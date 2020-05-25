Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон

Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей. Продажи стартовали с конца весны.
К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
ZTE Blade A3 (2020) обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с общей информацией по смартфону и его характеристикам. Комплект включает блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в виде разборного моноблока. Под крышкой у него расположены два слота под SIM и карту памяти. Аккумулятор съемный.
Крышка прилегает к корпусу плотно, без видимых зазоров. При надавливании пальцев крышка не прогибается.
Вышел ZTE Blade A3 (2020) в трех вариантах расцветок: красной, лиловой и темно-серой. Поверхность глянцевая.
Практичнее будут яркие варианты. Они лучше скрывают следы пальцев и царапины.
В левую часть корпуса смещен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Она не выступает за пределы плоскости крышки.
На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки независимо от выбора основного цвета всегда черные.
По центру нижнего торца выведен разъем microUSB, используемый для подключения к блоку питания и передачи данных на ПК.
Сохранена поддержка проводных наушников. Сама боковая грань вогнута.
На лицевую сторону нанесена защитная пленка. В отличие от изученных ранее моделей тут экран без вырезов.
Широкие верхняя и нижняя рамка. Сверху решетка разговорного динамика и объектив фронтальной камеры.
Экран
Несмотря на то, что он стоит дешевле 5 000 рублей, тут не стали экономить на экране. Используется IPS матрица с разрешением 720 на 1440 пикселей. Диагональ 5.45 дюймов. Из заметных недостатков невысокий уровень яркости. При эксплуатации на улице экран слепнет. Сенсорный слой на нажатия реагирует без видимых задержек.
НачинкаZTE Blade A3 (2020) построен на базе процессора UNISOC SC9832E. Работает на тактовой частоте 1400 МГц. Это минимальный уровень для работы приложений и простых игр без 3D-графики. Доступны 1 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Проблем в работе браузера и мессенджера замечено не было.
СвязьПоддерживается работа в сетях LTE. Как и в более дорогом ZTE Blade A5 (2020) тут отсутствует модуль NFC. Базовый набор из Wi-Fi и Bluetooth. По работе навигации наблюдались проблемы с точностью позиционирования.
АккумуляторВстроенной батарейки в ZTE Blade A3 (2020) с емкостью 2600 мАч хватает примерно на 4 часа в максимальной нагрузке. При умеренной эксплуатации хватает на рабочий день. Технология быстрой зарядки не поддерживается.
КамераРазрешение основной камеры 8 Мп с диафрагмой F/2.4. Качество по современным меркам посредственное. Снимки с приемлемым уровнем детализации можно получить только при условии хорошего уровня освещения.
Фронтальная камера 5 Мп. В приложении доступны разные режимы съемки и ручные настройки. Съемка видео ведется в разрешении Full HD.
Тест камеры ZTE Blade A3 (2020)
СофтНа борту операционная система Android 9.0. В память добавлены игры с платным контентом, партнерские приложения и ряд приложений ZTE с сомнительной пользой. Часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.