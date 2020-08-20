Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера

Продажи официально стартовали на территории России. Есть возможность выбора между 64 и 128 Гбайт встроенной памяти.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВ комплекте покупатель получает скрепку для лотка SIM, адаптер питания, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробку из плотного картона с отметкой на стороне о легком доступе к Google сервисам, оправданный «подкол» в лице Huawei.
Внешний видВышел в трех расцветках корпуса: белой, серой и зеленой. Поддержан общий тренд со стеклянной крышкой и градиентным рисунком. При попадании лучей света она переливается.
Но стекло имеет и свои минусы. Задняя поверхность подвержена загрязнению следами пальцев и заметно скользит даже при размещении на столе. Эксплуатировать без чехла рискованно.
Чехол решит еще и проблему с выступающим блоком основной камеры. Находится она в верхней части. Модуль с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой.
Конструкция неразборная. На левой грани находится гибридный выдвижной лоток. Redmi Note 9 Pro поддерживает карту памяти, она ставится в отдельный слот. Помимо нее есть место для двух SIM-карт.
Сканер отпечатка пальца у смартфона интегрирован в кнопку включения. Зона хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. Рядом качелька регулировки громкости.
Сохранен ИК-порт, позволяющий использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ.
На нижнем торце аудиоразъем, USB Type-C, решетка динамика и основной микрофон.
Лицевая сторона смартфона защищена Corning Gorilla Glass 5. Боковые грани закруглены. Фронтальная камера находится в островке по центру.
Дополнительно к сканеру отпечатка пальца поддерживается разблокировка с помощью сканирования лица.
На поверхность экрана нанесены олеофобное покрытие и поляризационный слой. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
Экран
Время компактных экранов безвозвратно ушло, в тренде информативность и большая полезная площадь. Тут на борту 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 на 1800 пикселей. Максимальная яркость на уровне 450 кд/м2. В настройках пользователь сможет изменить цветовой баланс и выбрать темный режим.
НачинкаВ отличие от Redmi Note 9 с Mediatek Helio G85, тут используется Qualcomm Snapdragon 720G. Восьмиядерная платформа с двумя ядрами Kryo 465 Gold и шестью Kryo 465 Silver. Встроенная графика Adreno 618.
Доступны 6 Гбайт внутренней и 64 Гбайт внутренней. Смартфон позволит играть в популярные игры. Работает без видимых зависаний.
СвязьПоддерживаются бесконтактные платежи. Работал Redmi Note 9 Pro с терминалами в магазинах корректно. Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX. Wi-Fi с двумя диапазонами. GPS работает шустро, точность позиционирования высокая.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5020 мАч. Ее хватает на день активной эксплуатации. В тесте PCMARK он проработал в районе 9 часов. Показатели автономной работы хорошие. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. На полный цикл уходит около часа.
Камера
Основной блок состоит из четырех модулей: 64 Мп F/1,9 + 8 Мп F/2,2 + 5 Мп F/2,4 + 2 Мп F/2,4. Поддерживается фазовая фокусировка. Основной сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, четыре субпикселя в нем объединяются в один. По умолчанию она снимает в разрешении 16 Мп, режим 64 Мп представлен отдельным в списке.
Увеличение и широкий угол. Демонстрируется высокое качество снимков, как в дневное, так и ночное время.
Под съемку ночью выделен отдельный режим, суть которого заключается в создании серии снимков и последующее объединение с обработкой.
Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,5. Есть режимы обработки лица.
Тест камеры Xiaomi Redmi Note 9 ProВидео Redmi Note 9 Pro пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Замедленное видео со скоростью до 960 кадров в секунду.
СофтУстановлена операционная система Android 10 с оболочкой MIUI 11. Производитель ведет планомерное улучшение внешнего вида и функциональности. Широкие возможности по кастомизации.
В память добавлены приложения Xiaomi, Яндекс и TikTok. За время тестов мы сталкивались с рекламными всплывающими сообщениями и рекомендациями.