Игровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGEL

Комплектация

На гранях коробки приведены данные по спецификации и характеристикам. Комплект включает микрофон с поп-фильтром, руководство пользователя. Сопровождается 2-летней гарантией.

ZONE 51 RIGEL обзор

Внешний вид

Выбрано интересное сочетание цветов в оформлении. Это черная основа и ярко-салатовые мягкие вставки.

Широкое оголовье. Глубина посадки в нем регулируется подпружиненным внутренним контуром. Он прижимает гарнитуру к голове, без необходимости ручного подбора. Как итог, подойдет людям с разным объемом головы, и в конструкции отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.

Чашки к оголовью крепятся при помощи шарниров. Есть возможность поворота на 90 градусов, упрощая перевозку. А также они немного отклоняются на крепеже, обеспечивая обхват ушей без излишнего давления.

Амбушюры тканевые. Внутри наполнитель, восстанавливающий свою форму после снятия. На внутренней части чашек нанесены пометки по правой и левой сторонам.

Сами чашки у ZONE 51 RIGEL овальной формы со слегка заметным логотипом бренда на внешней части. Поверхность матовая, немаркая.

Внешний периметр чашки с RGB-подсветкой. Она отключаемая. Микрофон съемный, фиксируется поворотом, случайное извлечение исключено. На его корпус предустановлен поп-фильтр.

На нижнем торце левой чашки несъемный интерфейсный кабель длиной 2.2 метра. Подключать можно будет к системному блоку, расположенному на значительном расстоянии. Он с нейлоновой оплеткой, не запутывается.

Все органы управления перенесены на пульт, расположенный на кабеле. Тут кнопки отключения микрофона, подсветки, динамиков, а также регулятор громкости.

Софт

Использование USB-интерфейса здесь сопровождается детальной настройкой с помощью фирменного приложения, загружаемого с официального сайта производителя. В главном окне идет управление балансом громкости на правом и левом динамике в отдельности.

Выбор частоты между 44.1 и 48 КГц.

Эквалайзер с несколькими пресетами и ручной корректировкой.

Несколько вариантов эффектов среды и выбора вариантов объемного звука.

Технология Xear SingFX. Основное смещение и затухание вокала.

Усиление микрофона и его частота.

Эффекты для изменения голоса на женский, мужской, динозавра и утенка. Подавление эхо.

Тесты

Есть встроенная технология подавления шума с выбором степени фильтрации.

У ZONE 51 RIGEL легкий вес. Она не сдавливает, голова при длительных сессиях не устает. При этом достаточно хороший уровень пассивной звукоизоляции, возможность снять микрофон для сессий, где нет необходимости в голосовом чате. Сама она определялась автоматически сразу после подключения, софт здесь дополнительная и необязательная опция. При этом USB обеспечивает одинаковое качество звучания на разных системах.

Оснащена динамиками диаметром 50 мм. Звук с акцентом на средние частоты дополнен выраженными басами. Играя в Escape from Tarkov, корректно позволяли определять направление шума и выстрелов. Раскрывают спецэффекты и можно использовать под типовые сценарии с прослушиванием музыки и просмотром фильмов.

Тест микрофона ZONE 51 RIGEL

Итоги

Запись микрофона проводили с заводскими настройками. Звуковая дорожка дополнительно не обрабатывалась.ZONE 51 RIGEL – игровая гарнитура с аккуратным внешним исполнением, виртуальным 7.1 звуком, тканевыми амбушюрами, съемным микрофоном, интерфейсным кабелем с нейлоновой оплеткой, эргономичной и надежной конструкцией.