Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K

Во второй половине 2020 года компания be quiet! провела масштабное обновление своих систем жидкостного охлаждения, полностью остановив дальнейшее производство Silent Loop и сменив производителя, а также общий подход к исполнению конструкции, повысив ее надежность. Одним из ключевых изменений стало перемещение помпы из водоблока в отдельный модуль на кабеле.

be quiet! Pure Loop 280mm

Мы провели тестирование версии с радиатором 280 мм. Помимо нее также доступны и другие варианты с распространёнными типоразмерами. be quiet! Pure Loop 280mm, на момент публикации, обойдется в 9000 рублей.

be quiet! Pure Loop 280mm обзор

Комплектация

Упакована система в коробку с традиционным оформлением. Изучив информацию на обратной стороне коробки, можно будет составить полное представление по особенностям конструкции.

be quiet! Pure Loop 280mm

Внутри все комплектующие распределены по нишам в гофрокартоне. Из необычного отметим наличие в комплекте бутылки с жидкостью для долива в контур. Стартовый набор включает крепеж для Intel или AMD, набор винтов, пластиковые стяжки, разветвитель для питания вентиляторов, тюбик с термопастой, переходник для питания помпы и подсветки от SATA, иллюстрированную инструкцию.

Внешний вид

По сравнению с ранее вышедшей линейкой, заметно изменился внешний вид водоблока. Крышка ее с хромированной накладкой и логотипом по центру.

be quiet! Pure Loop 280mm

Как и в корпусе be quiet! Pure Base 500DX, здесь есть зона с подсветкой, но в отличие от него, цвет у него статично белый. Аккуратный штрих к общей строгости внешнего вида.

be quiet! Pure Loop 280mm

Основание у нее никелированное. Ровное. Обеспечивается прижим по всей площади теплораспределительной крышки процессора. Металлическая рамка крепления.

be quiet! Pure Loop 280mm

И самое главное, из водоблока процессора убрали помпу, за счет этого уменьшились общие ее габариты и повысилась надежность, а также снизился уровень шума.

be quiet! Pure Loop 280mm

У be quiet! Pure Loop 280mm расположена она во внешнем блоке, зафиксированном на шлангах. Пластиковый корпус черного цвета с отдельным питающим кабелем.

be quiet! Pure Loop 280mm

Она с двойным изолированием. Таким шагом снижается уровень шума и вибрация. Вращается со скоростью 5500 оборотов в минуту.

be quiet! Pure Loop 280mm

Гибкие шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Отказались от винтовых фитингов в пользу опрессовки.

be quiet! Pure Loop 280mm

Алюминиевый радиатор окрашен в черный цвет. 16 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.

be quiet! Pure Loop 280mm

Толщина без вентиляторов 27 мм, с вентиляторами 52 мм. На боковой грани нанесено название линейки.

be quiet! Pure Loop 280mm

В прошлом поколении на помпе была винтовая заглушка для заливки жидкости, здесь она находится на радиаторе. Система укомплектована бутылкой с жидкостью. Сам производитель рекомендует долить ее через 2-3 года эксплуатации.

be quiet! Pure Loop 280mm

Для обдува используется пара 140 мм вентиляторов. Это Pure Wings 2 140mm PWM. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту.

be quiet! Pure Loop 280mm

Кабель с четырехпиновым PWM. В комплекте предусмотрели разветвитель для подключения в общий разъем на плате.

be quiet! Pure Loop 280mm

С учетом того, что для помпы регулировка оборотов не требуется, целесообразнее ее будет подключить через линию SATA. Это упростит скрытый монтаж и разгрузит материнскую плату от лишней нагрузки. Питание также потребует подсветка на водоблоке.

Сборка

Поддерживаются все актуальные сокеты Intel. Для AMD есть AM3 и AM4. Процесс установки be quiet! Pure Loop 280mm подробно описан в комплектной инструкции.

be quiet! Pure Loop 280mm

Первым шагом ставится усиливающая пластина. Используются накатанные винты, выступающие опорой для крепежных балок. Ставятся они в зависимости от дальнейшего размещения водоблока на материнской плате.

be quiet! Pure Loop 280mm

В комплекте есть тюбик с термопастой для нанесения на теплораспределительную крышку процессора. Прижимается водоблок с помощью двух винтов.

be quiet! Pure Loop 280mm

Финальном шагом фиксируется радиатор на стенке корпуса и вентиляторы. Остается только подключить питающие кабели.

be quiet! Pure Loop 280mm

Водоблок и элементы крепления не перекрывают ближайший слот оперативной памяти. Выглядит система в сборе аккуратно.

Тесты

Шум

be quiet! Pure Loop 280mm

AMD Ryzen 9-5950X

be quiet! Pure Loop 280mm

Intel Core i9-10900K

be quiet! Pure Loop 280mm

Intel Core i7-7820X

be quiet! Pure Loop 280mm

Тест с FPU и без FPU

Итоги по be quiet! Pure Loop 280mm

Золото. Выбор редакции MegaObzorПроизводитель проделал серьезную работу при проектировании новой линейки систем жидкостного охлаждения. Как результат, be quiet! Pure Loop 280mm предлагает высокую надежность конструкции, низкий уровень шума, высокую эффективность отвода тепла и возможность долива жидкости при длительной эксплуатации. Уровня ее эффективности будет достаточно для процессоров уровня Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 5950X.
be quiet! Pure Loop 280mm получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы be quiet! Pure Loop 280mm
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