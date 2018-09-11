Обзор Xiaomi Redmi 6. Недорогой смартфон с искусственным интеллектом

Существуют ли недорогие смартфоны, которые смогут порадовать не только выверенными характеристиками, но и программной составляющей, а также внешним исполнением? Да, и чаще всего в качестве таких моделей называются телефоны Xiaomi, они успели получить заслуженное признание и любовь со стороны разновозрастной аудитории. Тестируемый сегодня Xiaomi Redmi 6 относится как раз такому классу устройств.

Xiaomi Redmi 6 обзор

Изучать мы его будем на примере «чистой» версии с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в картонной коробке, оформленной в ярко-желтом цвете. С обратной стороны нанесена наклейка с техническими данными. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB и руководство пользователя.

Внешний вид

Дизайн серии Redmi хорошо узнаваем и от поколения к поколению он претерпевает только мелкие косметические изменения. Аккуратный и выдержанный стиль. С одной стороны тут нет каких-то ярких дизайнерских решений, с другой тут нет и места для критики.

В Xiaomi Redmi 6 установлена пластиковая крышка, стилизованная под металл, она приятна тактильно и не подвержена загрязнению пальцами. На фоне засилья закатанных в стекло смартфонов, это весомый плюс.

Вышел в нескольких цветовых расцветках. Помимо изучаемой нами голубого варианта исполнения, есть серый, золотистый и розовый.

Габариты компактные, составляют 147.5 x 71.5 x 8.3 мм при весе в 146 граммов. В руке лежит удобно, все элементы находятся в пределах быстрой доступности.

На тыльной стороне расположен, выступающий над поверхностью, спаренный блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Под ним активная зона сканера отпечатка пальца.

Справа регулятор громкости и кнопка включения. Зафиксированы в корпусе хорошо. Нажимаются с небольшим усилием.

На нижнем торце основной микрофон и разъем microUSB. Сверху микрофон шумоподавления и аудиоразъем под проводное подключение наушников.

Рамки вокруг экрана Xiaomi Redmi 6 окрашены в белый цвет. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс, рядом объектив фронтальной камеры и пара датчиков.

Две SIM и карта памяти распределяются по двум лоткам. Для доступа к нему потребуется комплектный ключ-скрепка.

Экран

Изображение выводится на 5.45 дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (1440 на 720 пикселей). Соотношение сторон 18:9. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Визуально экран производит приятное впечатление. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

Для Xiaomi Redmi 6 сделан выбор в пользу платформы MediaTek Helio P22 с тактовой частотой 2 ГГц. Это восемь ядер Cortex A53 и графика PowerVR GE8320. Располагает смартфон 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. По сравнению с Redmi 5 в плане быстродействия сделан шаг назад, вероятнее всего он связан с необходимостью сохранить привлекательную стоимость. Как результат, игры со сложной графикой работать будут только с низкими настройками.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE. Тестирование проводили с несколькими операторами, проблем с качеством приема не наблюдались, голос передается чистым. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi модуль только в диапазоне 2.4 ГГц. GPS работает стабильно.По автономности тоже улучшений не наблюдается. За автономную работу тут отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч, которую с учетом процессора хватает на 9 часов работы в смешанном режиме и 3.5 часа в максимальной нагрузке. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

Основная камера состоит из двух модулей на 12 и 5 Мп. Камера поддерживает AI-технологии, умеет распознавать освещение, тип объекта, цвета и даже рассчитывать калории. По качеству съемки вопросов нет, для своего ценового сегменте, демонстрируется достойное качество получаемых снимков.

Видео записывает в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Xiaomi Redmi 6 работает на базе операционной системы Android 8.1 с оболочкой MIUI 9. Интерфейс хорошо знаком. Поддерживаются детальные возможности кастомизации. Наличие локализации под Россию отразилось на предустановленных приложениях Яндекса и Юла. Приложения эти удаляются без необходимости получения root-доступа.

Итоги по Xiaomi Redmi 6

Если рассматривать Xiaomi Redmi 6, как самостоятельный смартфон, для своей стоимости он достаточно хорош и интересен на фоне предложений конкурентов. Но если брать в расчет предыдущее поколение Redmi, есть много вопросов по платформе, пластиковому корпусу и недостаточному объему проведенных улучшений. К минусам отнесем пластиковую крышку, microUSB разъем, Wi-Fi только 2.4 ГГц, отсутствие поддержки бесконтактных платежей, средние показатели автономной работы. Понравились внешний вид, экран, сканер отпечатка пальца, достаточный объем встроенной памяти и поддержка съемного накопителя.