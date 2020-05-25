Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон

Не так давно мы проводили тесты ZTE Blade A7 (2020) ZTE Blade A5 (2020) , предлагающие для своих ценовых сегментов хорошее техническое оснащение. Тестируемый сегодня ZTE Blade A3 (2020) является младшим в обновленном семействе. Для него заявлены поддержка LTE, 5.45 дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и 32 Гбайт встроенной памяти.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей. Продажи стартовали с конца весны.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке с общей информацией по смартфону и его характеристикам. Комплект включает блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в виде разборного моноблока. Под крышкой у него расположены два слота под SIM и карту памяти. Аккумулятор съемный.

Крышка прилегает к корпусу плотно, без видимых зазоров. При надавливании пальцев крышка не прогибается.

Вышел ZTE Blade A3 (2020) в трех вариантах расцветок: красной, лиловой и темно-серой. Поверхность глянцевая.

Практичнее будут яркие варианты. Они лучше скрывают следы пальцев и царапины.

В левую часть корпуса смещен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Она не выступает за пределы плоскости крышки.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки независимо от выбора основного цвета всегда черные.

По центру нижнего торца выведен разъем microUSB, используемый для подключения к блоку питания и передачи данных на ПК.

Сохранена поддержка проводных наушников. Сама боковая грань вогнута.

На лицевую сторону нанесена защитная пленка. В отличие от изученных ранее моделей тут экран без вырезов.

Экран

Широкие верхняя и нижняя рамка. Сверху решетка разговорного динамика и объектив фронтальной камеры.

Несмотря на то, что он стоит дешевле 5 000 рублей, тут не стали экономить на экране. Используется IPS матрица с разрешением 720 на 1440 пикселей. Диагональ 5.45 дюймов. Из заметных недостатков невысокий уровень яркости. При эксплуатации на улице экран слепнет. Сенсорный слой на нажатия реагирует без видимых задержек.

Начинка

Связь

Аккумулятор

Камера

ZTE Blade A3 (2020) построен на базе процессора UNISOC SC9832E. Работает на тактовой частоте 1400 МГц. Это минимальный уровень для работы приложений и простых игр без 3D-графики. Доступны 1 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Проблем в работе браузера и мессенджера замечено не было.Поддерживается работа в сетях LTE. Как и в более дорогом ZTE Blade A5 (2020) тут отсутствует модуль NFC. Базовый набор из Wi-Fi и Bluetooth. По работе навигации наблюдались проблемы с точностью позиционирования.Встроенной батарейки в ZTE Blade A3 (2020) с емкостью 2600 мАч хватает примерно на 4 часа в максимальной нагрузке. При умеренной эксплуатации хватает на рабочий день. Технология быстрой зарядки не поддерживается.Разрешение основной камеры 8 Мп с диафрагмой F/2.4. Качество по современным меркам посредственное. Снимки с приемлемым уровнем детализации можно получить только при условии хорошего уровня освещения.

Тест камеры ZTE Blade A3 (2020)

Фронтальная камера 5 Мп. В приложении доступны разные режимы съемки и ручные настройки. Съемка видео ведется в разрешении Full HD.

Софт

На борту операционная система Android 9.0. В память добавлены игры с платным контентом, партнерские приложения и ряд приложений ZTE с сомнительной пользой. Часть из них можно будет удалить без получения root-доступа.

Итоги по ZTE Blade A3 (2020)

ZTE Blade A3 (2020) – недорогой смартфон и как у любого модели в этом ценовом сегменте, нужно будет идти на компромиссы. Здесь они связаны с низким уровнем быстродействия, плохим качеством съемки и ограниченным временем автономной работы. При этом предлагаются IPS-дисплей, интересные расцветки корпуса и LTE.