез.

Xiaomi Poco M3

Кнопка включения у него интегрирована с зоной сканера отпечатка пальца. Такое расположение оптимально для разблокировки этим способом. Дополнительно есть Face Unlock со сканированием лица. Из элементов управления также присутствует регулятор громкости.

Xiaomi Poco M3

Экран

Оснащен Poco M3 дисплеем с диагональю 6.53 дюйма. Разрешение 1080х2340 пикселей. Соотношение сторон у него 16.5:9. Отметим высокий уровень яркости дисплея. Подсветка без засветов по периметру. С ним вполне можно будет работать и на улице.

Xiaomi Poco M3

Сам экран получил сертификаты Widevine L1 и TUV Rheinland. Низкий уровень вредного синего свечения и возможность просмотра фильмов в высоком качестве. Поддерживается темная тема оформления.

Xiaomi Poco M3

Несколько вариантов цветовой схемы. Насыщенные цвета или близкие к естественным.

Начинка

В качестве платформы для него выбран Qualcomm Snapdragon 662, выполненный по 11нм техпроцессу. Это весомое преимущество на фоне моделей в этом ценовом сегменте, чаще всего использующих более проблемный MediaTek.

Xiaomi Poco M3

Быстрая память LPDDR4X объемом 4 Гбайт. Выделено 64 или 128 Гбайт памяти типа UFS 2.2.

Xiaomi Poco M3

Как результат Poco M3 достаточно шустрый. Помимо плавной работы интерфейса, он позволял играть в 3D-игры.

Связь

Модуль NFC с бесконтактными платежами. LTE модуль со спектром частот российских операторов. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. GPS/ГЛОНАСС модуль продемонстрировал хорошую точность при эксплуатации в качестве навигатора.

Отдельно отметим, что встроенное приложение для звонков поддерживает запись разговоров.

Аккумулятор

Используется батарея с емкостью 6000 мАч. В смешанном сценарии эксплуатации она дает 11 часов работы при работе с максимальной яркостью дисплея. Повседневные сценарии позволяют не задумываться о зарядки в течение 2 дней. В комплекте со смартфоном идет быстрый зарядник, мощностью 22.5 Вт (максимально поддерживает 18 Вт). За час восстанавливает чуть больше половины заряда.

Xiaomi Poco M3

Камера

Основная камера включает три модуля: 48 МП, 2 МП и 2 МП. Два дополнительных выполняют функцию глубины и макро. Главный объектив состоит из шести линз с технологией объединения 4 пикселей в один.

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Приложение с широкими возможностями по настройке, творческими режимами и детальными настройками. Поддержан ряд трендов по съемке роликов для Stories или TikTok.

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

Снимки с хорошим уровнем детализации. Есть функции Al по обработке отснятых кадров.

Софт

Установлена актуальная версия операционной системы с оболочкой MIUI 12. Тут не стали «изобретать велосипед» используя уже проверенное решение от основных серий.

Xiaomi Poco M3

Хорошо оптимизирована. Большие возможности по кастомизации и достаточно хороший цикл обновлений. Но как и в более дешевых Redmi, тут продолжено злоупотребление с рекламой.

Xiaomi Poco M3

Рекламные вставки есть в шторке уведомлений и при запуске программ.

Итоги по Poco M3

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом текущего роста цен и общего анализа того что предлагается в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей, Poco M3 выступает довольно интересным вариантом. Высокий уровень быстродействия, качественный дисплей, добротная камера, емкий аккумулятор с длительным временем автономной работы, актуальное ПО, интересная текстура задней крышки. Минус тут касается рекламы в оболочке, хочется верить, что компания Xiaomi откажется от порочной практики с зарабатыванием дополнительной «копейки» на пользователях своих продуктов и не растеряет доверие поклонников или предложит хотя бы добровольный выбор отображения рекламы с возможностью купить дешевле.
Poco M3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Xiaomi Poco M3
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