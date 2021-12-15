Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком

В редакции мы используем кресла от Zone 51, они в длительном периоде продемонстрировали высокую надежность и хорошую эргономику, при этом они заметно выделяются визуально на фоне решений других брендов. В модельном ряду у них также есть игровые наушники и все они относятся к недорогому ценовому сегменту. Сегодня мы рассмотрим старшую модель в линейке - ZONE 51 ECLIPSE с многоцветной подсветкой, программным обеспечением и виртуальным 7.1 звуком.

Комплектация

Средняя их стоимость составляет 3 990 рублей.Упакована в коробку с тематическим оформлением. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Оголовье у наушников двухконтурное. За прижим к голове отвечает внутренний мягкий подвес.

Общую жесткость и форму задает внешний металлический контур. Он состоит из двух металлических пластин.

Они дают возможность отклонять чашки и дают запас по прочности. В целом же такое сочетание дает эргономичную посадку с разным объемом головы, позволяя комфортно эксплуатировать пользователям разных возрастов.

Общие габариты у наушников достаточно массивные. Круглые чашки и глубокие амбушюры.

По центру чашек зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Сам островок глянцевый, при касании к нему пальцами будут оставаться следы.

Но с учетом того, что элементы управления перенесены на пульт, зафиксированный на кабеле, критично на эксплуатацию это не влияет.

Выведены на нем регулятор громкости, кнопка переключения эффектов подсветки и отключения микрофона.

У подсветки есть переливающийся эффект. Дополнительная зона находится на внешней части капсулы микрофона. Но ее можно отключить.

В амбушюрах ZONE 51 ECLIPSE используется пеноматериал с эффектом памяти. На ткань, защищающую решетку динамика нанесен принт.

Микрофон закреплен на гибкой ножке. Его положение можно будет регулировать, подбирая оптимальное положение при ношении.

Софт

Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплеткой. Он не подвержен излому и запутыванию. Длина 2.2 метра.На официальном сайте доступна утилита управления. С помощью нее можно корректировать эквалайзер, включить эффект объема. Активация ENC.

Эффекты для добавления объема.

Управление микрофоном с выбором степени усиления.

Можно модифицировать голос на женский, мужской, монстра и ребенка.

Тесты

Тестирование виртуального объемного звука. Тестирование сцены.Подключаются ZONE 51 ECLIPSE к USB-разъему. Не требуется предварительная настройка и установка драйвера. Тестирование вели с ПК на Windows и консолью Sony PlayStation 5. Длины кабеля достаточно для того, чтобы удобно разместиться в кресле или на диване.

Уши обхватывают полностью. Посадка на голове удобная. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Длительное ношение вызывает запотевание.

Звук динамичный с преобладанием низких и средних частот. За воспроизведение в них отвечают 50 мм динамки с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В шутерах давали хороший контроль происходящего на карте.

Тест микрофона ZONE 51 ECLIPSE

Итоги

Микрофон здесь с кардиоидной диаграммой. Оценить качество передачи голоса можно в отдельном ролике.ZONE 51 ECLIPSE – игровые наушники, использующие USB-подключение и поддерживающие разные типы платформ. Поддержка вирутального объемного звука, программное обеспечение, кардиоидный микрофон, кабель в нейлоновой оплетке, RGB-подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".