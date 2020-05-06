Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон

Рекомендованная его стоимость составляет 6 990 рублей. Продажи уже стартовали.
Актуальные предложения в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
ZTE Blade A5 (2020) обзор
КомплектацияПоставляется в коробке со светлым оформлением.
Комплект включает базовый набор из USB-кабеля, зарядного устройства, руководства пользователя и гарантийный талон.
Внешний видСмартфон предлагается в трех цветах: зеленый, синий и черный. У нас на тестах темный. Как и у рассмотренного ранее, тут есть проблема с загрязнением крышки следами пальцев.
Ключевым материалом выступает пластик с глянцевым покрытием. Толщина корпуса в самой широкой точке не превышает 8 мм.
Вес легкий. Классическое расположение элементов управления. Кнопка включения с текстурным покрытием, упрощающим ее поиск.
На нижнем торце у ZTE Blade A5 (2020) разъем microUSB с поддержкой OTG. Здесь же отверстие микрофона.
Есть поддержка проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце.
Корпус неразборный. Пару SIM или SIM и карту памяти формата microSD можно поставить в выдвижной лоток.
На лицевую сторону нанесена защитная пленка. В верхней зоне каплевидный вырез с объективом фронтальной камеры.
Сканера отпечатка пальца у смартфона нет. Вместо него предлагается поддержка технологии Face Unlock. Работает корректно.
Несмотря на то, что можно придраться к маркости внешних поверхностей и острой грани по всему периметру, для своей невысокой стоимости выглядит он отлично. Явных огрехов в качестве сборки не наблюдается.
ЭкранВремя блеклых TN-матриц безвозвратно уходит и это радует. Изображение выводится на 6.09-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560х720 пикселей. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади.
Поддерживается адаптивная регулировка яркости. В настройках можно будет сменить цветовой баланс и активировать фильтр синего света. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаЗа работу смартфона отвечает процессор Unisoc SC9863A. «Звезд с небес не хватает», но для обычных рутинных задач, мессенджеров и браузера его достаточно. Под хранение выделен накопитель объемом 32 Гбайт. Место под фотографии и файлы можно будет расширить с помощью карты памяти, отказавшись от второй SIM. Располагает 2 Гбайт оперативной памяти.
СвязьРаботает в сетях LTE. Качество приема сигнала уверенное. Голос передает без искажений. Микрофон без системы шумоподавления. Bluetooth и Wi-Fi.
АккумуляторНесмотря на небольшую толщину, оснащен аккумулятором с емкостью 3200 мАч. В смешанной нагрузке его хватает на 5 часов работы с высоким уровнем яркости. На полный цикл зарядки в последующем потребуется 3 часа.
КамераОсновной модуль камеры в ZTE Blade A5 (2020) состоит из двух камер с разрешением 13 и 2 Мп. Диафрагма главной F/2.0, вторая используется для размытия фона. Доступен традиционный набор режимов съемки и ручные настройки.
Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой F/2.4. Видео снимает в Full HD разрешении. Работает автофокусировка.
СофтПредустановлена операционная система Google Android 9.0. Производитель злоупотребляет добавлением в память рекламных приложений и игр в стремлении заработать дополнительную «копеечку». Часть из программ может быть удалена пользователем вручную.