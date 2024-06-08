Игровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGEL

Широкое оголовье. Глубина посадки в нем регулируется подпружиненным внутренним контуром. Он прижимает гарнитуру к голове, без необходимости ручного подбора. Как итог, подойдет людям с разным объемом головы, и в конструкции отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.
Чашки к оголовью крепятся при помощи шарниров. Есть возможность поворота на 90 градусов, упрощая перевозку. А также они немного отклоняются на крепеже, обеспечивая обхват ушей без излишнего давления.
Амбушюры тканевые. Внутри наполнитель, восстанавливающий свою форму после снятия. На внутренней части чашек нанесены пометки по правой и левой сторонам.
Сами чашки у ZONE 51 RIGEL овальной формы со слегка заметным логотипом бренда на внешней части. Поверхность матовая, немаркая.
Внешний периметр чашки с RGB-подсветкой. Она отключаемая. Микрофон съемный, фиксируется поворотом, случайное извлечение исключено. На его корпус предустановлен поп-фильтр.
На нижнем торце левой чашки несъемный интерфейсный кабель длиной 2.2 метра. Подключать можно будет к системному блоку, расположенному на значительном расстоянии. Он с нейлоновой оплеткой, не запутывается.
Все органы управления перенесены на пульт, расположенный на кабеле. Тут кнопки отключения микрофона, подсветки, динамиков, а также регулятор громкости.
Выбор частоты между 44.1 и 48 КГц.
Эквалайзер с несколькими пресетами и ручной корректировкой.
Несколько вариантов эффектов среды и выбора вариантов объемного звука.
Технология Xear SingFX. Основное смещение и затухание вокала.
Усиление микрофона и его частота.
Эффекты для изменения голоса на женский, мужской, динозавра и утенка. Подавление эхо.
Есть встроенная технология подавления шума с выбором степени фильтрации.
У ZONE 51 RIGEL легкий вес. Она не сдавливает, голова при длительных сессиях не устает. При этом достаточно хороший уровень пассивной звукоизоляции, возможность снять микрофон для сессий, где нет необходимости в голосовом чате. Сама она определялась автоматически сразу после подключения, софт здесь дополнительная и необязательная опция. При этом USB обеспечивает одинаковое качество звучания на разных системах.
Оснащена динамиками диаметром 50 мм. Звук с акцентом на средние частоты дополнен выраженными басами. Играя в Escape from Tarkov, корректно позволяли определять направление шума и выстрелов. Раскрывают спецэффекты и можно использовать под типовые сценарии с прослушиванием музыки и просмотром фильмов.
Запись микрофона проводили с заводскими настройками. Звуковая дорожка дополнительно не обрабатывалась.