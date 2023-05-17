Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro

Изучаемые сегодня часы ZORDAI ZD8 Ultra Pro выполнены в стиле топовых часов Apple, повторяя внешний вид и общие особенности исполнения. При этом здесь помимо приложения для Android, также доступна возможность установки и соединения с iPhone. Но конечно же c учетом стоимости в 2100 рублей внутреннее оснащение у них заметно проще, а на сколько предлагаем разобраться в ходе тестов.

Комплектация Поставляются в коробке, оформленной в минималистичном цвете. Комплект включает браслет, зарядный кредл и руководство пользователя на английском языке.

Основным каналом для них выступает Aliexpress, хотя часто встречаются и на маркетплейсах.

ZORDAI ZD8 Ultra Pro обзор

Внешний вид Корпус часов полностью повторяет внешний вид часов Apple Watch Pro, это же касается как элементов, так и цветовых сочетаний.

Несмотря на низкую стоимость, не стали экономить на материалах. Основу составляет металл с матовым покрытием, а дисплей с защитным стеклом. Есть и защита от воды и грязи, в них можно будет принимать душ и плавать в пресной воде.

Края экрана ровные. Есть олеофобное покрытие. ZORDAI ZD8 Ultra Pro поддерживают сенсорное управление.

Механические элементы повторяют исполнение часов, которыми вдохновлялись при проектировании внешнего вида. Это механическая кнопка оранжевого цвета слева, и выступающий блок с безелем и механической кнопкой, в котором также расположен микрофон.

Как и у рассмотренных ранее часов ZORDAI ZD3+ , здесь также есть встроенный динамик, который используется для вывода звуковых уведомлений и громкой связи.

На внутренней стороне пластик с выступающей частью в центре, содержащей набор датчиков контроля здоровья.

Для зарядки выбран собственный стандарт беспроводной зарядки, используемый и в других часах этого производителя. Комплектный адаптер с защитной нейлоновой оплеткой и USB-C разъемом. Смелый ход в случае если приобретается пользователем с уже имеющимся от других устройств адаптером.

Комплектуются браслетом из силикона, использующим тот же тип замка, что и на часах Apple.

Оснащение

Оснащение схоже с рассмотренными ранее часами. Тут 128 Мбайт флэш памяти, датчик сердечного ритма, оксиметр, ЭКГ-мониторинг и определения давления. Есть магнитный компас. Установленный же тут NFC с ограниченными возможностями, позволяя использовать модуль только для разблокировки замков умного дома.

ZORDAI ZD8 Ultra Pro оснащены IPS-дисплеем с диагональю 2.2-дюйма с разрешением 520х585 пикселей. Яркость регулируется, подсветка равномерна по всей площади.

Софт

Приложение доступно для iOS и Android, тесты мы вели с Pixel 6. Проблем с соединением и первоначальной настройкой не было. При добавлении было предложено обновить прошивку часов. Интерфейс на русском языке.

Главный экран представляет собой набор виджетов, содержащих информацию по активности: цели, спортивный рекорд, сон, пульс, кровяное давление, насыщение крови кислородом, кровяное давление, оксигенация крови и менструация. Не используемые плитки можно отключать.

Нажатие на плитку открывает подробные данные с аналитикой дополнительных параметров. Есть возможность анализировать данные в интервале времени. Поддержка фаз сна.

Ручной запуск выбранного типа тренировки в котором помимо учета данных, собираемых датчиками на часах, идет дополнительное получение геомаршрутизации со смартфона.

Детальное управление часами ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Ручная синхронизация, циферблаты, включение дистанционного управления камерой, уведомления по звонкам и от приложений, включение мониторинга пульса и ЭКГ.

В разделе циферблатов предлагается большой набор вариантов, отсортированных по тематическим разделам.

Выбор приложений по которым будут приходить уведомления.

Интерфейс

Умный будильник. Напоминания о приеме воды и другие опции.Внешний вид циферблата, отображаемого по умолчанию, повторяет тот что встречает пользователя при запуске часов Apple Watch Pro. Это же касается нескольких вариантов оформления отображения меню выбора приложений.

В остальном логика взаимодействия с интерфейсом характерная, проблем с тем чтобы разобраться не будет. Установленный тут процессор справляется с нагрузкой, открываются приложения быстро, с зависаниями не сталкивались.

Из интересного предлагается большое количество вариантов учета спортивных активностей. Запускается ЭКГ, замер пульса, давления и определения уровня насыщения крови кислородом.

Просмотр уведомлений от приложений, ответы на входящий вызов в режиме громкой связи.

Аккумулятор

Итоги

Аккумулятор с емкостью 420 мАч, который дает 2-3 дня автономной работы с активным использованием датчиков и получением уведомлений от приложений.ZORDAI ZD8 Ultra Pro – недорогие умные часы с актуальными датчиками мониторинга здоровья и активности. Защищенный от воды корпус с внешним исполнением под Apple Watch Pro, беспроводная зарядка, приложение и интерфейс на русском языке. Из особенностей отметим, что для зарядки комплектным кредлом потребуется адаптер с USB-C разъемом.