Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон

Не так давно мы проводили тесты ZTE Blade A7 (2020) и ZTE Blade A5 (2020), предлагающие для своих ценовых сегментов хорошее техническое оснащение. Тестируемый сегодня ZTE Blade A3 (2020) является младшим в обновленном семействе. Для него заявлены поддержка LTE, 5.45 дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и 32 Гбайт встроенной памяти.

ZTE Blade A3 (2020)

Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей. Продажи стартовали с конца весны. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с общей информацией по смартфону и его характеристикам. Комплект включает блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

ZTE Blade A3 (2020)

Внешний вид

Выполнен в виде разборного моноблока. Под крышкой у него расположены два слота под SIM и карту памяти. Аккумулятор съемный.

ZTE Blade A3 (2020)

Крышка прилегает к корпусу плотно, без видимых зазоров. При надавливании пальцев крышка не прогибается.

ZTE Blade A3 (2020)

Вышел ZTE Blade A3 (2020) в трех вариантах расцветок: красной, лиловой и темно-серой. Поверхность глянцевая.

ZTE Blade A3 (2020)

Практичнее будут яркие варианты. Они лучше скрывают следы пальцев и царапины.

ZTE Blade A3 (2020)

В левую часть корпуса смещен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Она не выступает за пределы плоскости крышки.

ZTE Blade A3 (2020)

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки независимо от выбора основного цвета всегда черные.

ZTE Blade A3 (2020)

По центру нижнего торца выведен разъем microUSB, используемый для подключения к блоку питания и передачи данных на ПК.

ZTE Blade A3 (2020)

Сохранена поддержка проводных наушников. Сама боковая грань вогнута.

ZTE Blade A3 (2020)

На лицевую сторону нанесена защитная пленка. В отличие от изученных ранее моделей тут экран без вырезов.

ZTE Blade A3 (2020)

Широкие верхняя и нижняя рамка. Сверху решетка разговорного динамика и объектив фронтальной камеры.

Экран

ZTE Blade A3 (2020)

Несмотря на то, что он стоит дешевле 5 000 рублей, тут не стали экономить на экране. Используется IPS матрица с разрешением 720 на 1440 пикселей. Диагональ 5.45 дюймов. Из заметных недостатков невысокий уровень яркости. При эксплуатации на улице экран слепнет. Сенсорный слой на нажатия реагирует без видимых задержек.

ZTE Blade A3 (2020)

Начинка

ZTE Blade A3 (2020) построен на базе процессора UNISOC SC9832E. Работает на тактовой частоте 1400 МГц. Это минимальный уровень для работы приложений и простых игр без 3D-графики. Доступны 1 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Проблем в работе браузера и мессенджера замечено не было.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. Как и в более дорогом ZTE Blade A5 (2020) тут отсутствует модуль NFC. Базовый набор из Wi-Fi и Bluetooth. По работе навигации наблюдались проблемы с точностью позиционирования.

Аккумулятор

Встроенной батарейки в ZTE Blade A3 (2020) с емкостью 2600 мАч хватает примерно на 4 часа в максимальной нагрузке. При умеренной эксплуатации хватает на рабочий день. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

Разрешение основной камеры 8 Мп с диафрагмой F/2.4. Качество по современным меркам посредственное. Снимки с приемлемым уровнем детализации можно получить только при условии хорошего уровня освещения.

ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020)

Фронтальная камера 5 Мп. В приложении доступны разные режимы съемки и ручные настройки. Съемка видео ведется в разрешении Full HD.

Тест камеры ZTE Blade A3 (2020)

Софт

На борту операционная система Android 9.0. В память добавлены игры с платным контентом, партнерские приложения и ряд приложений ZTE с сомнительной пользой. Часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.

ZTE Blade A3 (2020)

Итоги по ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020) – недорогой смартфон и как у любого модели в этом ценовом сегменте, нужно будет идти на компромиссы. Здесь они связаны с низким уровнем быстродействия, плохим качеством съемки и ограниченным временем автономной работы. При этом предлагаются IPS-дисплей, интересные расцветки корпуса и LTE.
Комментарии и отзывы ZTE Blade A3 (2020)
Обзоры:
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 ВтОбзор OPPO Reno Ace 8/128GB. Смартфон с четырьмя камерами и быстрой зарядкой 65 Вт
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камеройОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камерой
Новости:
Подбираем чехол для Huawei Honor 11

На рынке смартфонов можно заметить четкие тенденции по развитию того или иного компонента. Сначала смартф...
Покупаем смартфон Apple iPhone 11 с выгодой

Планируя покупку смартфона покупатель тщательно изучает рынок и смотрит как бы сэкономить. Зачастую это н...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40

Современные смартфоны создаются производителем упором на легкость и тонкий корпус — это позволяет крупным...
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Лучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AUЛучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AU
Обзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с АлисойОбзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с Алисой
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance CollectionЛучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection
GeForce GTX 1650 с новой памятью уже в п...
GeForce GTX 1650 с новой памятью уже в пНекоторое время назад мы говорили о том, что у партнеров и компании NVIDIA есть проблема с памятью GDDR5....
Новый сезон Apex Legends Сезон 5: Fortun...
Новый сезон Apex Legends Сезон 5: FortunНовый сезон Apex Legends Сезон 5: Fortune's Favor принес множество изменений и добавил нового героя. Такж...
Samsung Galaxy M11 готов к продаже...
Samsung Galaxy M11 готов к продажеКакое-то время назад компания Samsung представила свои новые дисплеи, в которых было отверстие для фронта...
В Google Play бесплатно раздают Monument...
В Google Play бесплатно раздают MonumentКомпания Google запустили раздачу игр. На этот раз компания раздает пользователям Monument Valley 2 для A...
Samsung Galaxy Buds+ получил новые расцв...
Samsung Galaxy Buds+ получил новые расцвКомпания Samsung анонсировала для беспроводных наушников Galaxy Buds+ новые расцветки корпуса. ...
Ubisoft анонсировала новых персонажей дл...
Ubisoft анонсировала новых персонажей длUbisoft анонсировала новых персонажей для Rainbow Six Siege. Они будут представлены с новым сезоном под н...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оц...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II оцНемецкие ритейлеры рассекретили европейские цены на представленные вчера смартфоны Sony Xperia 1 II и Xpe...
Компания Microsoft придумала пару умных ...
Компания Microsoft придумала пару умных Microsoft трудиться над парой умных перчаток с с областями различной жесткости, для новых способов обратн...
Флагман OnePlus 8 доступен для предзаказ...
Флагман OnePlus 8 доступен для предзаказСмартфон компании OnePlus 8 скоро будет анонсирован официально. В Китае смартфон уже доступен для предзак...
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-0302010...
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-0302010В конце прошлого года компания Razer объявила об обновлении ковриков для мышки Firefly, выпустив Razer Fi...
В США в продажу вышел защищённый смартфо...
В США в продажу вышел защищённый смартфоСегодня стартовали американские продажи защищённого смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro, который обойдётс...
Выбираем чехол для Huawei P30 Lite...
Выбираем чехол для Huawei P30 LiteДовольно часто пользователи спрашивают о том, какой ...
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайсОбзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайс
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройствОбзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor