Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?

Вышел в версиях 6/64 Гбайт и 6/128 Гбайт. В России сейчас доступны за 19 990 и 22 990 рублей. Для сравнения старший Xiaomi Mi POCO F2 Pro в официальном магазине предлагается за 47 990.
Xiaomi Poco X3 NFC обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВышел в черной и синих расцветках. На крышку по центру нанесена зона с рисунком и логотипом серии. Есть эффект градиента.
Крышка выполнена из пластика. Боковые грани закруглены. Корпус скользкий, эксплуатировать его без чехла рисковано. Он же позволит скрыть следы пальцев.
В верхней части расположен выступающий блок с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой. При размещении на спинке эта часть выступает точкой опоры.
Корпус у Poco X3 NFC неразборный. На левой грани находится гибридный лоток. В зависимости от задачи вторую SIM можно будет заменить на карту памяти.
Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. Она притоплена относительно боковой грани. Хорошо определяется слепым методом.
Такой способ разблокировки удобнее, чем отдельная зона на крышке и быстрее, чем интегрированные в экран решения в смартфонах близкого ценового сегмента.
Сохранена поддержка проводных наушников. Рядом с аудиоразъемом находится USB Type-C.
Телефон можно будет использовать в качестве универсального пульта ДУ. ИК-порт выведен на верхней грани.
Фронтальная камера интегрирована в дисплей. Находится в центральной части. Ближе к верхнему торцу разговорная решетка динамика. При длительной эксплуатации в эту часть может забиваться пыль. Стереодинамики с насыщенным звучанием. Предлагается хороший запас по громкости.
ЭкранУстановлен 6.67 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Тут используется S-IPS. Качество исполнения высокое. Углы обзора широкие. Есть запас по уровню максимальной яркости. Частота обновления экрана 120 Гц.
Поддерживается HDR10 и Widevine L1 DRM. Последний есть в стриминговых сервисах Youtube и Netflix.
Отдельно отмечается частота опроса сенсора в 240 Гц. За счет этого улучшается точно сенсорного управления и повышается общая чувствительность. Должно положительно отразиться во время игр.
НачинкаPoco X3 NFC построен на базе однокристального Snapdragon 732G. Восьмиядерный процессор. Ядра Kryo 470 Gold и Kryo 470 Silver. Выполнен по 8нм техпроцессу. Уровень быстродействия один из самых высоких в этом ценовом сегменте.
Доступны 6 Гбайт оперативной памяти. В зависимости от модификации есть выбор между 64 и 128 Гбайт.
СвязьПоддерживается работа в сетях 4G. Качество связи уверенное. Скорость передачи данных высокая. Wi-Fi 6 не поддерживается. Bluetooth 5.1 с A2DP. Есть бесконтактные платежи, работает с российскими терминалами оплаты корректно.
АккумуляторСмартфон поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Соответствующий адаптер идет в комплекте. Полный цикл занимает примерно 75 минут. Первые 30 минут восстанавливает половину заряда. За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5160 мАч. Ее в смешанной нагрузке с максимальной яркостью экрана хватает на 9.5 часов.
КамераОсновной модуль в Poco X3 NFC собран из четырех камер:
- 64 MP, f/1.9, 1/1.73", 0.8µm, PDAF
- 13 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (depth)
Есть ночной режим съемки.
Поддерживается Google Lens. Функции Al, украшения лица.
Для видеосъемки можно будет выбрать между Full HD 60FPS и 4К 30FPS.
Тест камеры Xiaomi Poco X3 NFC
СофтУстановлена операционная система Android 10 с MIUI 12. Интерфейс адаптирован под POCO. Анимация, плавающие окна, новые фоновые изображения, ряд изменений по выводу приложений.
В память предустановлен целый ряд игр и рекламных приложений. Часть из них можно будет удалить.
А вот с выводом рекламных сообщений придется потратить время с изучением форумов.