Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro

Основным каналом для них выступает Aliexpress, хотя часто встречаются и на маркетплейсах.
Несмотря на низкую стоимость, не стали экономить на материалах. Основу составляет металл с матовым покрытием, а дисплей с защитным стеклом. Есть и защита от воды и грязи, в них можно будет принимать душ и плавать в пресной воде.
Края экрана ровные. Есть олеофобное покрытие. ZORDAI ZD8 Ultra Pro поддерживают сенсорное управление.
Механические элементы повторяют исполнение часов, которыми вдохновлялись при проектировании внешнего вида. Это механическая кнопка оранжевого цвета слева, и выступающий блок с безелем и механической кнопкой, в котором также расположен микрофон.
Как и у рассмотренных ранее часов ZORDAI ZD3+, здесь также есть встроенный динамик, который используется для вывода звуковых уведомлений и громкой связи.
На внутренней стороне пластик с выступающей частью в центре, содержащей набор датчиков контроля здоровья.
Для зарядки выбран собственный стандарт беспроводной зарядки, используемый и в других часах этого производителя. Комплектный адаптер с защитной нейлоновой оплеткой и USB-C разъемом. Смелый ход в случае если приобретается пользователем с уже имеющимся от других устройств адаптером.
Комплектуются браслетом из силикона, использующим тот же тип замка, что и на часах Apple.
ZORDAI ZD8 Ultra Pro оснащены IPS-дисплеем с диагональю 2.2-дюйма с разрешением 520х585 пикселей. Яркость регулируется, подсветка равномерна по всей площади.
Главный экран представляет собой набор виджетов, содержащих информацию по активности: цели, спортивный рекорд, сон, пульс, кровяное давление, насыщение крови кислородом, кровяное давление, оксигенация крови и менструация. Не используемые плитки можно отключать.
Нажатие на плитку открывает подробные данные с аналитикой дополнительных параметров. Есть возможность анализировать данные в интервале времени. Поддержка фаз сна.
Ручной запуск выбранного типа тренировки в котором помимо учета данных, собираемых датчиками на часах, идет дополнительное получение геомаршрутизации со смартфона.
Детальное управление часами ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Ручная синхронизация, циферблаты, включение дистанционного управления камерой, уведомления по звонкам и от приложений, включение мониторинга пульса и ЭКГ.
В разделе циферблатов предлагается большой набор вариантов, отсортированных по тематическим разделам.
Выбор приложений по которым будут приходить уведомления.
Умный будильник. Напоминания о приеме воды и другие опции.
В остальном логика взаимодействия с интерфейсом характерная, проблем с тем чтобы разобраться не будет. Установленный тут процессор справляется с нагрузкой, открываются приложения быстро, с зависаниями не сталкивались.
Из интересного предлагается большое количество вариантов учета спортивных активностей. Запускается ЭКГ, замер пульса, давления и определения уровня насыщения крови кислородом.
Просмотр уведомлений от приложений, ответы на входящий вызов в режиме громкой связи.