Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера

Линейка Redmi Note стала по-настоящему «народной», предложив хорошее техническое оснащение в недорогом сегменте. В 2020 году линейку ожидаемо обновили, представив сразу три версии: Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации старшей. Ее отличием стала поддержка бесконтактных платежей, которой долго не было в этом семействе, а также отсутствие версии с объемом 4 Гбайт, доступна только с 6 Гбайт оперативной памяти.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Продажи официально стартовали на территории России. Есть возможность выбора между 64 и 128 Гбайт встроенной памяти.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает скрепку для лотка SIM, адаптер питания, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробку из плотного картона с отметкой на стороне о легком доступе к Google сервисам, оправданный «подкол» в лице Huawei.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Внешний вид

Вышел в трех расцветках корпуса: белой, серой и зеленой. Поддержан общий тренд со стеклянной крышкой и градиентным рисунком. При попадании лучей света она переливается.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Но стекло имеет и свои минусы. Задняя поверхность подвержена загрязнению следами пальцев и заметно скользит даже при размещении на столе. Эксплуатировать без чехла рискованно.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Чехол решит еще и проблему с выступающим блоком основной камеры. Находится она в верхней части. Модуль с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Конструкция неразборная. На левой грани находится гибридный выдвижной лоток. Redmi Note 9 Pro поддерживает карту памяти, она ставится в отдельный слот. Помимо нее есть место для двух SIM-карт.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Сканер отпечатка пальца у смартфона интегрирован в кнопку включения. Зона хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. Рядом качелька регулировки громкости.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Сохранен ИК-порт, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

На нижнем торце аудиоразъем, USB Type-C, решетка динамика и основной микрофон.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Лицевая сторона смартфона защищена Corning Gorilla Glass 5. Боковые грани закруглены. Фронтальная камера находится в островке по центру.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Дополнительно к сканеру отпечатка пальца поддерживается разблокировка с помощью сканирования лица.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

На поверхность экрана нанесены олеофобное покрытие и поляризационный слой. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Экран

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Время компактных экранов безвозвратно ушло, в тренде информативность и большая полезная площадь. Тут на борту 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 на 1800 пикселей. Максимальная яркость на уровне 450 кд/м2. В настройках пользователь сможет изменить цветовой баланс и выбрать темный режим.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Начинка

В отличие от Redmi Note 9 с Mediatek Helio G85, тут используется Qualcomm Snapdragon 720G. Восьмиядерная платформа с двумя ядрами Kryo 465 Gold и шестью Kryo 465 Silver. Встроенная графика Adreno 618.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Доступны 6 Гбайт внутренней и 64 Гбайт внутренней. Смартфон позволит играть в популярные игры. Работает без видимых зависаний.

Xiaomi Redmi Note 9 ProXiaomi Redmi Note 9 Pro

Связь

Поддерживаются бесконтактные платежи. Работал Redmi Note 9 Pro с терминалами в магазинах корректно. Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX. Wi-Fi с двумя диапазонами. GPS работает шустро, точность позиционирования высокая.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5020 мАч. Ее хватает на день активной эксплуатации. В тесте PCMARK он проработал в районе 9 часов. Показатели автономной работы хорошие. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. На полный цикл уходит около часа.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Камера

Основной блок состоит из четырех модулей: 64 Мп F/1,9 + 8 Мп F/2,2 + 5 Мп F/2,4 + 2 Мп F/2,4. Поддерживается фазовая фокусировка. Основной сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, четыре субпикселя в нем объединяются в один. По умолчанию она снимает в разрешении 16 Мп, режим 64 Мп представлен отдельным в списке.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Увеличение и широкий угол. Демонстрируется высокое качество снимков, как в дневное, так и ночное время.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Под съемку ночью выделен отдельный режим, суть которого заключается в создании серии снимков и последующее объединение с обработкой.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,5. Есть режимы обработки лица.

Тест камеры Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Видео Redmi Note 9 Pro пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Замедленное видео со скоростью до 960 кадров в секунду.

Софт

Установлена операционная система Android 10 с оболочкой MIUI 11. Производитель ведет планомерное улучшение внешнего вида и функциональности. Широкие возможности по кастомизации.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

В память добавлены приложения Xiaomi, Яндекс и TikTok. За время тестов мы сталкивались с рекламными всплывающими сообщениями и рекомендациями.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Итоги по Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Ключевым отличием Xiaomi Redmi Note 9 Pro стала поддержка бесконтактных платежей, которой не хватало в Redmi Note 9S. Качественные отличия также коснулись основной камеры и скорости зарядки. Смартфон продемонстрировал хорошие показатели автономной работы, яркий экран, поддержку карты памяти без необходимости замены одной из SIM. К минусам отнесем маркий корпус и рекламные интеграции в оболочку.
Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Обзоры:
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Новости:
Google построить единую сеть для обнаружения землетрясений

Компания Google объявила, что будет строить самую большую в мире сеть для обнаружения землетрясении с пом...
Realme C15 слили в сеть

Мы уже привыкли к тому, что пользователи иногда узнают о свежих смартфонах даже раньше, чем о них рассказ...
Смартфон Cubot X30 с пентакамерой оценен в $150

Компания Cubot представила смартфон Cubot X30, который может похвастаться интересными характеристиками по...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Лучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkinЛучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkin
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
OnePlus 8T выйдет на базе ОС Android 11...
OnePlus 8T выйдет на базе ОС Android 11В базе данных теста производительности Geekbench засветился новый смартфон компании OnePlus. ...
Лучший чехол для Sony Xperia 1 II...
Лучший чехол для Sony Xperia 1 IIКрупные производители смартфонов достаточно активно работают над тем, чтобы сделать свои смартфоны более ...
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный вид...
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видОбойтись без видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля можно, но есть большие риски при возникно...
Смартфон Vivo Y70s с поддержкой 5G предс...
Смартфон Vivo Y70s с поддержкой 5G предсПолку очередной недорогой модели с поддержкой мобильных сетей 5G прибыло. На этот раз ассортимент пополни...
Sony Bravia ZH8 стоит почти 700 тысяч ру...
Sony Bravia ZH8 стоит почти 700 тысяч руНекоторое время назад на просторах интернета обсуждали новость о том, что крупные производители телевизор...
MSI Optix PAG343CQR создан для геймеров...
MSI Optix PAG343CQR создан для геймеровПоявилась новая информация про монитор MSI Optix PAG343CQR, о котором буквально недавно на просторах инте...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 5G оценен...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 5G оцененКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 20 Pro, главной особенностью которой стала...
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен в...
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен вПринадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi представил обновленные ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition, которы...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20Производители смартфонов из года в год повышают стоимость на свою продукцию, тем самым вынуждая пользоват...
Samsung Galaxy A01 Core в сегменте досту...
Samsung Galaxy A01 Core в сегменте достуНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A01 Core, который, если верить инс...
Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 3...
Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 3Компания Xiaomi объявила о том, что геймерский монитор Mi Display появится в продаже уже сегодня по цене ...
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077...
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077CD Projekt Red провела второй эпизод Night City Wire с тремя новыми короткометражками, посвященными Cyber...
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлажденияОбзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor