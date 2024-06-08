Игровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGEL

ZONE 51 RIGEL

Комплектация

На гранях коробки приведены данные по спецификации и характеристикам. Комплект включает микрофон с поп-фильтром, руководство пользователя. Сопровождается 2-летней гарантией.

ZONE 51 RIGEL

ZONE 51 RIGEL обзор

Внешний вид

Выбрано интересное сочетание цветов в оформлении. Это черная основа и ярко-салатовые мягкие вставки.

ZONE 51 RIGEL

Широкое оголовье. Глубина посадки в нем регулируется подпружиненным внутренним контуром. Он прижимает гарнитуру к голове, без необходимости ручного подбора. Как итог, подойдет людям с разным объемом головы, и в конструкции отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.

ZONE 51 RIGEL

Чашки к оголовью крепятся при помощи шарниров. Есть возможность поворота на 90 градусов, упрощая перевозку. А также они немного отклоняются на крепеже, обеспечивая обхват ушей без излишнего давления.

ZONE 51 RIGEL

Амбушюры тканевые. Внутри наполнитель, восстанавливающий свою форму после снятия. На внутренней части чашек нанесены пометки по правой и левой сторонам.

ZONE 51 RIGEL

Сами чашки у ZONE 51 RIGEL овальной формы со слегка заметным логотипом бренда на внешней части. Поверхность матовая, немаркая.

ZONE 51 RIGEL

Внешний периметр чашки с RGB-подсветкой. Она отключаемая. Микрофон съемный, фиксируется поворотом, случайное извлечение исключено. На его корпус предустановлен поп-фильтр.

ZONE 51 RIGEL

На нижнем торце левой чашки несъемный интерфейсный кабель длиной 2.2 метра. Подключать можно будет к системному блоку, расположенному на значительном расстоянии. Он с нейлоновой оплеткой, не запутывается.

ZONE 51 RIGEL

Все органы управления перенесены на пульт, расположенный на кабеле. Тут кнопки отключения микрофона, подсветки, динамиков, а также регулятор громкости.

ZONE 51 RIGEL

Софт

Использование USB-интерфейса здесь сопровождается детальной настройкой с помощью фирменного приложения, загружаемого с официального сайта производителя. В главном окне идет управление балансом громкости на правом и левом динамике в отдельности.

ZONE 51 RIGEL

Выбор частоты между 44.1 и 48 КГц.

ZONE 51 RIGEL

Эквалайзер с несколькими пресетами и ручной корректировкой.

ZONE 51 RIGEL

Несколько вариантов эффектов среды и выбора вариантов объемного звука.

ZONE 51 RIGEL

Технология Xear SingFX. Основное смещение и затухание вокала.

ZONE 51 RIGEL

Усиление микрофона и его частота.

ZONE 51 RIGEL

Эффекты для изменения голоса на женский, мужской, динозавра и утенка. Подавление эхо.

ZONE 51 RIGEL

Есть встроенная технология подавления шума с выбором степени фильтрации.

Тесты

ZONE 51 RIGEL

У ZONE 51 RIGEL легкий вес. Она не сдавливает, голова при длительных сессиях не устает. При этом достаточно хороший уровень пассивной звукоизоляции, возможность снять микрофон для сессий, где нет необходимости в голосовом чате. Сама она определялась автоматически сразу после подключения, софт здесь дополнительная и необязательная опция. При этом USB обеспечивает одинаковое качество звучания на разных системах.

ZONE 51 RIGEL

Оснащена динамиками диаметром 50 мм. Звук с акцентом на средние частоты дополнен выраженными басами. Играя в Escape from Tarkov, корректно позволяли определять направление шума и выстрелов. Раскрывают спецэффекты и можно использовать под типовые сценарии с прослушиванием музыки и просмотром фильмов.

ZONE 51 RIGEL

Запись микрофона проводили с заводскими настройками. Звуковая дорожка дополнительно не обрабатывалась.

Тест микрофона ZONE 51 RIGEL

Итоги

ZONE 51 RIGEL – игровая гарнитура с аккуратным внешним исполнением, виртуальным 7.1 звуком, тканевыми амбушюрами, съемным микрофоном, интерфейсным кабелем с нейлоновой оплеткой, эргономичной и надежной конструкцией.
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