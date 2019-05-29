Обзор be quiet! Dark Rock Slim. Компактный и бесшумный кулер

В начале мая компания be quiet! сообщила о выходе новой башенной системы охлаждения be quiet! Dark Rock Slim, впервые продемонстрированной на выставке CES 2019. Это универсальная система охлаждения со 120 мм вентилятором Silent Wings 3. Как можно догадаться по названию, она отличается небольшой глубиной, обеспечивая совместимость с высокими модулями оперативной памяти.

be quiet! Dark Rock Slim обзор

Рекомендованная стоимость для США составляет 60 долларов. На момент публикации продажи в России еще не стартовали.

Комплектация

Покупатель получает систему охлаждения в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и совместимым сокетам. Комплект включает крепежную пластину, рамки для INTEL и AMD, четыре скобы под вентиляторы, тюбик с термопастой, винты и руководство по установке.

Внешний вид

Компания придерживается общего стиля, be quiet! Dark Rock Slim строг и аскетичен. В оформлении преобладает черный цвет.

За основу конструкции был взят протестированный нами ранее be quiet! Dark Rock 4 . Главные отличия касаются уменьшения глубины радиатора.

Это башенная система, радиатор которой состоит из 51 пластины с выпуклостями по всей площади, повышающими общую полезную площадь.

Пластины пронизывают четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Концы трубок запаяны и оснащены декоративными колпачками.

Сверху имеется дополнительная крышка из шлифованного алюминия. По центру нанесен хромированный логотип производителя.

Есть возможность установки двух вентиляторов, но антивибрационные накладки имеются только с одной стороны радиатора.

Лицевая и тыльная сторона отличаются формой выреза пластин. Это также связано с улучшением эффективности отвода тепла и повышением эффективности.

Контактная пластина с оребрением. На внешней стороне есть паз под комплектную скобу.

Основание отполировано до зеркального блеска, оно ровное.

В комплекте с be quiet! Dark Rock Slim идет 120 мм вентилятор be quiet! Silent Wings 3 PWM. С регулируемой скоростью вращения до 1500 оборотов в минуту.

Максимальная высота системы в сборе не превышает 16 сантиметров.

Установка

Процесс установки подробно описан в инструкции. Мы проводили сборку на материнской плате с сокетом LGA1155 v2. Первым шагом устанавливаются опорные рамки. Для этого потребуется крестовая отвертка.

Наносится термопаста на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем радиатор при помощи пластины. Остается только установить и подключить вентилятор.

Тесты be quiet! Dark Rock Slim

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Intel Core i5 7400:

Итоги по be quiet! Dark Rock Slim

be quiet! Dark Rock Slim – тихая, компактная и недорогая система воздушного охлаждения. Как показала практика тестов, уменьшение глубины не сказалось негативно на температурных режимах. Трехлетняя гарантия, совместимость с сокетами AMD и INTEL, TDP 180 Вт, строгий внешний вид, простая установка и термопаста в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".