Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон

Не так давно мы проводили тестирование смартфона ZTE Blade A7 (2020) с модулем NFC. Сегодня продолжая изучение обновленной модельной линейки, в центре внимания будет ZTE Blade A5 (2020). Построен он на платформе Unisoc SC9863A, располагает 2+32 Гбайт памяти, модулем камеры с двумя объективами. Он стоит дешевле, но в отличие от старшей версии, здесь нет модуля бесконтактных платежей.

ZTE Blade A5 (2020)

Рекомендованная его стоимость составляет 6 990 рублей. Продажи уже стартовали. Актуальные предложения в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением.

ZTE Blade A5 (2020)

Комплект включает базовый набор из USB-кабеля, зарядного устройства, руководства пользователя и гарантийный талон.

ZTE Blade A5 (2020)

Внешний вид

Смартфон предлагается в трех цветах: зеленый, синий и черный. У нас на тестах темный. Как и у рассмотренного ранее, тут есть проблема с загрязнением крышки следами пальцев.

ZTE Blade A5 (2020)

Ключевым материалом выступает пластик с глянцевым покрытием. Толщина корпуса в самой широкой точке не превышает 8 мм.

ZTE Blade A5 (2020)

Вес легкий. Классическое расположение элементов управления. Кнопка включения с текстурным покрытием, упрощающим ее поиск.

ZTE Blade A5 (2020)

На нижнем торце у ZTE Blade A5 (2020) разъем microUSB с поддержкой OTG. Здесь же отверстие микрофона.

ZTE Blade A5 (2020)

Есть поддержка проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце.

ZTE Blade A5 (2020)

Корпус неразборный. Пару SIM или SIM и карту памяти формата microSD можно поставить в выдвижной лоток.

ZTE Blade A5 (2020)

На лицевую сторону нанесена защитная пленка. В верхней зоне каплевидный вырез с объективом фронтальной камеры.

ZTE Blade A5 (2020)

Сканера отпечатка пальца у смартфона нет. Вместо него предлагается поддержка технологии Face Unlock. Работает корректно.

ZTE Blade A5 (2020)

Несмотря на то, что можно придраться к маркости внешних поверхностей и острой грани по всему периметру, для своей невысокой стоимости выглядит он отлично. Явных огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Экран

Время блеклых TN-матриц безвозвратно уходит и это радует. Изображение выводится на 6.09-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560х720 пикселей. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади.

ZTE Blade A5 (2020)

Поддерживается адаптивная регулировка яркости. В настройках можно будет сменить цветовой баланс и активировать фильтр синего света. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

ZTE Blade A5 (2020)

Начинка

За работу смартфона отвечает процессор Unisoc SC9863A. «Звезд с небес не хватает», но для обычных рутинных задач, мессенджеров и браузера его достаточно. Под хранение выделен накопитель объемом 32 Гбайт. Место под фотографии и файлы можно будет расширить с помощью карты памяти, отказавшись от второй SIM. Располагает 2 Гбайт оперативной памяти.

ZTE Blade A5 (2020)ZTE Blade A5 (2020)

Связь

Работает в сетях LTE. Качество приема сигнала уверенное. Голос передает без искажений. Микрофон без системы шумоподавления. Bluetooth и Wi-Fi.

Аккумулятор

Несмотря на небольшую толщину, оснащен аккумулятором с емкостью 3200 мАч. В смешанной нагрузке его хватает на 5 часов работы с высоким уровнем яркости. На полный цикл зарядки в последующем потребуется 3 часа.

ZTE Blade A5 (2020)

Камера

Основной модуль камеры в ZTE Blade A5 (2020) состоит из двух камер с разрешением 13 и 2 Мп. Диафрагма главной F/2.0, вторая используется для размытия фона. Доступен традиционный набор режимов съемки и ручные настройки.

ZTE Blade A5 (2020)

ZTE Blade A5 (2020)

ZTE Blade A5 (2020)

ZTE Blade A5 (2020)

ZTE Blade A5 (2020)

ZTE Blade A5 (2020)

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой F/2.4. Видео снимает в Full HD разрешении. Работает автофокусировка.

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 9.0. Производитель злоупотребляет добавлением в память рекламных приложений и игр в стремлении заработать дополнительную «копеечку». Часть из программ может быть удалена пользователем вручную.

ZTE Blade A5 (2020)

>Итоги по ZTE Blade A5 (2020) ZTE Blade A5 (2020) – недорогой смартфон с 6-дюймовым IPS-дисплеем, восьмиядерным процессором и двойной основной камерой. К минусам отнесем гибридный лоток с выбором между второй SIM и картой памяти, устаревший microUSB, маркий корпус, рекламный софт в памяти.
Комментарии и отзывы ZTE Blade A5 (2020)
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