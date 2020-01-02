Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16620D-10M)

2020-01-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP; [212]
Не так давно мы рассматривали GTX 1650 SUPER, младшую в семействе Turing. Сегодня в центре внимания будет ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP, также ориентированная на геймеров, обладающих ограниченным бюджетом на сборку системы. Именно она является той самой «народной» видеокартой, предлагающей комфортный уровень FPS в играх с разрешением Full HD.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Так, на момент выхода обзора она доступна в среднем за 18 000 рублей, только на 1000 дороже, чем аналогичная в линейке GTX 1660.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP обзор

Внешний вид

Серия AMP у Zotac включает видеокарты с заводским разгоном. Также есть отдельная AMP Extreme с еще более увеличенными тактовыми частотами.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

На борту двухвентиляторная система охлаждения, занимающая на материнской плате два слота. Габариты у кожуха компактные. Длина 215 мм, ширина 170 мм.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении преобладает черный цвет. Им же окрашена усиливающая пластина.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

На панели разъемов ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP выведены три DisplayPort, один HDMI.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Дополнительное питание подается через 8-контактный разъем на боковой грани. Он немного утоплен относительно основной плоскости.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Логотип на боковой грани ожидаемо без подсветки, как и остальные элементы, включая вентиляторы. Здесь, как и в рассмотренной ранее Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI, вентиляторы не останавливаются во время простоя.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Под кожухом скрывается двухслотовый алюминиевый радиатор с медным контактным основанием. Пластины пронизывают три 6 мм медные трубки.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Для упрощения обслуживания вентилятор можно будет снять, не разбирая конструкцию полностью. Крепится при помощи трех винтов.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Тут используется шестифазное питание. На плате распаяны 6 Гбайт графической памяти. По центру чип памяти TU116 c 1408 ядрами CUDA и 88 текстурными блоками. Работает на частоте 1845 МГц в режиме Boost.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

Тесты

Температура

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Шум

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FireStrike Ultra

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

TimeSpy

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

BattleField 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

The Witcher 3

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Gears of War 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FarCry New Dawn

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Metro Exodus

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Итоги по ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP станет хорошим выбором в системы, рассчитанные на Full HD разрешение. Компактные габариты, заводской разгон, низкий уровень шума, аккуратный внешний вид, низкие рабочие температуры. К минусам отнесем отсутствие DVI и режима работы с остановленными вентиляторами.

Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP
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