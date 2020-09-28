Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?

Не так давно в рамках лимитированной распродажи Xiaomi провели запуск смартфона Poco X3 NFC, ставшего первым на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 732G. Помимо этого новинка получила дисплей с диагональю 6.67 дюймов Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц.

Xiaomi Poco X3 NFC обзор

Вышел в версиях 6/64 Гбайт и 6/128 Гбайт. В России сейчас доступны за 19 990 и 22 990 рублей. Для сравнения старший Xiaomi Mi POCO F2 Pro в официальном магазине предлагается за 47 990.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.Вышел в черной и синих расцветках. На крышку по центру нанесена зона с рисунком и логотипом серии. Есть эффект градиента.

Крышка выполнена из пластика. Боковые грани закруглены. Корпус скользкий, эксплуатировать его без чехла рисковано. Он же позволит скрыть следы пальцев.

В верхней части расположен выступающий блок с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой. При размещении на спинке эта часть выступает точкой опоры.

Корпус у Poco X3 NFC неразборный. На левой грани находится гибридный лоток. В зависимости от задачи вторую SIM можно будет заменить на карту памяти.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. Она притоплена относительно боковой грани. Хорошо определяется слепым методом.

Такой способ разблокировки удобнее, чем отдельная зона на крышке и быстрее, чем интегрированные в экран решения в смартфонах близкого ценового сегмента.

Сохранена поддержка проводных наушников. Рядом с аудиоразъемом находится USB Type-C.

Телефон можно будет использовать в качестве универсального пульта ДУ. ИК-порт выведен на верхней грани.

Экран

Фронтальная камера интегрирована в дисплей. Находится в центральной части. Ближе к верхнему торцу разговорная решетка динамика. При длительной эксплуатации в эту часть может забиваться пыль. Стереодинамики с насыщенным звучанием. Предлагается хороший запас по громкости.Установлен 6.67 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Тут используется S-IPS. Качество исполнения высокое. Углы обзора широкие. Есть запас по уровню максимальной яркости. Частота обновления экрана 120 Гц.

Поддерживается HDR10 и Widevine L1 DRM. Последний есть в стриминговых сервисах Youtube и Netflix.

Отдельно отмечается частота опроса сенсора в 240 Гц. За счет этого улучшается точно сенсорного управления и повышается общая чувствительность. Должно положительно отразиться во время игр.

Начинка

Poco X3 NFC построен на базе однокристального Snapdragon 732G. Восьмиядерный процессор. Ядра Kryo 470 Gold и Kryo 470 Silver. Выполнен по 8нм техпроцессу. Уровень быстродействия один из самых высоких в этом ценовом сегменте.

Связь

Аккумулятор

Доступны 6 Гбайт оперативной памяти. В зависимости от модификации есть выбор между 64 и 128 Гбайт.Поддерживается работа в сетях 4G. Качество связи уверенное. Скорость передачи данных высокая. Wi-Fi 6 не поддерживается. Bluetooth 5.1 с A2DP. Есть бесконтактные платежи, работает с российскими терминалами оплаты корректно.Смартфон поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Соответствующий адаптер идет в комплекте. Полный цикл занимает примерно 75 минут. Первые 30 минут восстанавливает половину заряда. За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5160 мАч. Ее в смешанной нагрузке с максимальной яркостью экрана хватает на 9.5 часов.

Камера

64 MP, f/1.9, 1/1.73", 0.8µm, PDAF

13 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (depth)

Основной модуль в Poco X3 NFC собран из четырех камер:Главный модуль это Sony IMX 682. Снимки с нее получаются резкими. В приложении есть возможность переключить на широкоугольную камеру, а также приблизить изображение.

Есть ночной режим съемки.

Поддерживается Google Lens. Функции Al, украшения лица.

Тест камеры Xiaomi Poco X3 NFC

Для видеосъемки можно будет выбрать между Full HD 60FPS и 4К 30FPS.

Софт

Установлена операционная система Android 10 с MIUI 12. Интерфейс адаптирован под POCO. Анимация, плавающие окна, новые фоновые изображения, ряд изменений по выводу приложений.

В память предустановлен целый ряд игр и рекламных приложений. Часть из них можно будет удалить.

А вот с выводом рекламных сообщений придется потратить время с изучением форумов.

Итоги по Poco X3 NFC

В ценовом сегменте до 20000 рублей Poco X3 NFC один из лучших смартфонов на момент осени 2020 года. IPS-дисплей с высокой частотой обновления, высокий уровень быстродействия, хорошее качество съемки, длительное время автономной работы, ИК-датчик, корпус с защитой IP53, интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальца.