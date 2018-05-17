Обзор Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB. 6-дюймовый Android смартфон с двумя камерами

Линейка Redmi Note от компании Xiaomi по праву является “народной”. Уже в течение нескольких поколений производителю удается соблюдать баланс между стоимостью и привлекательным техническим оснащением. Тот самый телефон, который позволяет комфортно работать с приложениями, просматривать ленты социальных сетей и видеоролики, а также получать снимки достойного качества, при этом его покупка не требует серьезных вложений. Эта философия не изменилась и после официального появления Xiaomi в России.
Примеры снимков и исходники.
В скором времени на полках наших магазинов появится Xiaomi Redmi Note 5 с рекомендованной стоимостью в 19990 рублей за версию с 4/64 Гбайт памяти и 17990 за версию с 3/32 Гбайт. На некоторых рынках привезенный в Россию Xiaomi Redmi Note 5 известен, как Xiaomi Redmi Note 5 Pro.
Xiaomi Redmi Note 5 обзор
КомплектацияПоставляется смартфон в ярко-красной коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.
Комплект включает силиконовый чехол-бампер, зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка, гарантийный талон.
Внешний видДоступен Xiaomi Redmi Note 5 в черном, золотистом и голубом вариантах исполнения. Дизайн линейки хорошо узнаваем и унаследован в новой модели.
Выполнен смартфон в аккуратном корпусе с металлической крышкой. Края закруглены. Внешние поверхности приятны тактильно, из рук не выскальзывает.
Блок основной камеры с двумя модулями, разделенными двойной светодиодной вспышкой.
Правее выведен сканер отпечатка пальца, определяемый слепым методом. В памяти сканера можно хранить несколько пальцев. Проблем со скоростью и точностью распознавания замечено не было.
Не стали отказываться от поддержки проводных наушников, 3.5-мм выведен на нижнем торце. Сохранили морально устаревший microUSB, но, с другой стороны, это позволит использовать уже имеющиеся аксессуары.
Основной микрофон, дополнен микрофоном шумоподавления на верхнем торце. Сохранен ИК-порт, позволяющий использовать Xiaomi Redmi Note 5 в качестве универсального пульта ДУ.
Как и в Pro серии, тут есть поддержка расширения памяти при помощи microSD накопителя. Устанавливается она в гибридный лоток. Владельцу нужно будет выбрать между второй SIM или картой памяти.
На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо не дребезжат и не люфтят.
Эта модель следует трендам, тут установлен экран с соотношением сторон 18:9. Рамки вокруг дисплея с уменьшенной шириной.
На верхней выведен традиционный набор с разговорной решеткой динамика, объективом фронтальной камеры, датчиками приближения и освещения.
Панель полностью защищена стеклом с эффектом 2.5D. Присутствуют антибликовое и олеофобное покрытия.
ЭкранИзображение выводится на 5.99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Это матрица TIANMA TD4310. Есть хороший запас яркости с поддержкой адаптивной регулировки. В Xiaomi Redmi Note 5 хорошо настроен цветовой баланс. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. Нажатия определяет точно.
НачинкаПостроена версия, которая привезена в Россию, на базе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 636 c графикой Kryo 260. Доступны 3 или 4 Гбайт оперативной и 32 или 64 Гбайт встроенной памяти.
С учетом оптимизации современных приложений и игр, имеет смысл доплатить и взять старшую версию, обеспечив комфортную эксплуатацию в течение нескольких лет после покупки.
Интерфейс работает плавно. Между приложениями переключается без задержек. При открытии нескольких вкладок в браузере переключается быстро. В свободное время можно будет поиграть в игры со сложной графикой.
СвязьПоддерживается работа в сетях четвертого поколения (BAND 1/3/4/5/7/8/20/38/40). C российскими операторами проблем с качеством приема и скоростью загрузки не наблюдалось. Wi-Fi модуль работает в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0. Система бесконтактных платежей Android Pay не поддерживается. На холодный старт навигационного модуля уходит окло 20-30 секунд, точность позиционирования позволит использовать Xiaomi Redmi Note 5 в качестве автомобильного или пешеходного навигатора.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. В обычном сценарии эксплуатации зарядка может потребоваться раз в два дня. Постоянно работающий экран при воспроизведении фильмов проработает около 8 часов. Поддерживается технология быстрой зарядки QC 2.0, но в комплекте идет обычный зарядник с 5В/2А.
КамераУстановлена камера с двумя модулями от Samsung с разрешениями 12 и 5 Мп. Фронтальная камера 5 Мп с апертурой F/2.0. Фазовый автофокус. Интерфейс приложения хорошо знаком владельцам Xiaomi смартфонов. Доступно множество фильтров обработки, режимов украшения лица. В профессиональном режиме можно изменить баланс белого и выставить параметр ISO.
Снимает камера хорошо. Она, конечно, уступает по качеству флагманским решениям конкурентов, но все же предлагает высокое качество детализации. Для видеосъемки доступна опция цифровой стабилизации.
Примеры снимков и исходники.