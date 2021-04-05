Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость его в официальной рознице составляет 12 490 за версию 64 Гбайт и 13 490 за 128 Гбайт.
Xiaomi Poco M3 обзор
КомплектацияУпакован в коробку ярко-желтого цвета из плотного картона. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, различную документацию.
Внешний видЭто неразборный моноблок. Помимо нейтрально черного, он есть в сочно-желтом и синем цветах.
В последних двух выглядит наиболее интересно. В отличие от большинства смартфонов тут отказались от проблемного глянца.
Задняя крышка с текстурой под кожу. Она приятна тактильно. С ней улучшена надежность хвата при размещении в руках. Не собираются следы пальцев.
И этот тот редкий современный телефон, который можно носить без чехла. Хотя силиконовый вариант изначально уже идет в комплекте.
В верхней зоне вдоль всей ширины островок с модулем камеры, состоящим из трех объективов и светодиодной вспышкой. Он не выступает заметно за пределы основной плоскости Poco M3.
На нижнем торце решетка динамика, микрофон и USB-C. Сверху дополнительный динамик, обеспечивающий стерео сцену.
Есть поддержка аудиоразъемов под колонки или наушники. Хотя сама проводная акустика сейчас уходит в прошлое. ИК-приемник, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ. Микрофон шумоподавления. С качеством передачи голоса у смартфона проблем нет.
Выдвижной лоток с тремя посадочными местами. Отдельные слоты под SIM и карту памяти. Поддерживаются емкие накопители.
Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными углами по краям. Рамки вокруг дисплея узкие, в верхней зоне каплевидный вырез.
Кнопка включения у него интегрирована с зоной сканера отпечатка пальца. Такое расположение оптимально для разблокировки этим способом. Дополнительно есть Face Unlock со сканированием лица. Из элементов управления также присутствует регулятор громкости.
ЭкранОснащен Poco M3 дисплеем с диагональю 6.53 дюйма. Разрешение 1080х2340 пикселей. Соотношение сторон у него 16.5:9. Отметим высокий уровень яркости дисплея. Подсветка без засветов по периметру. С ним вполне можно будет работать и на улице.
Сам экран получил сертификаты Widevine L1 и TUV Rheinland. Низкий уровень вредного синего свечения и возможность просмотра фильмов в высоком качестве. Поддерживается темная тема оформления.
Несколько вариантов цветовой схемы. Насыщенные цвета или близкие к естественным.
НачинкаВ качестве платформы для него выбран Qualcomm Snapdragon 662, выполненный по 11нм техпроцессу. Это весомое преимущество на фоне моделей в этом ценовом сегменте, чаще всего использующих более проблемный MediaTek.
Быстрая память LPDDR4X объемом 4 Гбайт. Выделено 64 или 128 Гбайт памяти типа UFS 2.2.
Как результат Poco M3 достаточно шустрый. Помимо плавной работы интерфейса, он позволял играть в 3D-игры.
СвязьМодуль NFC с бесконтактными платежами. LTE модуль со спектром частот российских операторов. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. GPS/ГЛОНАСС модуль продемонстрировал хорошую точность при эксплуатации в качестве навигатора.
Отдельно отметим, что встроенное приложение для звонков поддерживает запись разговоров.
АккумуляторИспользуется батарея с емкостью 6000 мАч. В смешанном сценарии эксплуатации она дает 11 часов работы при работе с максимальной яркостью дисплея. Повседневные сценарии позволяют не задумываться о зарядки в течение 2 дней. В комплекте со смартфоном идет быстрый зарядник, мощностью 22.5 Вт (максимально поддерживает 18 Вт). За час восстанавливает чуть больше половины заряда.
КамераОсновная камера включает три модуля: 48 МП, 2 МП и 2 МП. Два дополнительных выполняют функцию глубины и макро. Главный объектив состоит из шести линз с технологией объединения 4 пикселей в один.
Приложение с широкими возможностями по настройке, творческими режимами и детальными настройками. Поддержан ряд трендов по съемке роликов для Stories или TikTok.
Снимки с хорошим уровнем детализации. Есть функции Al по обработке отснятых кадров.
СофтУстановлена актуальная версия операционной системы с оболочкой MIUI 12. Тут не стали «изобретать велосипед» используя уже проверенное решение от основных серий.
Хорошо оптимизирована. Большие возможности по кастомизации и достаточно хороший цикл обновлений. Но как и в более дешевых Redmi, тут продолжено злоупотребление с рекламой.
Рекламные вставки есть в шторке уведомлений и при запуске программ.
Итоги по Poco M3С учетом текущего роста цен и общего анализа того что предлагается в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей, Poco M3 выступает довольно интересным вариантом. Высокий уровень быстродействия, качественный дисплей, добротная камера, емкий аккумулятор с длительным временем автономной работы, актуальное ПО, интересная текстура задней крышки. Минус тут касается рекламы в оболочке, хочется верить, что компания Xiaomi откажется от порочной практики с зарабатыванием дополнительной «копейки» на пользователях своих продуктов и не растеряет доверие поклонников или предложит хотя бы добровольный выбор отображения рекламы с возможностью купить дешевле.
Poco M3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".