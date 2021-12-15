Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком

Средняя их стоимость составляет 3 990 рублей.
Общую жесткость и форму задает внешний металлический контур. Он состоит из двух металлических пластин.
Они дают возможность отклонять чашки и дают запас по прочности. В целом же такое сочетание дает эргономичную посадку с разным объемом головы, позволяя комфортно эксплуатировать пользователям разных возрастов.
Общие габариты у наушников достаточно массивные. Круглые чашки и глубокие амбушюры.
По центру чашек зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Сам островок глянцевый, при касании к нему пальцами будут оставаться следы.
Но с учетом того, что элементы управления перенесены на пульт, зафиксированный на кабеле, критично на эксплуатацию это не влияет.
Выведены на нем регулятор громкости, кнопка переключения эффектов подсветки и отключения микрофона.
У подсветки есть переливающийся эффект. Дополнительная зона находится на внешней части капсулы микрофона. Но ее можно отключить.
В амбушюрах ZONE 51 ECLIPSE используется пеноматериал с эффектом памяти. На ткань, защищающую решетку динамика нанесен принт.
Микрофон закреплен на гибкой ножке. Его положение можно будет регулировать, подбирая оптимальное положение при ношении.
Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплеткой. Он не подвержен излому и запутыванию. Длина 2.2 метра.
Эффекты для добавления объема.
Управление микрофоном с выбором степени усиления.
Можно модифицировать голос на женский, мужской, монстра и ребенка.
Тестирование виртуального объемного звука. Тестирование сцены.
Уши обхватывают полностью. Посадка на голове удобная. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Длительное ношение вызывает запотевание.
Звук динамичный с преобладанием низких и средних частот. За воспроизведение в них отвечают 50 мм динамки с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В шутерах давали хороший контроль происходящего на карте.
Микрофон здесь с кардиоидной диаграммой. Оценить качество передачи голоса можно в отдельном ролике.