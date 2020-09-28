Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?

Не так давно в рамках лимитированной распродажи Xiaomi провели запуск смартфона Poco X3 NFC, ставшего первым на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 732G. Помимо этого новинка получила дисплей с диагональю 6.67 дюймов Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц.

Xiaomi Poco X3 NFC

Вышел в версиях 6/64 Гбайт и 6/128 Гбайт. В России сейчас доступны за 19 990 и 22 990 рублей. Для сравнения старший Xiaomi Mi POCO F2 Pro в официальном магазине предлагается за 47 990.

Xiaomi Poco X3 NFC обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел в черной и синих расцветках. На крышку по центру нанесена зона с рисунком и логотипом серии. Есть эффект градиента.

Xiaomi Poco X3 NFC

Крышка выполнена из пластика. Боковые грани закруглены. Корпус скользкий, эксплуатировать его без чехла рисковано. Он же позволит скрыть следы пальцев.

Xiaomi Poco X3 NFC

В верхней части расположен выступающий блок с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой. При размещении на спинке эта часть выступает точкой опоры.

Xiaomi Poco X3 NFC

Корпус у Poco X3 NFC неразборный. На левой грани находится гибридный лоток. В зависимости от задачи вторую SIM можно будет заменить на карту памяти.

Xiaomi Poco X3 NFC

Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. Она притоплена относительно боковой грани. Хорошо определяется слепым методом.

Xiaomi Poco X3 NFC

Такой способ разблокировки удобнее, чем отдельная зона на крышке и быстрее, чем интегрированные в экран решения в смартфонах близкого ценового сегмента.

Xiaomi Poco X3 NFC

Сохранена поддержка проводных наушников. Рядом с аудиоразъемом находится USB Type-C.

Xiaomi Poco X3 NFC

Телефон можно будет использовать в качестве универсального пульта ДУ. ИК-порт выведен на верхней грани.

Xiaomi Poco X3 NFC

Фронтальная камера интегрирована в дисплей. Находится в центральной части. Ближе к верхнему торцу разговорная решетка динамика. При длительной эксплуатации в эту часть может забиваться пыль. Стереодинамики с насыщенным звучанием. Предлагается хороший запас по громкости.

Экран

Установлен 6.67 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Тут используется S-IPS. Качество исполнения высокое. Углы обзора широкие. Есть запас по уровню максимальной яркости. Частота обновления экрана 120 Гц.

Xiaomi Poco X3 NFC

Поддерживается HDR10 и Widevine L1 DRM. Последний есть в стриминговых сервисах Youtube и Netflix.

Xiaomi Poco X3 NFC

Отдельно отмечается частота опроса сенсора в 240 Гц. За счет этого улучшается точно сенсорного управления и повышается общая чувствительность. Должно положительно отразиться во время игр.

Xiaomi Poco X3 NFC

Начинка

Poco X3 NFC построен на базе однокристального Snapdragon 732G. Восьмиядерный процессор. Ядра Kryo 470 Gold и Kryo 470 Silver. Выполнен по 8нм техпроцессу. Уровень быстродействия один из самых высоких в этом ценовом сегменте.

Xiaomi Poco X3 NFCXiaomi Poco X3 NFC

Доступны 6 Гбайт оперативной памяти. В зависимости от модификации есть выбор между 64 и 128 Гбайт.

Связь

Поддерживается работа в сетях 4G. Качество связи уверенное. Скорость передачи данных высокая. Wi-Fi 6 не поддерживается. Bluetooth 5.1 с A2DP. Есть бесконтактные платежи, работает с российскими терминалами оплаты корректно.

Аккумулятор

Смартфон поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Соответствующий адаптер идет в комплекте. Полный цикл занимает примерно 75 минут. Первые 30 минут восстанавливает половину заряда. За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5160 мАч. Ее в смешанной нагрузке с максимальной яркостью экрана хватает на 9.5 часов.

Xiaomi Poco X3 NFC

Камера

Основной модуль в Poco X3 NFC собран из четырех камер:
  • 64 MP, f/1.9, 1/1.73", 0.8µm, PDAF
  • 13 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm
  • 2 MP, f/2.4, (macro)
  • 2 MP, f/2.4, (depth)
Главный модуль это Sony IMX 682. Снимки с нее получаются резкими. В приложении есть возможность переключить на широкоугольную камеру, а также приблизить изображение.

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Есть ночной режим съемки.

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Поддерживается Google Lens. Функции Al, украшения лица.

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Для видеосъемки можно будет выбрать между Full HD 60FPS и 4К 30FPS.

Тест камеры Xiaomi Poco X3 NFC

Софт

Установлена операционная система Android 10 с MIUI 12. Интерфейс адаптирован под POCO. Анимация, плавающие окна, новые фоновые изображения, ряд изменений по выводу приложений.

Xiaomi Poco X3 NFC

В память предустановлен целый ряд игр и рекламных приложений. Часть из них можно будет удалить.

Xiaomi Poco X3 NFC

А вот с выводом рекламных сообщений придется потратить время с изучением форумов.

Xiaomi Poco X3 NFC

Итоги по Poco X3 NFC

В ценовом сегменте до 20000 рублей Poco X3 NFC один из лучших смартфонов на момент осени 2020 года. IPS-дисплей с высокой частотой обновления, высокий уровень быстродействия, хорошее качество съемки, длительное время автономной работы, ИК-датчик, корпус с защитой IP53, интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальца.
Комментарии и отзывы Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB
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