Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера

Линейка Redmi Note стала по-настоящему «народной», предложив хорошее техническое оснащение в недорогом сегменте. В 2020 году линейку ожидаемо обновили, представив сразу три версии: Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации старшей. Ее отличием стала поддержка бесконтактных платежей, которой долго не было в этом семействе, а также отсутствие версии с объемом 4 Гбайт, доступна только с 6 Гбайт оперативной памяти.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro обзор

Продажи официально стартовали на территории России. Есть возможность выбора между 64 и 128 Гбайт встроенной памяти.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает скрепку для лотка SIM, адаптер питания, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробку из плотного картона с отметкой на стороне о легком доступе к Google сервисам, оправданный «подкол» в лице Huawei.

Внешний вид

Вышел в трех расцветках корпуса: белой, серой и зеленой. Поддержан общий тренд со стеклянной крышкой и градиентным рисунком. При попадании лучей света она переливается.

Но стекло имеет и свои минусы. Задняя поверхность подвержена загрязнению следами пальцев и заметно скользит даже при размещении на столе. Эксплуатировать без чехла рискованно.

Чехол решит еще и проблему с выступающим блоком основной камеры. Находится она в верхней части. Модуль с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой.

Конструкция неразборная. На левой грани находится гибридный выдвижной лоток. Redmi Note 9 Pro поддерживает карту памяти, она ставится в отдельный слот. Помимо нее есть место для двух SIM-карт.

Сканер отпечатка пальца у смартфона интегрирован в кнопку включения. Зона хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. Рядом качелька регулировки громкости.

Сохранен ИК-порт, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ.

На нижнем торце аудиоразъем, USB Type-C, решетка динамика и основной микрофон.

Лицевая сторона смартфона защищена Corning Gorilla Glass 5. Боковые грани закруглены. Фронтальная камера находится в островке по центру.

Дополнительно к сканеру отпечатка пальца поддерживается разблокировка с помощью сканирования лица.

Экран

На поверхность экрана нанесены олеофобное покрытие и поляризационный слой. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Время компактных экранов безвозвратно ушло, в тренде информативность и большая полезная площадь. Тут на борту 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 на 1800 пикселей. Максимальная яркость на уровне 450 кд/м2. В настройках пользователь сможет изменить цветовой баланс и выбрать темный режим.

Начинка

В отличие от Redmi Note 9 с Mediatek Helio G85, тут используется Qualcomm Snapdragon 720G. Восьмиядерная платформа с двумя ядрами Kryo 465 Gold и шестью Kryo 465 Silver. Встроенная графика Adreno 618.

Доступны 6 Гбайт внутренней и 64 Гбайт внутренней. Смартфон позволит играть в популярные игры. Работает без видимых зависаний.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются бесконтактные платежи. Работал Redmi Note 9 Pro с терминалами в магазинах корректно. Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX. Wi-Fi с двумя диапазонами. GPS работает шустро, точность позиционирования высокая.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5020 мАч. Ее хватает на день активной эксплуатации. В тесте PCMARK он проработал в районе 9 часов. Показатели автономной работы хорошие. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. На полный цикл уходит около часа.

Камера

Основной блок состоит из четырех модулей: 64 Мп F/1,9 + 8 Мп F/2,2 + 5 Мп F/2,4 + 2 Мп F/2,4. Поддерживается фазовая фокусировка. Основной сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, четыре субпикселя в нем объединяются в один. По умолчанию она снимает в разрешении 16 Мп, режим 64 Мп представлен отдельным в списке.

Увеличение и широкий угол. Демонстрируется высокое качество снимков, как в дневное, так и ночное время.

Под съемку ночью выделен отдельный режим, суть которого заключается в создании серии снимков и последующее объединение с обработкой.

Тест камеры Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,5. Есть режимы обработки лица.

Софт

Видео Redmi Note 9 Pro пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Замедленное видео со скоростью до 960 кадров в секунду.Установлена операционная система Android 10 с оболочкой MIUI 11. Производитель ведет планомерное улучшение внешнего вида и функциональности. Широкие возможности по кастомизации.

В память добавлены приложения Xiaomi, Яндекс и TikTok. За время тестов мы сталкивались с рекламными всплывающими сообщениями и рекомендациями.

Итоги по Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Ключевым отличием Xiaomi Redmi Note 9 Pro стала поддержка бесконтактных платежей, которой не хватало в Redmi Note 9S. Качественные отличия также коснулись основной камеры и скорости зарядки. Смартфон продемонстрировал хорошие показатели автономной работы, яркий экран, поддержку карты памяти без необходимости замены одной из SIM. К минусам отнесем маркий корпус и рекламные интеграции в оболочку.