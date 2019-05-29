Обзор be quiet! Dark Rock Slim. Компактный и бесшумный кулер

2019-05-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Dark Rock Slim; [369]
В начале мая компания be quiet! сообщила о выходе новой башенной системы охлаждения be quiet! Dark Rock Slim, впервые продемонстрированной на выставке CES 2019. Это универсальная система охлаждения со 120 мм вентилятором Silent Wings 3. Как можно догадаться по названию, она отличается небольшой глубиной, обеспечивая совместимость с высокими модулями оперативной памяти.

be quiet! Dark Rock Slim

Рекомендованная стоимость для США составляет 60 долларов. На момент публикации продажи в России еще не стартовали.

be quiet! Dark Rock Slim обзор

Комплектация

Покупатель получает систему охлаждения в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и совместимым сокетам. Комплект включает крепежную пластину, рамки для INTEL и AMD, четыре скобы под вентиляторы, тюбик с термопастой, винты и руководство по установке.

be quiet! Dark Rock Slim

Внешний вид

Компания придерживается общего стиля, be quiet! Dark Rock Slim строг и аскетичен. В оформлении преобладает черный цвет.

be quiet! Dark Rock Slim

За основу конструкции был взят протестированный нами ранее be quiet! Dark Rock 4. Главные отличия касаются уменьшения глубины радиатора.

be quiet! Dark Rock Slim

Это башенная система, радиатор которой состоит из 51 пластины с выпуклостями по всей площади, повышающими общую полезную площадь.

be quiet! Dark Rock Slim

Пластины пронизывают четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Концы трубок запаяны и оснащены декоративными колпачками.

be quiet! Dark Rock Slim

Сверху имеется дополнительная крышка из шлифованного алюминия. По центру нанесен хромированный логотип производителя.

be quiet! Dark Rock Slim

Есть возможность установки двух вентиляторов, но антивибрационные накладки имеются только с одной стороны радиатора.

be quiet! Dark Rock Slim

Лицевая и тыльная сторона отличаются формой выреза пластин. Это также связано с улучшением эффективности отвода тепла и повышением эффективности.

be quiet! Dark Rock Slim

Контактная пластина с оребрением. На внешней стороне есть паз под комплектную скобу.

be quiet! Dark Rock Slim

Основание отполировано до зеркального блеска, оно ровное.

be quiet! Dark Rock Slim

В комплекте с be quiet! Dark Rock Slim идет 120 мм вентилятор be quiet! Silent Wings 3 PWM. С регулируемой скоростью вращения до 1500 оборотов в минуту.

be quiet! Dark Rock Slim

Максимальная высота системы в сборе не превышает 16 сантиметров.

be quiet! Dark Rock Slim

Установка

be quiet! Dark Rock Slim

Процесс установки подробно описан в инструкции. Мы проводили сборку на материнской плате с сокетом LGA1155 v2. Первым шагом устанавливаются опорные рамки. Для этого потребуется крестовая отвертка.

be quiet! Dark Rock Slim

Наносится термопаста на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем радиатор при помощи пластины. Остается только установить и подключить вентилятор.

be quiet! Dark Rock Slim

Тесты be quiet! Dark Rock Slim

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

be quiet! Dark Rock Slim

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

be quiet! Dark Rock Slim

Intel Core i5 7400:

be quiet! Dark Rock Slim

Итоги по be quiet! Dark Rock Slim

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Dark Rock Slim – тихая, компактная и недорогая система воздушного охлаждения. Как показала практика тестов, уменьшение глубины не сказалось негативно на температурных режимах. Трехлетняя гарантия, совместимость с сокетами AMD и INTEL, TDP 180 Вт, строгий внешний вид, простая установка и термопаста в комплекте.
be quiet! Dark Rock Slim получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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