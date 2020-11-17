Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K

Во второй половине 2020 года компания be quiet! провела масштабное обновление своих систем жидкостного охлаждения, полностью остановив дальнейшее производство Silent Loop и сменив производителя, а также общий подход к исполнению конструкции, повысив ее надежность. Одним из ключевых изменений стало перемещение помпы из водоблока в отдельный модуль на кабеле.

be quiet! Pure Loop 280mm обзор

Мы провели тестирование версии с радиатором 280 мм. Помимо нее также доступны и другие варианты с распространёнными типоразмерами. be quiet! Pure Loop 280mm, на момент публикации, обойдется в 9000 рублей.

Комплектация

Упакована система в коробку с традиционным оформлением. Изучив информацию на обратной стороне коробки, можно будет составить полное представление по особенностям конструкции.

Внешний вид

Внутри все комплектующие распределены по нишам в гофрокартоне. Из необычного отметим наличие в комплекте бутылки с жидкостью для долива в контур. Стартовый набор включает крепеж для Intel или AMD, набор винтов, пластиковые стяжки, разветвитель для питания вентиляторов, тюбик с термопастой, переходник для питания помпы и подсветки от SATA, иллюстрированную инструкцию.По сравнению с ранее вышедшей линейкой, заметно изменился внешний вид водоблока. Крышка ее с хромированной накладкой и логотипом по центру.

Как и в корпусе be quiet! Pure Base 500DX, здесь есть зона с подсветкой, но в отличие от него, цвет у него статично белый. Аккуратный штрих к общей строгости внешнего вида.

Основание у нее никелированное. Ровное. Обеспечивается прижим по всей площади теплораспределительной крышки процессора. Металлическая рамка крепления.

И самое главное, из водоблока процессора убрали помпу, за счет этого уменьшились общие ее габариты и повысилась надежность, а также снизился уровень шума.

У be quiet! Pure Loop 280mm расположена она во внешнем блоке, зафиксированном на шлангах. Пластиковый корпус черного цвета с отдельным питающим кабелем.

Она с двойным изолированием. Таким шагом снижается уровень шума и вибрация. Вращается со скоростью 5500 оборотов в минуту.

Гибкие шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Отказались от винтовых фитингов в пользу опрессовки.

Алюминиевый радиатор окрашен в черный цвет. 16 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.

Толщина без вентиляторов 27 мм, с вентиляторами 52 мм. На боковой грани нанесено название линейки.

В прошлом поколении на помпе была винтовая заглушка для заливки жидкости, здесь она находится на радиаторе. Система укомплектована бутылкой с жидкостью. Сам производитель рекомендует долить ее через 2-3 года эксплуатации.

Для обдува используется пара 140 мм вентиляторов. Это Pure Wings 2 140mm PWM. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту.

Кабель с четырехпиновым PWM. В комплекте предусмотрели разветвитель для подключения в общий разъем на плате.

Сборка

С учетом того, что для помпы регулировка оборотов не требуется, целесообразнее ее будет подключить через линию SATA. Это упростит скрытый монтаж и разгрузит материнскую плату от лишней нагрузки. Питание также потребует подсветка на водоблоке.Поддерживаются все актуальные сокеты Intel. Для AMD есть AM3 и AM4. Процесс установки be quiet! Pure Loop 280mm подробно описан в комплектной инструкции.

Первым шагом ставится усиливающая пластина. Используются накатанные винты, выступающие опорой для крепежных балок. Ставятся они в зависимости от дальнейшего размещения водоблока на материнской плате.

В комплекте есть тюбик с термопастой для нанесения на теплораспределительную крышку процессора. Прижимается водоблок с помощью двух винтов.

Финальном шагом фиксируется радиатор на стенке корпуса и вентиляторы. Остается только подключить питающие кабели.

Тесты

Шум

Водоблок и элементы крепления не перекрывают ближайший слот оперативной памяти. Выглядит система в сборе аккуратно.

AMD Ryzen 9-5950X

Intel Core i9-10900K

Intel Core i7-7820X

Тест с FPU и без FPU

Итоги по be quiet! Pure Loop 280mm

Производитель проделал серьезную работу при проектировании новой линейки систем жидкостного охлаждения. Как результат, be quiet! Pure Loop 280mm предлагает высокую надежность конструкции, низкий уровень шума, высокую эффективность отвода тепла и возможность долива жидкости при длительной эксплуатации. Уровня ее эффективности будет достаточно для процессоров уровня Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 5950X.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".