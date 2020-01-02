Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16620D-10M)

Не так давно мы рассматривали GTX 1650 SUPER, младшую в семействе Turing. Сегодня в центре внимания будет ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP, также ориентированная на геймеров, обладающих ограниченным бюджетом на сборку системы. Именно она является той самой «народной» видеокартой, предлагающей комфортный уровень FPS в играх с разрешением Full HD.

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP обзор

Так, на момент выхода обзора она доступна в среднем за 18 000 рублей, только на 1000 дороже, чем аналогичная в линейке GTX 1660.

Внешний вид

Серия AMP у Zotac включает видеокарты с заводским разгоном. Также есть отдельная AMP Extreme с еще более увеличенными тактовыми частотами.

На борту двухвентиляторная система охлаждения, занимающая на материнской плате два слота. Габариты у кожуха компактные. Длина 215 мм, ширина 170 мм.

Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении преобладает черный цвет. Им же окрашена усиливающая пластина.

На панели разъемов ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP выведены три DisplayPort, один HDMI.

Дополнительное питание подается через 8-контактный разъем на боковой грани. Он немного утоплен относительно основной плоскости.

Логотип на боковой грани ожидаемо без подсветки, как и остальные элементы, включая вентиляторы. Здесь, как и в рассмотренной ранее Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI, вентиляторы не останавливаются во время простоя.

Под кожухом скрывается двухслотовый алюминиевый радиатор с медным контактным основанием. Пластины пронизывают три 6 мм медные трубки.

Для упрощения обслуживания вентилятор можно будет снять, не разбирая конструкцию полностью. Крепится при помощи трех винтов.

Тут используется шестифазное питание. На плате распаяны 6 Гбайт графической памяти. По центру чип памяти TU116 c 1408 ядрами CUDA и 88 текстурными блоками. Работает на частоте 1845 МГц в режиме Boost.

Тесты

Температура

Шум

FireStrike Ultra

TimeSpy

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Итоги по ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP

ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP станет хорошим выбором в системы, рассчитанные на Full HD разрешение. Компактные габариты, заводской разгон, низкий уровень шума, аккуратный внешний вид, низкие рабочие температуры. К минусам отнесем отсутствие DVI и режима работы с остановленными вентиляторами.